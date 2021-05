Les meilleurs mèmes sur Perrie et Leigh-Anne de Little Mix étant enceintes ⋆ .

Nous avons tous vu la nouvelle que Perrie Edwards et Leigh-Anne Pinnock sont toutes les deux enceintes, avec des mini-mixeurs, en même temps, en ce moment. À présent, vous avez probablement crié, envoyé des photos d’annonce à chaque discussion de groupe dans laquelle vous participez, pleuré un peu, contemplé la séance photo commune de baby bump, pleuré un peu plus et partagé tous les mèmes hystériques Little Mix sur votre flux.

Je ne sais vraiment pas ce que c’est avec Little Mix. Peut-être que c’est leur incapacité apparente à produire une chanson qui n’est pas un banger, à quoi on dirait que les filles mourraient littéralement l’une pour l’autre ou pour leurs vidéos incroyables – mais le monde est juste obsédé par elles. Donc, parce que vous les voulez vraiment, voici les meilleurs mèmes réagissant à la nouvelle que Perrie et Leigh-Anne de Little Mix sont enceintes. Quel temps pour vivre.

1. NOUS VOUS REGARDONS

Jade Thirlwall et ce gars de Rizzle Kicks en ce moment pic.twitter.com/GZslhdFLYT – Harrison Brocklehurst (@harrisonjbrock) 10 mai 2021

2. Ok mais mon cœur va s’arrêter

LES GARÇONS ET LORSQUE PERRIE ET ​​LEIGH FONT UNE PHOTO DE GROSSESSE ENSEMBLE pic.twitter.com/7B15RxKKFb – avant 💎 (@wasabisworld) 10 mai 2021

3. Oups x

leigh: les filles… JE SUIS ENCEINTE perrie: MOI TROP! jade: ai-je manqué le mémo? – kaz 🏹 (@jadememez) 10 mai 2021

4. AAAAAAAY

LEIGH ET PERRIE pic.twitter.com/z0CcDd7Kdw – Océane (@L_Oceane_S) 10 mai 2021

5. Je suis émerveillé

donc leigh et perrie l’ont fait pendant leur grossesse… jésus pic.twitter.com/IBD6dw19KY – alli (@noticeleighade) 10 mai 2021

6. Ceci est votre visite maintenant x

Jade était assise dans les coulisses de la tournée Confetti après avoir fait le spectacle toute seule pic.twitter.com/EWSH5tFk30 – joey (@joeshw) 10 mai 2021

7. VÉRITÉ

C’est un cri à mes œufs pic.twitter.com/TpLWCtiWNx – SHANE REACTION (@imshanereaction) 10 mai 2021

8. La domination mondiale que nous allons voir

Je ne peux pas attendre les juniors de Little Mix pic.twitter.com/JPHhTMSrvG – Loveofhuns x (@loveofhuns) 10 mai 2021

9. Elle va avoir du mal à le porter pendant neuf mois: ///

Mais il est déjà né. pic.twitter.com/yqHzFlLRj1 – Ern «non assassiné par Abigail Mitchell» Malley (@GeoffShadbold) 10 mai 2021

10. Tbh, je réserverais toujours

À venir en 2022 pic.twitter.com/FfuzgGCGon – Jake McBain (@JakeMC_) 10 mai 2021

11. Elle comprend la mission

jade interprétant une douce mélodie en tournée lorsque leigh et perrie seront occupés à prendre soin de leurs bébés pendant des intervalles pic.twitter.com/vb5NY8d2F5 – maria (@solerrie) 10 mai 2021

12. Rendez-vous les gars là-bas !!

J’ai hâte de visiter Jade Thrilwall – Max Balegde MBE (@Balegde_) 10 mai 2021

13. Jade prépare cette ambiance de tante la plus cool

Little Mix: Soyons enceintes en même temps! Jade Thirlwall: pic.twitter.com/36JZk0xdiv – JD (@Jonny_Dodds) 10 mai 2021

14. Venir sur une scène près de chez vous !!!

https://t.co/HhKqjCzBge pic.twitter.com/mLJHGVkrrq – clayton (@claywildwoode) 10 mai 2021

15. Tous font leurs choses x

Obsédé par mes filles @LittleMix xx pic.twitter.com/MeLSmEkmQS – pabs (@PaulLKnox) ​​10 mai 2021

16. Je ne doute pas que cela se produira

si little mix remporte le brit Award demain, je m’attends à ce que jade se saoule en l’honneur de ses deux meilleures amies enceintes qui ne peuvent pas boire d’alcool – nicki (@motivatedjade) 10 mai 2021

17. Obtenez-le x

Leigh-Ann: Je suis enceinte! Perrie: Je suis aussi enceinte !! Jade: #LittleMix pic.twitter.com/Owe3z2B1OL – Alun (@aluunw) 10 mai 2021

18. Magnifique x

ce qui s’est passé quand leigh a dit à perrie qu’elle était enceinte: pic.twitter.com/zyn8azOpxT – kai ✰ (@jxdepinnock) 10 mai 2021

19. J’adore ça pour eux

perrie et leigh-anne découvrant qu’elles étaient toutes les deux enceintes pic.twitter.com/V74yPNl9cp – cathy 🦦 | LERRIE MILFS (@jadesmess) 10 mai 2021

20. Rien de bien xx

qu’avez-vous fait en lock-out? perrie et jade:

leigh anne: pic.twitter.com/O03QCfV9JM – emma✨ (@ midnightivy13) 10 mai 2021

21. Et enfin, pouvons-nous simplement

perrie edwards votre riche maman ère commence aujourd’hui pic.twitter.com/CKgdK96hWQ – kaat ▽ (@blessingIwt) 10 mai 2021

Je pleure encore.

Histoires similaires recommandées par cet auteur:

• Partenaires Little Mix: un guide pour savoir avec qui ils sortent tous

• La valeur nette de Little Mix: Ok, à quel point sont-elles vraiment riches?

• Quiz: seul un vrai fan de Little Mix peut deviner son clip vidéo à partir d’une seule image