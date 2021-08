Les meilleurs mèmes et tweets sur tante Lindsey et Blake Moynes

Dans la foulée de la propre sœur de Blake Moynes qui le rôtissait absolument parce qu’il était amoureux de sa troisième bachelorette d’affilée, la tante de Katie Thuston est ARRIVÉE. Et elle n’a pas perdu de temps pour préciser que ses sentiments envers Blake sont mieux décrits comme des yeux de côté, des soupçons et une cuillerée de remerciement, ensuite.

Avant tout, tante Lindsey a refusé de serrer dans ses bras le pauvre Blake. Au lieu de cela, elle a pivoté directement pour le griller, lui demandant si ses ex Tayshia Adams et Clare Crawley littéralement “ne voulaient pas” de lui.

Elle même légitime, je ne plaisante pas, a dit “tu ne veux finalement rien dire” et a réfléchi “le mariage n’est pas tout ce qu’il est censé être”.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Je suis! Légitime! Sans voix!

Quoi qu’il en soit, tout était incroyablement tendu et gênant pour Blake et le public du monde entier, et naturellement Twitter a adoré chaque instant :

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Pour info, Blake et Katie ont en fait mentionné la légende vivante qu’est Tante Lindsey lors d’une interview post-finale sur Jimmy Kimmel Live avec l’hôte invité David Spade (qui accueille également Bachelor in Paradise).

Regardez ci-dessous, mais en gros, David a demandé « Maintenant, Katie, qui était la première personne à qui vous avez parlé de vos fiançailles ? » Et Katie a répondu qu’elle n’avait rien dit à personne, ce à quoi David a demandé: “Vous n’avez pas signé votre NDA? Pas même tante Lindsey?”

À ce stade, Katie a plaisanté: “J’ai peur d’elle en ce moment” et David a noté qu'”elle est

terrifiant, tu devrais l’être.”

Tante Lindsey n’a pas pu être jointe pour commenter pour le moment, au revoir !

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io