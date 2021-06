Les meilleurs moments de Dominic Toretto dans les films Fast and Furious jusqu’à présent

Dominic Toretto et Luke Hobbs Square Off (Fast Five)

Dès que Dwayne “The Rock” Johnson a rejoint le casting de Fast Five (en remplacement de Tommy Lee Jones), vous saviez que son personnage croiserait Dominic Toretto à un moment donné, et mon garçon, se croisent-ils. Au cours du film de braquage de 2011, Luke Hobbs et Dom de Johnson ont plusieurs affrontements, mais le plus gros et le plus méchant d’entre eux a lieu lorsque Hobbs tente d’arrêter l’équipe de Toretto, lançant un sacré combat au poing en tête-à-tête. .

Au cours de la mêlée brutale, Dom et Hobbs traversent les murs, se jettent à travers les fenêtres et détruisent à peu près tous les meubles sur leur passage. Mais juste avant que Dom, aveuglé par la rage, s’apprête à fracasser la tête de Hobbs avec une clé (un rappel de The Fast and Furious ?), il entend raison et le laisse vivre, quitte à ce que placé en état d’arrestation.