Les meilleurs moments de la star de I’m A Celebrity David Ginola alors que l’ancien as de Newcastle et Tottenham révèle ses meilleures lignes de discussion et donne une interprétation mémorable du thème Only Fools And Horses

Les fans de talkSPORT peuvent s’attendre à voir un favori de la station lorsqu’il participera à I’m A Celebrity, Get Me Out Of Here cette année.

David Ginola a été confirmé comme l’un des candidats à la dernière série de l’émission à succès ITV qui débutera le dimanche 21 novembre à 21h.

Le Français est réputé pour son charme, son talent et sa beauté sur et en dehors du terrain de football.

Il a joué à la fois pour Newcastle United et Tottenham Hotspur, ravissant les supporters avec ses courses galantes, ses grands buts et son flair fantastique.

Il a également eu de courts séjours à Aston Villa et Everton au cours d’une magnifique carrière.

Mais, pour ceux qui ne sont pas familiers, jetons un coup d’œil à la légende de la Premier League et à certains de ses moments les plus mémorables.

Ginola était une superstar avec les Spurs Les années de football

Ginola, c’est maintenant beaucoup plus, mais il faut se rappeler que tout a commencé sur le terrain de football.

Après avoir commencé sa carrière avec Toulon, le RC Paris et Brest, l’ailier s’est annoncé au Paris Saint-Germain où il est devenu une figure très populaire tout en admettant qu’il était en fait un fan de Marseille.

En 1995, son aventure en Angleterre a commencé lorsqu’il a déménagé à Newcastle United, où il a parfaitement incarné l’étiquette « animateurs » qui a été placée du côté de Kevin Keegan alors qu’ils se disputaient le titre de Premier League.

Ginola reste une figure extrêmement populaire à Tyneside

Cible de transfert pour Bobby Robson à Barcelone, Ginola a déménagé à Tottenham Hotspur en 1997 où il a joué un rôle clé dans leur victoire en Coupe de la Ligue en 1999 avant d’être intronisé au Temple de la renommée du club en 2008.

Il a ensuite eu des sorts moins réussis avec Everton et Aston Villa, où il a répondu de manière célèbre au jibe de John Gregory au sujet de l’embonpoint en célébrant un but et en enlevant sa chemise pour montrer son physique tonique.

Après sa retraite, Ginola s’est imposé comme l’un des meilleurs experts auprès de plusieurs diffuseurs, dont talkSPORT, où il a produit des moments mémorables.

Il a même flirté avec l’idée de briguer la présidence de la FIFA mais a retiré sa candidature après avoir échoué à obtenir le soutien d’au moins cinq associations nationales de football.

Ginola a passé un an et demi avec les Villans

Le temps de Ginola avec Everton à peine inscrit sur notre radar L’Oréal, carrière d’acteur et son temps sur le podium

Tout en étant un joueur de football exceptionnel, Ginola a toujours été tout aussi connu pour ses aventures en dehors du terrain.

Avant de s’installer en Angleterre, le Français avait déjà participé à des campagnes publicitaires pour la société de vêtements Morgan et figuré sur le podium de Cerruti.

Il est également apparu dans des campagnes publicitaires pour les rasoirs Braun, le café Carte Noire, les clés USB Kingston Technologies, mais était surtout connu pour son travail avec L’Oréal et Renault.

En 2008, il remporte une médaille d’argent à l’International Wine Challenge pour un vin rosé produit dans son vignoble de Provence.

Ginola s’est aventuré dans le métier d’acteur et a joué le rôle principal dans le court métrage anglo-français Rosbeef, présenté en première au Festival de Cannes 2004.

Son premier long métrage était The Last Drop, alors qu’il est également apparu dans des émissions telles que At Home With The Braithwaites et The Young And The Restless.

Ginola est également connu pour sa philanthropie en tant que militant pour la campagne de la Croix-Rouge anti-mines antipersonnel et pour l’UNESCO, ainsi qu’en tant que mécène et président des organisations caritatives Vision and Sparks basées au Royaume-Uni.

David Ginola est bien plus qu’un ex-footballeur talentueux Ses célèbres lignes de discussion sur le football

Nous sommes peut-être biaisés, mais Ginola est toujours un excellent rapport qualité-prix lorsqu’il apparaît en tant qu’invité sur talkSPORT.

À une occasion, il nous a parlé de ses lignes de discussion préférées inspirées du football, proposant quelques classiques.

« Est-ce que vous vous appelez José ? Parce que tu es le spécial.

« Puis-je simplement dire que vous êtes plus sexy que la Coupe du monde 2022 ».

« Tu devrais porter un maillot de football pour que je n’aie pas à te demander ton nom et ton numéro. »

Vous pouvez voir la vidéo complète des lignes de discussion de Ginola ici.

Ginola et Les Ferdinand ont superbement combiné à St James’ Park Son amour pour Only Fools And Horses

Dans l’un de ses moments les plus mémorables sur talkSPORT, Ginola a raconté comment il a utilisé l’émission télévisée à succès Only Fools And Horses pour apprendre l’anglais après avoir rejoint Newcastle United en 1995.

Il explique : « Quand tu es français et que tu arrives dans le Nord-Est et que tu as un match à Londres avec cinq heures de car.

« À l’écran, vous avez Only Fools And Horses que vous regardez pour la première fois de toute votre vie, c’est un peu un choc en premier lieu !

« Au bout d’un moment, on s’y habitue et on commence à l’aimer.

« Trig, pourquoi m’appelez-vous Dave ? Je ne m’appelle pas Dave, je m’appelle Rodney. « Ne sois pas un plonker toute ta vie, Rodney ! »

Il a même donné une interprétation assez mémorable de la chanson thème Only Fools And Horses que vous pouvez écouter ci-dessous.

David Ginola aime Only Fools And Horses Le prochain roi de la jungle ?

Après avoir participé à la première saison de Danse avec les stars (une version française de l’émission télévisée britannique Strictly Come Dancing), Ginola fera son retour à la télé-réalité après avoir été confirmée comme candidate sur I’m A Celebrity, Get Me Out Of Here !

Le spectacle débutera le dimanche 21 novembre à partir de 21h.

Ginola sera en compétition avec Frankie Bridge, Louise Minchin, Richard Madeley, Adam Woodyatt pour le titre, ainsi que le plongeur britannique Matty Lee et l’athlète paralympique Kadeena Cox.

Selon les dernières cotes de Sky Bet, Ginola a reçu une cote de 8/1 pour être couronné roi de la jungle, mais s’il a plus de moments comme celui qu’il a partagé avec talkSPORT au fil des ans, ces cotes pourraient diminuer considérablement dans les jours et semaines !