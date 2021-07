Les meilleurs magasins d’applications pour Android en dehors de Google Play | La technologie

Il y a de la vie dans le monde des applications en dehors du Google Play Store, car il y en a plusieurs qui sont très intéressantes et n’ont rien à envier à celle officielle que tous les utilisateurs d’Android ont déjà installée sur leur terminal.

L’endroit où tous les propriétaires d’un terminal Android vont en premier pour télécharger une application est le boutique officielle Google Play Store, principalement parce que nous l’avons tous déjà préinstallé sur nos appareils mobiles et parce que le catalogue d’applications est absolument écrasant.

Cependant, il existe des magasins d’applications tiers qui peuvent être proches de l’officiel, proposant même des outils qui ne se trouvent pas dans le grand magasin G, mais qui peuvent être extrêmement intéressants. Beaucoup de ces magasins ont Des catalogues pas trop éloignés du nombre d’applications dont dispose le Play Store.

Voyons lesquels peuvent parfaitement rivaliser avec la boutique officielle et nous aider à avoir plus d’options de téléchargement.

Boutiques d’applications pour appareils Android :

APKMiroir

Ceci est un magasin extrêmement populaire qui a les mêmes applications gratuites qui apparaissent sur Google Play, pouvant choisir la version à télécharger et même avoir des versions bêta de plusieurs applications populaires telles que WhatsApp.

La mise en page et la conception du site Web sont vraiment bonnes, avec de nombreuses possibilités de recherche. Le seul inconvénient que nous avons est qu’ils n’ont pas publié de version pour téléphone mobile et nous devons tout faire via le Web. Dans ce cas, le Fichier APK sur mobile et fonctionne.

APKMiroir

C’est aussi simple que ça, oui, vous devez donner les autorisations à l’application pour qu’elle puisse être installée à partir d’un fichier externe. Quelque chose d’essentiel si nous voulons profiter des applications que nous téléchargeons en APK, que ce soit dans APKMirror ou tout autre site.

F-Droïde

C’est un magasin dont le catalogue il n’y a que des outils gratuitscar ils sont basés sur le concept FOSS, c’est-à-dire un logiciel libre et open source, ce qui signifie un logiciel libre avec un code source ouvert.

Cela signifie que les principales applications payantes existantes ne seront pas présentes, mais en échange, nous en aurons d’autres similaires. type open source qui peuvent être égales ou plus efficaces que les célèbres.

F-Droïde

Sur le Web, vous pouvez télécharger le Fichiers APK et depuis l’application installable sur votre terminal Android également.

Aptoïde

Ce magasin a été considéré par beaucoup et pendant de nombreuses années comme la grande alternative au Play Store, car il possède également sa propre application qui peut être installée sur les appareils mobiles et son catalogue est énorme. Comme d’habitude, la boutique Google compte beaucoup plus d’utilisateurs, mais actuellement Aptoide est l’un des plus utilisés au monde.

APToide

Le nombre d’outils est très grand et ayant une version à installer sur votre mobile ou tablette, vous pouvez toujours suivre les applications qui sont installées et obtenir la mise à jour. Bien sûr, cela doit être manuel.

Glisse moi

Il s’agit d’un site Web principalement dédié à la fourniture de services à tous les terminaux qui ne peuvent pas avoir Google Play pour une raison quelconque. SlideME est proposé en tant que alternative à tous ceux qui ne peuvent pas utiliser le Et la vérité est que le nombre d’applications n’est pas mal du tout.

Glisse moi

Le problème est que, malgré un bon catalogue, il existe aujourd’hui des applications basiques, telles que WhatsApp ou Instagram, qui n’apparaissent pas dans ce catalogue. Bien sûr, il n’y en a que quelques-uns.

De haut en bas

C’est une entreprise espagnole qui, en plus d’avoir page Web, vous pouvez également installer le vôtre sur notre appareil avec Système d’exploitation Android, pour nous permettre de rechercher plus facilement des applications et de recevoir les mises à jour pertinentes.

Uptodown a une grande quantité de logiciels, y compris anciennes versions des applications elles-mêmes au cas où nous aurions besoin d’installer une version antérieure à la dernière pour une raison quelconque. Cette fonction est appelée par l’application retour en arriere.

De haut en bas

Ils peuvent être installés dans Format APK, XAPK et même le soi-disant Android App Pundle. Cette application Uptodown peut faire des copies de sauvegarde au format XAPK.

Mauvaise vie

Ceci est un autre magasin espagnol avec un un catalogue aussi complet qui pourrait rivaliser face à face avec le Play Sore. De plus, il est très rapide d’obtenir de nouveaux logiciels à télécharger.

Tout ce que je sais télécharger en APK et il est installé grâce à ce type de fichiers exécutables Android, tant que nous donnons au fichier la permission de l’installer sur notre mobile ou notre tablette.

Mauvaise vie

L’ensemble du catalogue est divisé par catégories afin que nous puissions entrer plus facilement dans les applications, bien que nous ayons un moteur de recherche très confortable. A cela il faut ajouter le tutoriels, astuces et secrets de nombreux outils qu’ils proposent eux-mêmes en téléchargement. Et tout libre.

APKpure

APKpure a une version web, mais il peut aussi être installé sur un terminal Android ou une tablette, c’est indistinct. Comme beaucoup de ceux que nous avons déjà vus, téléchargez le Fichier APK ou XAPK puis il est installé sur l’appareil, pouvant le faire depuis le Web ou depuis la version du magasin pour Android.

Pouvons télécharger des fichiers APK Sans problème, au sein d’une page de vérification où il suffit de dire s’il s’agit d’une version originale ou si elle est modifiée, pour qu’elle apparaisse dans le catalogue. De plus, en pouvant s’inscrire, il nous offrira des services qui sont de la région où nous sommes principalement, mais aussi de l’extérieur.

APKpure

Avec tous les magasins que nous vous avons montrés, vous pouvez bien choisir toutes vos applications, en les téléchargeant de l’une ou de l’autre indistinctement, vous pouvez même les utiliser toutes en même temps.

Ce qui est clair, c’est qu’ils sont tous d’excellentes alternatives au Play Store. Non seulement pouvons-nous vivre du domaine de Google, mais nous avons également des options à l’extérieur qui sont très attrayantes.