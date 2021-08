Les meilleurs mois de l’année pour chercher du travail en Espagne | La vie

Les experts s’accordent à dire que janvier et février sont les meilleurs mois pour chercher du travail en Espagne. Août et septembre sont également les mois les plus chargés pour les entreprises à la recherche de nouveaux travailleurs.

Chercher du travail n’est pas facile. C’est une tâche qui demande de la patience et de la persévérance et qui dépend souvent de choses qui ne peuvent pas être contrôlées. Mais pour le moment, les choses semblent avancer comme L’Espagne enchaîne 5 mois consécutifs de création d’emplois.

Après une année 2020 dramatique, les dernières données sur le chômage en Espagne ont enregistré une baisse de 197 841 personnes au mois de juillet, selon La Información.

Les prévisions demeurent pour la croissance de l’emploi à long terme, malgré la date d’expiration habituelle de de nombreux contrats typiques des mois d’été en Espagne.

Le travail à domicile est une bonne mesure d’équilibre du travail, mais cela peut aussi devenir une épreuve si vous ne connaissez pas les bons outils.

La vérité est que la recherche d’emploi n’est pas toujours la même, elle varie selon la période de l’année. D’après les experts il y a des mois où trouver un emploi stable est beaucoup plus facile que dans d’autres.

Comme aux mois de juin et juillet les contrats temporaires montent en flèche, il y a d’autres moments où les contrats permanents sont plus fréquents.

Janvier et février : la meilleure période de l’année

Nouvelle année, nouveau travail. C’est ainsi qu’il est défini par les experts en Ressources Humaines. Depuis Universia, ils expliquent qu’en Janvier et février sont généralement les 2 mois les plus chanceux pour les demandeurs d’emploi, notamment en raison des rythmes internes des entreprises.

Dans Cetelem Espagne, ils maintiennent également que janvier et février sont idéaux pour trouver une opportunité d’emploi. Avec les bilans de l’année précédente déjà réalisés, de nouveaux objectifs et métiers et déjà face à la nouvelle année, les entreprises ont tendance à avoir des pénuries de personnel et de nouvelles opportunités d’emploi s’ouvrent

Mais plus précisément, les experts assurent qu’ils sont les premières semaines de février qui sont vraiment bien. Travailleurs en quête de nouveaux défis, promotions internes qui libèrent d’autres postes… une longue liste d’éventualités font des deux premiers mois la période avec les meilleures chances de réussite dans la recherche d’emploi.

Août et septembre offrent également de nombreuses opportunités d’emploi

Les experts disent que la bonne fortune apparaît également à ceux qui cherchent un emploi en août et septembre. D’Universalia, ils partagent que les offres d’emploi qui sont proposées au cours de ces mois “ont tendance à être de type stable”.

La multiplication des offres d’emploi en ce moment est due à “à l’influence des budgets annuels des entreprises dans l’embauche“. C’est dans ces mois que les entreprises ont une idée précise du budget dont elles disposeront pour embaucher, alors elles “en profitent pour renforcer les effectifs”.

Depuis Cetelem, ils estiment également qu’août et septembre sont les “mois les plus actifs dans la recherche de nouveaux travailleurs”, avec janvier et février.

Les mois de mai, juin, octobre et novembre sont idéaux pour l’embauche temporaire

Aux mois de mai et juin, bien que les offres d’emploi se multiplient, les contrats à durée indéterminée ne foisonnent généralement pas en raison de la saison estivale. C’est le moment idéal pour ceux qui recherchent quelque chose à court terme pour « gagner un peu d’argent pendant l’été », selon Cetelem Espagne.

D’Universalia, ils indiquent le hospitalité et Tourisme ce sont les secteurs les plus actifs en ce moment en raison de l’afflux de touristes en Espagne.

Aussi, les mois de novembre et octobre Ils ne sont pas non plus très actifs à la recherche de travailleurs. Au contraire, il y a plus d’offres liées à la cloches de Noël.

Ils sont généralement d’une durée déterminée et pour le commerce, le service client ou des services similaires. Comme les offres de travail pendant l’été, durent rarement au-delà de la période des fêtesMais ce sont toujours des opportunités d’acquérir de l’expérience, des connaissances et de la rémunération.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Iñigo Palacio.