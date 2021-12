Les meilleurs modules pour Minecraft

Bien qu’il s’agisse de l’un des jeux les plus rejouables à l’infini, il viendra inévitablement un moment où même les Steves et Stevies les plus fidèles commenceront à expérimenter des mods pour Minecraft. Des odyssées spatiales aux planètes faites de fromage aux expéditions souterraines utilisant le proto-sous-marin de Léonard de Vinci, modifié Minecraft Les serveurs ouvrent un tout nouveau monde de possibilités à tous ceux qui souhaitent les essayer.

Avec autant d’options proposées, parcourir des dizaines de packs de mods Minecraft et de mods de serveur peut rapidement devenir intimidant – l’enfer, même la lecture de cette phrase semble un peu lente. En raison de la saturation actuelle du marché, nous avons pris la liberté de collecter nos dix mods Minecraft préférés – téléchargez-les sur les liens ci-dessous.

Comment télécharger Minecraft modules

Avant d’entrer dans le vif du sujet de Minecraft moddé, vous devez évidemment savoir comment, vous savez, télécharger des mods. Heureusement, Minecraft est et a toujours été hautement compatible avec les mods, il est donc assez facile d’adapter votre serveur à vos propres intérêts.

La première chose que vous devez faire lorsque vous modifiez un serveur Minecraft est de télécharger Minecraft Forge ou Fabric, qui servent tous deux de chargeurs de mod. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez télécharger des mods individuels à partir d’une source fiable comme CurseForge, qui est le site vers lequel nous établirons un lien tout au long de ce guide. Le seul problème avec CurseForge est qu’il a 91 500 mods Minecraft – c’est pourquoi nous compilons une liste de nos dix préférés ici.

Après avoir téléchargé les mods souhaités, tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que votre version de Minecraft est la même que celle référencée dans la description du mod. Si tel est le cas, faites simplement glisser le fichier mod téléchargé dans la section « mods » de votre dossier principal Minecraft. La prochaine fois que vous démarrez le jeu et spécifiez le chargeur de mod que vous souhaitez utiliser, tous les mods compatibles dans ce dossier devraient être automatiquement appliqués au monde que vous décidez de créer.

Les meilleurs modules pour Minecraft

En guise de bref avertissement, les mods que nous avons choisis ici sont pour la plupart de grands projets qui changent le monde et qui réinventent complètement ce qu’est Minecraft. De manière quelque peu controversée, nous avons omis certains mods bien-aimés comme Optifine et Just Enough Items en raison du fait que a) ils concernent davantage les performances et les améliorations de la qualité de vie, et b) de nombreux mods modernes les prennent automatiquement en charge de toute façon. Vous pouvez simplement supposer que ces deux, HWYLA et Tinker’s Construct doivent toujours être installés.

Au lieu de cela, nous allons nous concentrer sur les meilleurs mods autonomes pour bouleverser radicalement votre jeu, qui peuvent tous être facilement téléchargés et appliqués en suivant les instructions sur la page de destination de chaque mod. Voici les dix meilleurs mods Minecraft à télécharger maintenant.

Glace et Feu : Dragons

En tant que grand fan de dragons et de loups-garous, il n’est pas surprenant que la première entrée de la liste soit un favori personnel. Bénéficiant d’un homonyme assez évident, Ice and Fire: Dragons est un mod qui vous permet non seulement de combattre des serpents volants à ventre de feu, mais aussi de se lier d’amitié avec eux.

Au cours des quatre dernières années, ce mod a connu une croissance impressionnante. En plus des deux dragons titulaires, une variante Lightning a également été ajoutée, ainsi qu’une variété d’autres monstres, notamment des hydres et des hippogriffes; cyclopes et cocatrix; et des fantômes et des gorgones. En plus de cela, c’est l’un de ces mods susmentionnés qui prend déjà en charge un tas d’autres mods populaires comme JEI, Thaumcraft et Tinker’s Construct.

JurassiCraft 2

Que vous soyez un paléontologue en herbe ou quelqu’un qui aime un peu trop Ian Malcolm, il y a de fortes chances que vous soyez au moins quelque peu intéressé par l’ajout d’énormes dinosaures à votre serveur Minecraft. Si c’est le cas, JurassiCraft 2 est le mod pour vous.

De la synthèse d’ADN fossile aux biomes errants gouvernés par un redoutable T-Rex, JurassiCraft 2 est fidèle à son nom en termes d’ambitions jurassiques. Alors que beaucoup de gens préfèrent les fossiles plus académiques et la renaissance de l’archéologie, vous pouvez désormais y accéder en même temps que JurassiCraft dans la dernière version de ce dernier et obtenir le meilleur des deux mondes. N’oubliez pas que ce sont des dinosaures vivants auxquels vous avez affaire – comme un homme sage l’a dit un jour, si Pirates des Caraïbes tombe en panne, les pirates ne mangent pas les touristes.

Botanie

Un autre favori personnel, Botania peut enchanter même le serveur Minecraft le plus banal en présentant simplement le Lexica Botania, un livre magique dédié aux arcanes naturels.

Fondamentalement, Botania consiste à utiliser les fleurs pour exploiter et diriger la magie – le pouvoir des fleurs, si vous voulez. Vous gagnez du mana à partir de certains types de fleurs mystiques et pouvez l’utiliser pour activer toutes sortes de fonctionnalités fascinantes fournies avec le mod. Il existe également un boss de fin de partie assez difficile appelé Gaia Guardian, vous devrez donc maîtriser la botanique magique si vous voulez exceller dans cette version brillamment inspirée de Minecraft.

Les cités perdues

Si vous étiez un fan de The Forgotten City de cette année – qui a également commencé sa vie en tant que mod, initialement développé à l’aide du kit de création exclusif de Skyrim – alors The Lost Cities est le mod Minecraft qu’il vous faut. Contrairement aux biomes traditionnels comme le désert, la jungle et la forêt de champignons étranges que Minecraft a inexplicablement introduit il y a quelques années, ce mod tourne autour d’une métropole délabrée remplie de toutes sortes d’obstacles uniques à surmonter.

De plus, ce mod est hautement… eh bien, modifiable. Si vous voulez modifier sa configuration, rendez-vous sur le wiki officiel de The Lost Cities pour vous inspirer. Il est également compatible avec certains mods extrêmement populaires comme Biomes O’ Plenty et WildNature, et vous pouvez augmenter la difficulté avec son mod compagnon officiel, Lost Souls.

chenille

D’accord, contrairement aux mods mentionnés jusqu’à présent, qui refont tous complètement le fonctionnement de Minecraft à un niveau fondamental, Caterpillar est le genre de mod de qualité de vie que nous avons dit que nous éviterions de mentionner au début. Le fait est que Caterpillar est tout simplement trop beau pour être laissé de côté – l’avoir installé décuple le mod de refonte que vous utilisez.

Caterpillar revitalise essentiellement le concept le plus basique de Minecraft : l’exploitation minière. Au lieu d’avoir à casser manuellement les blocs un par un, Caterpillar vous permet de construire une perceuse 3 × 3 capable de déchirer les montagnes et les puits de mine comme un couteau chaud pour beurrer. Certes, il n’a pas été mis à jour depuis quelques années et n’est pas optimisé pour les dernières versions de Minecraft, mais bon – peut-être que si nous constatons une augmentation de la popularité, le modder reviendra et le mettra à jour, hein ?

GalactiArtisanat

Starfield quoi ? Au cours des trois dernières années, les joueurs entreprenants de Minecraft ont exploré le cosmos en haut avec à peine plus que des fusées de fortune et des fringales de mystère. Largement considéré comme l’un des mods Minecraft les plus ambitieux disponibles au téléchargement, GalactiCraft est un jeu incontournable pour tout mineur ayant même le plus vague intérêt pour l’espace.

Il y a, certes, pas mal de copieurs là-bas – probablement à cause de la popularité de l’original – ainsi que quelques modpacks payants, nous avons donc lié à la page d’accueil officielle de GalactiCraft pour éviter tout coût inutile encouru par escrocs. Notre suggestion est de simplement le rechercher et de voir à quel point c’est bon pour vous-même – l’une de ses extensions officielles ajoute même une planète faite de fromage.

Les vaisseaux de Léonard de Vinci

Bien que ce ne soit pas aussi audacieux que les voyages dans l’espace, il y a beaucoup à dire sur le vol dans le ciel dans un modèle fonctionnel de la machine volante vénérée de da Vinic. Comme Caterpillar, Da Vinci’s Vessels – mal orthographié dans le nom du mod – n’est pas aussi tentaculaire que certains des autres mods de cette liste, mais c’est tout aussi intriguant que plusieurs.

Alors que le mod ne vous permet initialement que de construire un nouveau type de bateau, vous pouvez le manipuler afin de le convertir en machine volante ou en sous-marin. Au cas où vous ne le sauriez pas, da Vinci a tenté d’inventer ces deux vaisseaux avant que quelqu’un d’autre ne sache comment les faire fonctionner correctement, il est donc agréable de voir le bon vieux Leonardo obtenir du crédit dans un jeu pour enfants avec des zombies d’un pied qui court plus vite qu’Usain Bolt, ce qui est absolument la distinction qu’il attendait.

Générations Pixelmon

C’est Minecraft mais Pokemon – dois-je en dire plus ? Téléchargez Pixelmon.

L’artisanat de Pam’s Harvest

C’est Minecraft mais Harvest Moon – dois-je en dire plus ? Téléchargez Pam’s HarvestCraft.

La forêt crépusculaire

Comme Ice and Fire: Dragons and Botania, c’est un autre des mods en haut de ma propre liste personnelle de jeux incontournables. Auto-décrit comme un « mod d’exploration dimensionnelle », The Twilight Forest donne une nouvelle tournure aux forêts conventionnelles de Minecraft. De plus, il est constamment mis à jour – comme l’indique son équipe sur la page CurseForge, « nous ne nous arrêtons jamais ».

Pour accéder à The Twilight Forest, vous devez construire un portail et y jeter un diamant – tel est le prix du voyage interdimensionnel. Une fois arrivé dans l’univers alternatif, vous pourrez explorer toutes sortes de nouveaux donjons inventifs. Une chose à noter ici est que même l’équipe de développement cite ConnectedTexturesMod comme un mod compagnon nécessaire pour celui-ci, il vaut donc vraiment la peine de l’installer à côté.

Écrit par Cian Maher au nom de GLHF.