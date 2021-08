Les meilleurs matchs de Lionel Messi pour Barcelone

Les dernières nouvelles en provenance de Barcelone sont que Lionel Messi a joué son dernier match pour les géants catalans. Les fans de Barcelone du monde entier seront tristes de voir le plus grand joueur à enfiler le célèbre maillot bleu et rouge quitter le club. Cependant, eux et les fans de football garderont de nombreux souvenirs du maestro argentin pendant son séjour en Espagne. Voici un aperçu de seulement cinq des plus grands matchs de Lionel Messi pour Barcelone.

Les plus grands matchs de Lionel Messi dans un maillot de Barcelone

Barcelone 3-3 Real Madrid (10 mars 2007)

Comme cela avait été le cas à plusieurs reprises, les deux géants espagnols se sont battus pour devenir champions de la ligue. Tous deux avaient également été éliminés d’Europe, le titre était donc le prix qu’ils voulaient tous les deux désespérément. C’était le plus grand Classico de mémoire récente et cela n’a pas déçu, tout comme l’adolescent Lionel Messi.

Le Real Madrid a mené trois fois dans ce match mais à chaque fois, Messi a riposté. Dans un spectacle presque solo, Messi a réalisé une performance époustouflante pour maintenir son équipe dans la course au titre. Le joueur de 19 ans ne laisserait pas ses rivaux madrilènes battre son équipe.

Dans le temps additionnel, le Real menait 3-2 mais avait du mal à arrêter la sensation adolescente de Barcelone. Essayant désespérément de s’accrocher, Madrid s’est retrouvé face à Messi dans une course vers le but. Personne n’a pu l’arrêter et il a terminé brillamment pour compléter son premier triplé. C’était les premiers jours, mais cela deviendrait l’un des plus grands matchs de Messi. Barcelone, l’Argentine et le football mondial avaient trouvé leur prochaine superstar.

Barcelone 4-1 Arsenal (6 avril 2010)

Lionel Messi a ravi tous ceux qui étaient présents au Camp Nou et ceux qui regardaient dans le monde entier avec un superbe parcours de quatre buts pour progresser en Ligue des champions. Après un match nul 2-2 au match aller, Arsenal a pris la tête en Espagne pour étourdir les supporters à l’intérieur du terrain. Cependant, les fans du Barca n’avaient pas à s’inquiéter.

Moins de deux minutes après le but d’Arsenal, l’équipe locale était à égalité. À partir de ce moment, le Barça avec le Messi magique sous une forme époustouflante, il n’y aurait qu’un seul vainqueur. Un triplé de 21 minutes de la superstar catalane leur a donné une avance de 3-1 à la mi-temps.

À la fin de la seconde mi-temps, Messi a terminé la déroute de la manière typique, effectuant une course folle et tirant à ras de terre devant le malheureux gardien. Arsenal n’avait aucune réponse à Messi sous ce genre de forme et il n’y avait aucune honte à cela.

Barcelone 3-1 Manchester United (28 mai 2011)

Une masterclass de Lionel Messi a aidé Barcelone à battre Manchester United 3-1 à Wembley pour remporter la Ligue des champions. Le Barça a dominé United pendant de longues périodes, Messi orchestrant la majorité des attaques. Cependant, à la mi-temps, les scores étaient égaux à 1-1.

Après la pause, Messi et ses coéquipiers ont accéléré le rythme avec tout ce que le manager de United, Alex Ferguson, avait dit à la mi-temps s’est avéré infructueux. Barcelone était la meilleure équipe de football au monde à l’époque et cela se voyait. Messi a marqué son 53e but de la saison à la 53e minute avec une fusée d’un tir de 20 ans et il a également ouvert United à volonté.

United n’était pas à la hauteur de ses adversaires et ne pouvait qu’admirer Messi s’il est devenu architecte à la 70e minute pour marquer le troisième but de son équipe et décrocher la victoire.

Après le match, un Pep Guardiola ravi a déclaré: “Lionel est le meilleur joueur que j’ai jamais vu, probablement le meilleur joueur que je verrai”, a déclaré l’entraîneur du Barça. « Il est unique, unique. »

Barcelone 4-0 Espanyol (5 mai 2012)

Lors du dernier match de Pep Guardiola en charge au Camp Nou, Lionel Messi lui a donné l’adieu parfait. Guardiola affronterait ses rivaux locaux, l’Espanyol, lors de son dernier match à domicile ; cependant, un homme s’assurerait qu’il n’y aurait pas de derby bouleversé. Messi et son manager avaient eu une relation étroite au club avec ce dernier aidant à faire de l’attaquant argentin le meilleur joueur du monde.

Messi a porté son total de la saison à 72 buts incroyables dans toutes les compétitions alors qu’il marquait les quatre buts contre les rivaux du Barça. Deux pénalités, un coup franc et une frappe du pied gauche ont éliminé l’Espanyol alors que le magicien catalan se déchaînait pour donner à son manager la fin parfaite d’une grande époque de l’histoire de Barcelone.

Barcelone 4-0 Manchester City (19 octobre 2016)

Si Messi a été l’architecte de la dernière victoire à domicile de Pep Guardiola en tant que manager du Barça, il a également été l’architecte de cette démolition au retour de ses anciens patrons. Messi était impitoyable en capitalisant sur toute erreur commise par l’équipe de Manchester City.

Messi a profité d’une glissade dans la surface d’un défenseur de City pour marquer son premier. City a de nouveau perdu la possession permettant à Messi d’être joué et il n’a pas commis d’erreur pour doubler l’avance et son décompte pour la nuit. Un troisième est venu peu de temps après pour terminer son tour du chapeau, puis est devenu généreusement fournisseur en mettant Neymar au but pour marquer le quatrième de la soirée de Barcelone. Messi a également remporté un penalty pour son équipe mais la frappe de Neymar a été sauvée. Cela n’avait pas d’importance car les dégâts du plus grand joueur du monde et du plus grand joueur de Barcelone avaient été causés.

