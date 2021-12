Les meilleurs mèmes sportifs de 2021

Si vous avez déjà pris plus d’une journée de congé pour consulter les réseaux sociaux, vous pourriez avoir l’impression d’avoir raté une année d’histoires et de mèmes. Revenir à la chronologie peut donner l’impression d’essayer d’apprendre une langue étrangère, de travailler à rebours pour comprendre les références et les blagues composées.

En tant que fans de sport perpétuellement en ligne, nous sommes là pour vous aider. Nous avons trié sur le volet nos moments et mèmes préférés de chaque mois de 2021 pour récapituler une année folle dans le sport.

Janvier : James Harden maigrit immédiatement après avoir été échangé

2021 a commencé en trombe lorsque James Harden a été échangé aux Brooklyn Nets après que la relation de la superstar avec les Houston Rockets se soit détériorée. Entre un jeu apathique et un manque de respect général pour l’optique, Harden est apparu lors de matchs tout au long du début de la saison 2020-21 avec l’air, eh bien, trapu. Il semblait que chaque jeu des Rockets résultait en une nouvelle capture d’écran où il avait l’air plus déformé que le précédent.

Finalement, Harden a été échangé dans un blockbuster à quatre équipes le 14 janvier. Deux jours plus tard, il a fait ses débuts avec les Nets avec un air svelte et énergique alors qu’il perdait 32 points et 14 passes décisives lors d’une victoire sur le Magic. Cela n’a fait qu’alimenter plus de blagues alors qu’Internet comparait les images de l’ancien Harden et du nouveau Harden côte à côte.

Février : revanche entre Serena Williams et Naomi Osaka

Lorsque Serena Williams et Naomi Osaka se sont rencontrées à l’Open d’Australie 2021, c’était la première fois qu’elles s’affrontaient dans le cadre d’un tournoi depuis leur match classique controversé à l’US Open 2018.

Tout au long de l’Open d’Australie, Osaka a continué à démontrer pourquoi elle est la star incontestée actuelle du sport, dominant ses adversaires lorsqu’elle ne manipulait pas gentiment les papillons à mi-match. Le match revanche avec Williams en demi-finale était un moment si complet qu’il semblait presque scénarisé. Ce fut l’un des meilleurs moments sportifs de l’année, point final.

Mars: Candace Parker a formé Shaq sur ‘Inside the NBA’

Shaquille O’Neal a connu des moments difficiles sur « Inside the NBA » pour commencer l’année. Le centre du Temple de la renommée a été qualifié de « décontracté » par Christian Wood pour ne pas savoir qui il était. Il a qualifié Nikola Jokic de « russe » alors qu’il est en fait serbe. Puis il a sévèrement critiqué Donovan Mitchell à la télévision en direct, ce qui a conduit à un moment extrêmement gênant.

Au cours d’une discussion sur Jokic (qui serait nommé MVP de la ligue quelques mois plus tard), Shaq n’a pas compris comment le basket-ball avait changé depuis sa retraite et a rapidement été la propriété de Candace Parker, un moment qui a été vu près de deux millions fois que Twitter se livrait à la schadenfreude.

Avril : le chien de Bill Belichick redevient la vedette du repêchage de la NFL

Le meilleur moment du repêchage de la NFL 2020 à distance a été le chien de Bill Belichick, Nike, qui a semblé gérer les affaires des Patriots lors d’un plan en coupe. Cette année, tout le monde s’est amusé à courir avec la blague pendant que les Patriots faisaient leurs choix, y compris les Patriots eux-mêmes alors que Nike faisait une apparition pour aider Belichick à choisir au septième tour.

Cependant, la Nouvelle-Angleterre a eu le dernier mot, car Jones ressemble non seulement à une recrue potentielle de l’année, mais a également les Patriots au sommet de l’AFC et qui roulent.

Mai : le vainqueur du match de play-in « three rims » de LeBron est le premier mème des playoffs NBA



Alors que la poussière retombe sur la saison régulière 2020-21, il semblait presque trop beau pour être vrai que les deux équipes les plus populaires de la ligue s’affronteraient dans un match play-in gagnant-gagnant. Mais c’est exactement ce qui s’est passé alors que LeBron James et les Lakers affrontaient les Warriors de Steph Curry.

Le match était immensément divertissant alors que LeBron a frappé une prière du logo du Staples Center avec une minute restante pour envoyer LA aux séries éliminatoires. Quelques minutes auparavant, LeBron a été piqué dans les yeux par Draymond Green, et après le match, il a dit qu’il avait vu « trois jantes » alors qu’il s’arrêtait pour le vainqueur du match et « visait celle du milieu ». Le commentaire des trois jantes, ainsi que la réaction de LeBron après la faute de Draymond sont devenus un élément instantané.

Juin: le gars de « Suns in four » devient le héros de la course aux séries éliminatoires de Phoenix

Alors que les Phoenix Suns détruisaient les pouvoirs de la Conférence Ouest en route vers les finales NBA, un héros a émergé lors de la série de deuxième tour de l’équipe contre les Denver Nuggets.

Vers la fin du match 3 entre Denver et Phoenix, une bagarre a éclaté entre les fans des équipes adverses. Dans une vidéo qui a accumulé plus de 8 millions de vues sur Twitter, on voit un fan des Suns envoyer facilement deux fans des Nuggets tout en criant «Suns in 4» entre les coups. Il est instantanément devenu une icône de la saison phénoménale de l’équipe, et Devin Booker a même tendu la main et lui a donné un maillot dédicacé et des billets pour la finale de la Conférence Ouest.

Juillet : la voiture à gants de baseball aux Jeux olympiques vole la vedette

Un an plus tard, les Jeux olympiques de Tokyo 2020/1 ont finalement eu lieu cet été. Et bien qu’il y ait eu de nombreux moments à souligner tout au long des jeux, notre préféré était cette adorable petite voiture à gants conçue par Toyota spécialement pour le baseball olympique.

La voiture olympique des releveurs est incroyable. Le siège de gant de baseball géant est même un CDC recommandé à 6 pieds derrière le conducteur pour une distanciation sociale. pic.twitter.com/DPiyj2Gvbe – Le grand plomb (@TheBigLead) 29 juillet 2021

Tout à ce sujet, du siège du gant au mini-plancher de gazon en diamant, en passant par l’écran avant affichant « GO! ALLER! » est juste adorable. C’était un moment parfaitement approprié pour l’un des Jeux Olympiques les plus étranges de tous les temps.

Août: Bishop Sycamore arnaque sur ESPN

Un match de football de lycée inoffensif diffusé sur ESPN en août a fini par être l’un des plus grands scandales sportifs de l’année lorsque Bishop Sycamore, une école inconnue de l’Ohio, a semblé complètement dépassé lors d’une éruption de 58-0 contre IMG Academy devant un public national.

Il n’a pas fallu longtemps pour que la vérité éclate : Bishop Sycamore semblait être une école imaginaire créée uniquement pour obtenir son nom à la télévision et laisser ses athlètes se faire abattre pour la publicité. C’était complètement bizarre, et à mesure que des détails absurdes sur l’école sortaient, cela n’a fait qu’alimenter davantage le feu des mèmes.

Septembre : The Manningcast cartonne, Eli renverse l’Amérique

ESPN a expérimenté un nouveau format de diffusion pour la saison 2021 de la NFL, mettant en vedette les frères Manning lors de certains matchs de football du lundi soir sur ESPN2, où ils ont décomposé le gameplay, interviewé un groupe diversifié d’invités et ont généralement gaffé. Ce fut un succès instantané, et l’un des meilleurs moments est survenu au cours de la semaine 3, lorsqu’Eli Manning a tenté de démontrer son expérience avec les fans des Eagles de Philadelphie, renversant l’Amérique avec les deux majeurs. Ses excuses immédiates après la pause publicitaire qui a suivi l’ont rendu d’autant plus hilarant. Ne t’excuse jamais, Eli.

Octobre : BING BONG

Le mème d’octobre était le point culminant de plusieurs forces à l’œuvre. 1) Le début d’une nouvelle saison NBA. 2) Les Knicks de New York, éternels sous-performants, ont remporté un thriller en double prolongation contre les Celtics lors de la soirée d’ouverture. 3) Une émission de médias sociaux sur les hommes de la rue appelée SidetalkNYC a explosé en popularité sur Twitter et TikTok avec des vidéos bizarres de personnes autour de New York.

Sidetalk était à l’extérieur du Madison Square Garden après la victoire d’ouverture de la saison et a capturé une scène de chaos hilarant alors que les fans des Knicks réagissaient de manière excessive au succès de leur équipe. Parmi des dizaines de moments citables, un homme criant « BING BONG » est devenu une devise pour les Knicks et un moyen facile pour les fans adverses de les troller alors que les Knicks retombaient sur Terre au cours des mois suivants.

Novembre : LeBron James a un clone

Repéré à l’arrière-plan d’un match des Lakers en novembre, un homme ressemblait étrangement à LeBron James en train de savourer un seau de pop-corn. Internet a été immédiatement perplexe. Le roi Jacques est-il un voyageur dans le temps ? Est-ce une situation de Looper ? A-t-il toujours été jumeau ?

La vérité est beaucoup moins intéressante : l’homme photographié sur le court était Patrick Christopher, un ancien joueur de la NBA et actuel créateur de mode qui est en fait une connaissance de James. Alors que tout le monde commençait à plaisanter, LeBron n’a pas pu s’empêcher de se joindre à nous.

AYO !! Véritable définition de 2 lieux en même temps foutu !! . Quelqu’un dit à Pat C s’il veut être moi pour Halloween, demande le moi. LOL https://t.co/XcZ8jeIGYk – LeBron James (@KingJames) 1er novembre 2021

Décembre : Kevin Durant monte en puissance dans les affaires de Trae Young

À la mi-décembre, lors d’une bataille entre les Nets et les Hawks, les choses se sont envenimées entre les stars Kevin Durant et Trae Young. À la fin du quatrième trimestre, les deux ont dû être séparés et ont échangé des mots après que Durant ait poussé Young à contourner un écran.

Durant a ensuite tenté de rentrer dans la tête de Young en jouant un peu trop près en défense. La seule chose que cela semblait accomplir était de faire passer Durant pour un peu bizarre pour ceux qui regardaient à la maison.

Aucune rancune n’a été ressentie, comme KD l’a dit après le match : « Il voulait me faire sortir de son espace et je comprends que… C’est l’esprit du match. Je n’ai que du respect pour Trae Young », et Young a répondu avec un Tweet disant « Les idoles deviennent des rivales ».