Les meilleurs mashups d’emoji Gboard et comment créer les vôtres

Gboard de Google a toujours été l’une de nos options de clavier Android préférées, et nous allons vous montrer comment créer des mashups emoji dans Gboard pour rendre votre expérience de frappe encore plus amusante. Cette petite astuce tire parti d’une fonctionnalité que Google appelle la cuisine Emoji, et elle vous permet de faire des combinaisons d’emoji drôles, effrayantes et même carrément effrayantes. Les utilisateurs de téléphones Android de longue date comme moi apprécieront particulièrement le retour des adorables blobs emoji. Nous allons vous montrer comment commencer et partager certaines de nos créations préférées avec vous pour plus d’inspiration.

Comment créer vos mashups d’emoji Gboard

Tout d’abord, si vous ne l’avez pas déjà fait, accédez au Google Play Store pour télécharger, installer et définir par défaut le Gboard sur votre téléphone dès maintenant. Les propriétaires de Pixel l’auront installé comme clavier par défaut. Ouvrez un message que vous saisissez fréquemment, comme Messages Google. Appuyez sur le icône emoji en bas de l’écran, à gauche de la barre d’espace.

Sélectionnez un emoji dans le sélecteur d’emoji. Vous devriez voir des versions plus grandes et différentes de votre emoji dans la section au-dessus du sélecteur d’emoji.

Source : Android Central Sélectionnez un deuxième emoji du sélecteur d’emoji. Si les deux sont compatibles, vous devriez voir une sélection d’hybrides emoji ou de mashups entre les deux. Appuyez sur le écraser vous souhaitez partager.

presse envoyer.

Source : Android Central

N’est-ce pas amusant? Il existe des dizaines, voire des centaines, de mashups possibles que vous pouvez faire, alors amusez-vous à faire vos créations ! De nombreux mashups peuvent être trouvés en appuyant simplement sur un emoji et en voyant les différentes options contextuelles (comme à l’étape 4 ci-dessus).

Notez que la fonction « cuisine emoji » peut fonctionner légèrement différemment entre les applications ou sur différents appareils. Au moment d’écrire ces lignes, Google dit que Emoji Kitchen est pris en charge dans Gmail, Google Messages, Facebook Messenger, Snapchat, Telegram et WhatsApp, pour n’en nommer que quelques-uns. Si vous n’avez pas vu votre application de messagerie préférée sur cette liste, essayez-la et voyez si cela fonctionne – Google met à jour Gboard tout le temps !

Comment obtenir des emojis blob dans Gboard

Comme mentionné précédemment, assurez-vous d’avoir Gboard installé sur votre téléphone et définissez-le comme clavier par défaut. Ouvrez une application de messagerie de votre choix, telle que Messages Google. Appuyez sur le icône emoji situé sur le côté gauche de la barre d’espace dans Gboard.

Cherchez le emoji baguette magique et appuyez dessus.

Source : Android Central Ajouter un deuxième emoji à côté de la baguette magique pour trouver un emoji blob de votre choix.

Appuyez sur le emoji blob et appuyez sur envoyer une fois que vous en avez trouvé un qui vous plait.

Source : Android Central

Étant donné que le retour des emojis blob est relativement récent, tous les emoji associés à la baguette magique ne font pas un joli emoji blob. Cependant, vous pouvez jouer avec les différentes options et découvrir celles qui aboutissent à des créations réussies. Nous avons inclus certains de nos favoris ci-dessous pour démarrer votre voyage créatif blob.

Certains des mashups d’emoji Gboard préférés d’AC

Nous sommes un groupe de bricoleurs inadaptés ici à Android Central, donc comme vous pouvez l’imaginer, nous avons déjà fait des créations amusantes avec ce nouvel outil Gboard. Voici quelques-uns de nos choix favoris. Alors, qu’allez-vous trouver ?

