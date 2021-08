Les meilleurs mobiles compacts que vous pouvez acheter en 2021 | La technologie

La tendance est de rendre les téléphones portables de plus en plus gros et si vous étiez l’un de ceux qui ont souffert il y a quelques années lorsque les téléphones portables ont commencé à atteindre 5,5 “, vous pensez sûrement maintenant que l’industrie du mobile vous a mis de côté car elle ne fait que 6 cellules téléphones, 5” vers le haut.

Cependant, on ne peut plus se tromper car les petits mobiles existent encore et ils ne lésinent pas sur les écrans de qualité, la puissance et les bons appareils photo.

Si vous voulez un téléphone compact parce que vous mettez la portabilité avant tout, ce sont les meilleurs que vous pouvez acheter dès maintenant.

Asus Zenfone 8

Commençons par l’Asus Zenfone 8, un pari très audacieux d’Asus et que, sûrement, beaucoup apprécieront.

Et c’est un mobile avec des fonctionnalités haut de gamme, mais dans un format mini grâce à sa hauteur de seulement 148 millimètres.

Il est un peu potelé, oui, avec 8,9 millimètres, mais il contrôle très bien le poids et est IP68.

Écran Asus ZenFone 8 5,9″ AMOLED E4 | Full HD+ (2 400x 1 080 pixels) | 120 Hz adaptatif | Format 20:9 | 800 nits (1 100 nits pic) | 445 dpi Dimensions | Poids 148 x 68,5 x 8, 9 mm | Processeur Snapdragon 888 5G 169 gr | Adreno 660 RAM 6, 8 ou 16 Go LPDDR5 Stockage 128 et 256 Go | UFS 3.1 Caméra arrière 64 Mpx (f/1.8) | Grand angle 12 Mpx (f/2.2) Caméra avant 12 Mpx ( f / 2.4) Batterie de 4 000 mAh | charge rapide 30 W Logiciel Zen UI 8 (Android 11) Connectivité 5G (DualSIM) | NFC | Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | USB C | GPS Extras Haut-parleurs stéréo | Empreinte digitale activée écran Prix ZenFone 8 avec 6 Go et 128 Go pour 599 euros | ZenFone 8 avec 8 Go et 256 Go pour 739 euros | ZenFone 8 avec 16 Go et 256 Go pour 809 euros.

L’écran est de 5,9″ AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz Et il est alimenté par le tout-puissant Snapdragon 888 pour lire du contenu.

C’est un mobile très rapide doté d’une double caméra qui se comporte très bien dans toutes les situations et une batterie de 4 000 mAh avec une charge de 30 W.

iPhone 12 Mini

Avec une hauteur de 131,5 millimètres, l’iPhone 12 Mini est le téléphone le plus compact de la liste et aussi le seul avec un système d’exploitation autre qu’Android, bien sûr.

Il a la puissance maximale de l’iPhone en ce moment grâce à l’A14 et il a un très bon écran OLED de 5,4 pouces. Ce n’est pas le modèle que vous allez choisir pour consommer du multimédia à cause de la taille de la dalle, mais si vous le faites, tout est superbe.

Il a également une protection IP68, le système est vraiment rapide, il peut avec n’importe quelle application que vous lui lancez et ses deux caméras de 12 Mpx font leur travail aussi bien en photo qu’en vidéo, étant surprenant dans cette tâche.

iPhone 12 MiniScreen 5.4″ | Panneau OLED Super Retina XDR | HDR10 | Résolution 2 340 x 1 080 | Dolby Vision | Processeur True-Tone Apple A14 RAM 4 Go Stockage 64/128/256 Go Caméras principales Principales 12 Mpx f/1.6. Pixel de 1,4 µm , PDAF, OIS | Caméra frontale 12MP f / 2.4 grand angle, 12MP f / 2.2 | Capteur 1 / 3.6 ” | FaceIDBatterie2,227 mAh | 20 W de charge | Connectivité MagSafe vers 12W5G | Bluetooth 5.0 | NFC | Wi-Fi 6ProtectionIP68 | Façade avec protection en verre nano-céramiqueDimensions et poids131,5 x 64,2 x 7,4 mm | 135 grammes Prix 809 euros

La batterie n’est que de 2 227 mAh et la charge rapide prend en charge 20 W, mais oui, le chargeur n’est pas fourni dans la boîte.

Pixel 4a

On continue avec les mini-téléphones avec ce petit bijou de Google, le Pixel 4a. Il a une hauteur de seulement 144 millimètres et un poids de 143 grammes, ce qui en fait un mobile très confortable à porter à la main.

Le corps est en plastique, mais il a des côtés arrondis et, comme je l’ai dit, il est très confortable. Il a le Snapdragon 730G et 6 Go de RAM, mais les performances sont spectaculaires grâce à l’optimisation de son système et sera parmi les premiers à recevoir Android 12, que nous avons déjà testé.

En fait, c’est le système que nous avons installé en avant-première, quelque chose que tout le monde peut faire. Son unique appareil photo de 12,2 mégapixels est capable de faire de la magie avec le traitement Google et la batterie est ce qui peut manquer en raison de sa charge de 3 140 mAh et 18 W.

Écran Pixel 4a 5,81″ | Panneau OLED | Résolution de 2 340 x 1 080 pixels | 443 pixels par pouce | Ratio 19,5: 9 | Mode d’affichage permanent Processeur Snapdragon 730 RAM Mémoire 6 Go LPDDR4X Stockage 128 Go UFS 2.1 Batterie 3 150 mAh | 18 W chargeur inclus Dans la boîte Appareil photo principal12,2MP | Dual Pixel | pixel 1,4μm | ouverture f/1,7 | OISCaméra frontale8MP | Mise au point fixe | pixel 1,12μm | ouverture f/2,0Dimensions et poids144 x 69,4 x 8,2 mm | 143 grammes Prix 389 euros en Espagne

Bien sûr, cela se passe comme dans l’iPhone 12 mini : très bon écran OLED, très bon appareil photo et portabilité maximale.

Realme GT

Ok, le realme GT est à la limite pour pouvoir considérer qu’il est compact puisqu’il a une dalle 6,43 “SuperAMOLED avec 120 Hz et 158,5 mm de taille, mais comme il se trouve sur cette frontière, et compte tenu de ses caractéristiques, il fallait le recommander.

C’est un mobile très puissant qui monte le Snapdragon 888 et ce que vous pouvez lui lancer. L’interface est fluide et hautement personnalisable et la sensation est de vitesse absolue tant par le SoC que par la mémoire UFS 3.1.

Il a une énorme batterie de 4 500 mAh avec une charge de 65 W et un chargeur inclus dans la boîte, donc l’autonomie dans ce cas n’est pas un problème et le design en cuir végétalien lui donne une touche distinctive très cool.

Realme GTPcreen 6,43 “Panneau SuperAMOLED | Résolution de 2 400 x 1 080 pixels | Luminosité maximale de 1 000 nits | Rafraîchissement à 120 Hz | Échantillonnage à 360 Hz | 91,7% de l’écran avant | Processeur 100% DCI-P3Mémoire Snapdragon 888RAM8 o 12 Go LPDDR5 Stockage 128 ou 256 Go UFS 3.1 Appareils photo principaux 64 MP principal f/1.8 | 8 MP f/2.3 grand angle | 2 MP f/2.4 macro Appareil photo frontal 16 MP f/2.5 Batterie 4 500 mAh | 65 W de charge | Chargeur inclus Système d’exploitation Android 11 + realme UI 2.0 Dimensions et poids Verre : 158,5 x 73,3 x 8,4 mm et 186 grammes | Cuir végétalien : 158,5 x 73,3 x 9,1 mm et 186,5 grammes Prix à partir de 399 sur Amazon

Les appareils photo ne sont pas mauvais, mais même s’ils vous permettront de devenir artistique dans ce modèle, l’écran et la puissance ont prévalu sur la partie photographique.

Samsung Galaxy S21

Allons-y avec le premier Samsung de la liste, puisque le Galaxy S21 fait partie de ces compacts que les fans de la firme sud-coréenne ont beaucoup aimé.

C’est vrai que quand on pense au S21 on passe à la taille énorme du modèle Ultra, mais le S21 mesure un peu moins de 152 mm de haut et il a une épaisseur de seulement 7,9 millimètres, étant un terminal très compact et avec un écran très bien utilisé.

Sa dalle 6,2″ occupe plus de 87% de la face avant, elle est AMOLED avec rafraîchissement 120 Hz et une luminosité de 1 300 nits. Voir le contenu est une vraie passe.

Il possède l’Exynos 2100 ou le Snapdragon 888 pour les plus chanceux aux Etats-Unis et en Chine et au quotidien il est très rapide et calcule très bien les algorithmes photographiques de sa triple caméra.

Écran Samsung Galaxy S21Dynamic AMOLED 2x | 6,2 pouces | Format 20 : 9 Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) | 120 Hz | HDR10+ | 1 300 nits Processeur Exynos 2100 | Mali-G78 MP14RAM mémoire et stockage8 Go de RAM LPDDR5 | 128 Go ou 256 Go UFS 3.1Appareils photo arrièreTéléobjectif : 64 Mpx f/2.0 | Ultra grand angle : 12 Mpx f/1,8 120° | Angulaire : 12 Mpx f/1.8 | Avant : 10 Mpx f/2,2 Batterie 4000 mAh | Charge rapide 25 W | Qi 15WAndroidCharge rapide sans fil Android 11 avec connectivité One UI 3.15G | WiFi 6 (802.11 ax) Double bande | Double SIM | Bluetooth 5.0 | NFC | USB-C 3.2, A-GPS, GLONASS, GALILEO.Dimensions et poids151,7 x 71,2 x 7,9 mm | 169 grPrix859 euros (128 Go) | 909 euros (256 Go)

La batterie, pour la taille, n’est pas mauvaise, puisqu’elle est de 4 000 mAh avec une charge de 25 W.

Huawei P40

Le Huawei P40 est une autre excellente option car le plus modeste de la famille 2020 dispose de trois caméras spectaculaires, comptant sur un principal de 50 mégapixels avec objectif Leica et un traitement tout à fait unique.

L’écran est de 6,1″ OLED et c’est un mobile qui a une taille de seulement 148,9 mm de haut. C’est-à-dire que la maison chinoise a fait un excellent travail d’optimisation de la façade pour s’adapter à cet écran de moins de 150 mm de hauteur.

Il a le Kirin 990, qui est le SoC le plus puissant de Huawei à ce jour et une batterie de 3 800 mAh avec une charge de 22,5 W.

Huawei P40Dimensions148,9 x 71,06 x 8,5 mmPoids175 gTaille d’écran 6,1 pouces 19,5 :9 Type de panneauOLEDRésolutionFullHD+ (2 340 x 1 080 px) ProcesseurKirin 990Mémoire RAM8 Go LPDDR4Stockage interne128 Go MicroSDNon, mais oui NMCardroid 10.1 + Système d’exploitation EM GMSCharge rapide 23,800 mAh (SuperCharge) Caméra arrière50 Mpx f/1.9 16 Mpx grand angle f/2,2 8 Mpx Téléobjectif 3X f/2.4 Vidéo jusqu’à 4kp60 Caméra frontale32 Mpx f/2.0 + IRConnectivitéWiFi ax Bluetooth 5.1 5G NFC GPSPrix745 euros

Et oui, un grand écran, un design en verre premium, IP53 et compact, mais sans les services mobiles de Google, ce qui peut en rejeter plus d’un.

Sony Xperia 5 II

Le Xperia 5 II est trompeur car c’est un mobile qui semble plus grand à cause de ce format particulier que l’on ne voit pratiquement que dans les mobiles Sony… et dans le Moto G100.

Il a un écran OLED 21: 9 ce qui est idéal pour consommer du contenu natif dans ce format, car vous n’allez pas voir les bandes noires et c’est un mobile très complet en termes de fonctionnalités.

Possède Snapdragon 865, 8 Go de RAM, mémoire UFS 3.0 et trois appareils photo de 12 mégapixels chacun des plus polyvalents.

Sony Xperia 5 II Dimensions 158 x 68 x 8 mm | Écran OLED CinemaWide 6,1 pouces 163 gr | Full HD+ (2 520 x 1 080 px) | 21 : 9 format ultra-large | 120 Hz | HDR | Espace colorimétrique BT.2020 et DCI-P3 1 450 dpi. Processeur Snapdragon 865 | Jusqu’à 2,84 GHz | Adreno 650 RAM et 8 Go de mémoire | 128 Go et 256 Go UFS 3.0 | Extension MicroSD Système d’exploitation Android 10 Caméra arrière principale : 12 Mpx | f/1.7 | focale 24 mm | Capteur 1/1.7″ | Dual Pixel PDAF et OIS | Téléobjectif : 12 Mpx | f/2.4 | Focale 70mm (3x optique) | Capteur 1/3.4″ | PDAF et OIS | Ultra grand angle : 12 Mpx | f/2,2 | visuel 124˚ | focale 16mm | 1 / 2.55″ | Caméra frontale PDAF 8 MP | f / 2.0 | 24mm | 1/4″ Wi-Fi 6 Connectivités | Bluetooth 5.1 | NFC | GPS | Double SIM | 5G | USB-C | prise casque batterie 4000 mAh | Charge rapide 21 W (chargeur 18 W inclus) Prix 899 euros

Le téléobjectif principal et le téléobjectif à trois grossissements ont une stabilisation optique et vous pourrez enregistrer en 4K jusqu’à 120 fps, une vraie passe.

La batterie paie pour la vaisselle cassée et ces 4000 mAh Ils sont dus à sa taille de 158 mm de hauteur et ses 8 mm d’épaisseur, mais c’est encore courant dans les compacts et, encore une fois, plus le mobile est petit, moins il y a de batterie.

Samsung Galaxy Z Flip et Z Flip 3

D’accord, cela a une astuce car ce n’est pas, vraiment, un mobile compact dans lequel on a l’écran dès qu’on le sort de notre poche, mais on est face à un mobile de type coque qui cache un écran AMOLED souple.

Écran externe Galaxy Z Flip 3 Panneau 1,9″ | SuperAMOLED | Résolution 260 x 512 pixels | 302 pixels par pouce Écran interne 6,7″ | Dynamique AMOLED 2X | Résolution de 2 640 x 1 080 pixels | 425 pixels par pouce | 120 HzProcesseurSnapdragon 888Mémoire RAM8GBStockage128 ou 256GB UFS 3.1Principaux appareils photo 12MP f / 1.8 OIS | Grand angle 12 Mpx f/2,2 Caméra frontale Écran interne 10 Mpx f/2,4 Batterie 3 300 mAh Système d’exploitation Android 11 + OneUID dimensions plié86,4 x 72,2 x 17,1 mm Dimensions déplié166 x 72,2 x 6,9 mmPoids183 grammesPrix 1 059 euros

Bien que bon, si ce dont il s’agit c’est qu’il encombre peu dans votre poche, sac à main ou sac à dos, celui-ci prend le gâteau, car lorsqu’il est fermé, il est très compact et très confortable à transporter.

Vous pouvez choisir l’un des Flip existants, à la fois le nouveau et celui d’il y a un an et potentiellement vous êtes servi avec le Snapdragon 888 et le Snapdragon 855+ respectivement, mais si vous me demandez, évidemment, je vous recommanderais de parier sur le nouveau, puisqu’il laisse obsolète le modèle d’il y a quelques mois.

Comme vous pouvez le voir, bien que ce ne soit pas le plus courant, il existe également une bonne variété de téléphones compacts parmi lesquels choisir sans avoir à renoncer aux appareils photo, à l’alimentation et à de bons écrans.