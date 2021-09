Les meilleurs mèmes sur Chris Pratt exprimant Mario dans le nouveau film de Nintendo

Rien de tel qu’un casting de film surprise pour générer du battage médiatique pour votre prochain film. Malheureusement pour Nintendo, la tête d’affiche de leur film d’animation Mario fait se gratter la tête.

En tant que projet conjoint entre Nintendo et Illumination (le studio derrière Moi, moche et méchant et La vie secrète des animaux de compagnie), un film d’animation de Mario sera au cinéma en Amérique du Nord le 21 décembre 2022. Lors du Nintendo Direct de jeudi, la liste des acteurs était révélé pour le prochain film et les fonctionnalités… Chris Pratt dans le rôle de Mario?

Oui, vous avez bien entendu, Pratt exprimera le personnage principal du prochain film Mario de Nintendo. Ce n’est pas une blague.

Chris Pratt dans le rôle de Mario

Anya Taylor-Joy dans le rôle de Peach

Charlie Day en tant que Luigi

Jack Black en tant que Bowser

Keegan-Michael Key en tant que crapaud

Seth Rogen dans le rôle de Donkey Kong

Fred Armisen comme Cranky Kong

Kevin Michael Richardson dans le rôle de Kamek

Sebastian Maniscalco dans le rôle de Spike

Camées surprises de Charles Martinet – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 23 septembre 2021

Le casting du prochain film d’animation Mario présente également des castings incroyablement inspirés, tels que Charlie Day exprimant Luigi, Jack Black en tant que Bowser et Keegan-Michael Key en tant que Toad. Cependant, pour de nombreux fans de Nintendo, le choix de choisir Pratt dans le rôle de Mario lorsque l’acteur de doublage original Charles Martinet ou l’italo-américain Danny DeVito avait raison a beaucoup… assez confus.

Un utilisateur de Twitter, d’autre part, a apparemment prédit ce résultat il y a plus d’un an d’une manière ou d’une autre.

Je l’appelle maintenant, le film Mario Bros n’aura PAS Charles Martinet jouer à Mario sans raison et lancer quelqu’un comme Chris Pratt – StheGeneral (@general_sthe) 21 mai 2020

Voici comment Internet a réagi à la nouvelle selon laquelle Pratt sera configuré pour exprimer le plombier de jeux vidéo préféré de tout le monde.

Super Mario Bros (2022) pic.twitter.com/YWCovpuyiR — Nova Fun Bun 🍈 | Mettre le ska dans skank | (@NovaFunBun) 23 septembre 2021

“Parlons du manoir, pouvons-nous parler du manoir, s’il vous plaît, Mario, je meurs d’envie de parler du manoir toute la journée avec vous !”#NintendoDirect pic.twitter.com/JQBme5bcrk – Matt (@ChildishBandit0) 23 septembre 2021

comment diable pouvez-vous incarner Charlie Day dans le rôle de luigi et ne pas avoir Danny devito dans le rôle de mario – 정(jeong)🎴@ store ouvert (@dune5and) 23 septembre 2021

d’accord, j’ai fait beaucoup de blagues au fil des ans sur la communauté italo-américaine, mais il est temps pour moi de les rejoindre dans la juste cause d’arrêter Chris Pratt – Brandy Jensen (@BrandyLJensen) 23 septembre 2021

thérapeute : chris pratt comme mario n’est pas réel, il ne peut pas te faire de mal

chris pratt comme mario: pic.twitter.com/EKkqzgwWB0 — soleil @ pas un satsukinnie (@skywardstruck) 23 septembre 2021

« C’est un moi, Mari – TOUX TOUX TOUX. maintenant évidemment Chris Pratt “J’ai une confession à faire… je viens juste de… prétendre être italien tout ce temps.” Evidemment Charlie Day, toujours avec le faux accent italien : “ME-A TOO” – Joseph Anderson (@jph_anderson) 23 septembre 2021

personne n’explique la photo de Chris Pratt qui dit MARIO dessus, je veux vivre dans l’ignorance – Ryan Nanni (@celebrityhottub) 23 septembre 2021

J’ai vraiment pensé que Chris Pratt, car Mario était un shitpost – rachel (@rachelmillman) 23 septembre 2021