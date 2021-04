Les meilleurs moments communautaires de Troy et Abed, classés

1. Rap ​​espagnol étendu de Troy et Abed (épisodes divers)

Le voici, le meilleur moment de la communauté entre Troy et Abed – et cela n’a même pas un sens si vous le traduisez en anglais. Le rap espagnol de Troy et Abed est mon moment préféré entre eux. Pourquoi? Non seulement c’est hystérique pour moi, en tant que personne espagnole, de voir ces deux mots se mélanger complètement qui ne correspondent certainement pas à des pensées cohérentes qui ont en fait un rythme impressionnant, mais ils sont aussi tellement dedans.

Le rap a fait sa première apparition dans l’épisode 2 de la saison 1, aboutissant à ce rap freestyle qui a montré leurs compétences et des mots espagnols qui n’ont pas de sens mais qui riment d’une manière ou d’une autre parfaitement, ce qui le rend merveilleusement loufoque et beau. C’est l’exemple parfait de leur amitié.

Leurs talents de rap font même une réapparition lorsque l’invitée de Betty White a joué, cette fois en enlevant la partie espagnole et en la transformant en un rap sur l’anthropologie – ce qui encore une fois, n’a aucun sens, mais qui peut nier leur chimie parfaite et leurs rythmes merveilleux?