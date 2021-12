Les meilleurs moments de l’esport en 2021

Après que la pandémie mondiale a suspendu de nombreux événements de jeu, le monde a rebondi dans l’esport avec un bang en 2021. Cette année, les principaux joueurs ont été confrontés à des défis professionnels et personnels pour atteindre le sommet de leurs jeux. Ici, nous avons mis en évidence certains des moments esports les plus mémorables de 2021. Ensemble, ils ont contribué à façonner la plus grande année de l’histoire de l’esport à ce jour.

1 Paluh traverse l’adversité au Six Invitational



Les séries éliminatoires du Six Invitational de Rainbow Six Siege venaient de débuter lorsque Luccas « Paluh » Molina de Team Liquid a appris que son père avait été hospitalisé pour une douleur intense. Au téléphone, le père de Paluh a dit à la star de l’esport que son état s’améliorait, alors Paluh est resté concentré et a continué à jouer. Deux jours plus tard, après une victoire contre FaZe Clan, Paluh a reçu la nouvelle dévastatrice du décès de son père.

Bien qu’il ait subi une défaite difficile, Paluh pensait que son père aurait voulu qu’il continue à tout donner dans la compétition. « Je sais qu’il ne voudrait en aucun cas que je démissionne », a-t-il partagé sur Twitter dans un article écrit à l’origine en portugais. Team Liquid a battu TSM et MIBR pour décrocher une place pour la grande finale contre Ninjas in Pyjamas. Malheureusement, Team Liquid a perdu 3-2, mais les efforts de Paluh dans des conditions aussi difficiles ne sont pas passés inaperçus. Il a été nommé MVP du Six Invitational.

2 EDward Gaming bat DWG KIA, le très apprécié des joueurs, pour remporter les LoL Worlds



Dans l’une des meilleures séries de finales mondiales de League of Legends de l’histoire du jeu, EDward Gaming a bouleversé les champions DWG KIA (également connu sous le nom de DAMWON Gaming) pour ramener la Summoner’s Cup en Chine. DWG KIA, l’équipe sud-coréenne que beaucoup considèrent comme la meilleure équipe du monde, a livré un combat incroyable. Cela a rendu le bouleversement d’autant plus mémorable pour EDward, une équipe d’outsiders qui n’avait jamais dépassé les quarts de finale des Mondiaux jusqu’à cette année. Avant l’événement principal, DWG KIA est resté invaincu dans son groupe et a également remporté contre MAD Lions et T1 pour gagner sa place dans la grande finale, tandis qu’EDward n’était que deuxième de son groupe avec une fiche de 4-2 mais s’est rapproché du événement principal avec des victoires contre Royal Never Give Up et Gen.G Esports. Face à DWG KIA, EDward était mené 1-2 mais a réussi à égaliser le score dans le match 4 de la série au meilleur des cinq. Avec les équipes à égalité 2-2, un effort de fin de partie incroyablement coordonné pour le match 5 a maintenu DWG KIA sur la défensive. DWG KIA n’a pas réussi à relever le défi et EDward Gaming a remporté l’un des titres les plus prestigieux de l’esport.

3 TenZ se lève en tant que joueur vedette de Valorant



En réponse à des allégations d’inconduite, Riot a suspendu Jay « sinatraa » Won du jeu compétitif en mars pendant que la société enquêtait. En conséquence, Sentinels avait désespérément besoin de quelqu’un d’autre pour remplacer son joueur superstar. À l’époque, Tyson « TenZ » Ngo avait choisi de se retirer du jeu compétitif mais était toujours un créateur de contenu sous le nom de Cloud9. Cependant, lorsque Sentinels est venu à TenZ avec l’opportunité de remplacer sinatraa, Cloud9 était prêt à prêter TenZ à son équipe rivale. TenZ a rapidement trouvé son rythme avec Sentinels et l’équipe a remporté le Valorant Champions Tour Masters Reykjavik sans lâcher une seule carte. En mai, Cloud9 et Sentinels ont conclu un accord d’une valeur de sept chiffres qui a libéré définitivement TenZ aux Sentinels. Tout au long de la saison, Sentinels a dominé le Valorant Champions Tour (VCT): Amérique du Nord, bien que l’équipe ait subi une défaite précoce lors de l’événement mondial VCT. L’équipe a perdu contre KRÜ Esports, l’équipe sud-américaine qui s’est classée quatrième au classement général.

4 Leffen remporte l’Evo 2021 en ligne Guilty Gear Strive Europe sans perdre un Sset



William « Leffen » Hjelte de TSM est déjà connu comme l’un des meilleurs joueurs de Super Smash Bros. Melee au monde, mais il a décidé de se lancer dans Guilty Gear Strive. Il a ensuite réussi à prouver qu’en matière de jeux de combat, certains joueurs de haut niveau peuvent exceller dans le jeu auquel ils choisissent de jouer. Bien qu’il ait terminé premier dans trois précédents tournois Guilty Gear Strive verrouillés par région, il n’a été classé que 13e lorsqu’il est entré dans l’Evo 2021 en ligne Guilty Gear Strive Europe. Il a ensuite fait exploser la concurrence, dominant le tournoi en ligne sans perdre un seul set. Malheureusement, parce que le 2021 Evo Showcase a été annulé en raison de problèmes de pandémie, les fans n’ont pas eu l’occasion de le voir affronter la concurrence du reste du monde dans un cadre en personne. Pourtant, ses exploits jusqu’à présent montrent qu’il est probablement l’un des joueurs de Guilty Gear Strive les plus forts au monde.

5 Team Spirit devance le PSG.LGD pour remporter Dota 2 The International



Team Spirit, une équipe russe Dota 2 que beaucoup de gens considéraient comme trop inexpérimentée pour gagner une compétition majeure, n’avait pas assez de points pour gagner une place à The International en tant qu’équipe invitée. En tant que l’un des plus grands événements de l’histoire de l’esport, l’International de 2021 affichait un prize pool de 40 millions de dollars ainsi qu’un prestige mondial. Par conséquent, l’équipe outsider a dû se frayer un chemin à travers les qualifications régionales d’Europe de l’Est et a décroché de justesse une place parmi les joueurs les plus élites de Dota 2, battant Team Empire 3-2 dans une «série mordante» pour gagner la place convoitée. Team Spirit a ensuite navigué à travers les finales relativement sans opposition jusqu’à ce qu’ils rencontrent leur match lors de la Grande Finale contre le PSG.LGD, alors classé au premier rang. Après que Team Spirit ait remporté les deux premiers matchs, le PSG.LGD a modifié sa stratégie pour remporter les matchs 3 et 4. Avec 18 millions de dollars en jeu, les deux équipes ont tout donné. Cependant, en restant calme tout au long du match, l’esprit d’équipe a contrecarré les tactiques de haute pression du PSG.LGD en début de match et a remporté la victoire contre l’équipe de tête.

6 saisons CS:GO de s1mple pour le livre des records



Oleksandr « s1mple » Kostyliev est un incontournable de la scène esport de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Cependant, la superstar de Natus Vincere (Na’Vi) est sur une séquence épique qui lui a valu de nombreuses distinctions MVP de HLTV, la principale ressource d’esports CS:GO au monde. HLTV décerne son titre de MVP au « meilleur interprète d’un événement qui a en même temps grandement contribué au succès notable de son équipe et a bien joué dans les matchs les plus importants ».

s1mple a fait exactement cela, remportant le titre lors de sept événements, dont le PGL Major Stockholm 2021 et BLAST Premier: Fall Finals 2021, qui sont les deux plus grands événements CS:GO de l’année. Avec s1mple, Na’Vi a remporté le PGL Major invaincu tout au long du tournoi, devenant ainsi la première équipe de l’histoire à remporter un tournoi majeur sans perdre de match. Cette année, s1mple a également établi le record du plus grand nombre d’as lors d’un grand événement, qu’il a établi à l’IEM Cologne 2021 cette année avec quatre. (Dans CS:GO, un as, c’est lorsqu’un seul joueur élimine les cinq membres de l’équipe ennemie.) s1mple a également été nommé « Meilleur joueur d’esports » aux Game Awards de cette année.

7 Problem X remporte le Red Bull Kumite Las Vegas



Bien que Benjamin « Problem X » Simon de MOUZ soit une présence notable sur la scène Street Fighter V, il semblait peu probable que le joueur britannique soit celui qui éliminerait les meilleurs prétendants au monde au Red Bull Kumite Las Vegas 2021. Après une année au cours de laquelle une pandémie signifiait que la plupart des tournois de jeux de combat se déroulaient en ligne, il semble que le format hors ligne de Red Bull Kumite ait donné à Problem X l’énergie dont il avait besoin pour affirmer ses compétences techniques.

En demi-finale, Problem X a affronté Derek « iDom » Ruffin, qui avait récemment remporté la première place à la fois lors des finales régionales Evo 2021 Online North America – East et Intel World Open – North America East et était finaliste au Red Bull Kumite London . Problem X a battu iDom 4-2 avant d’affronter le Coréen Sim « NL » Gun. Au début, il semblait que NL ferait mieux pour le problème X, car le problème X s’est retrouvé en baisse de 0 à 3 dans un format premier à cinq. Cependant, en adoptant une approche mesurée, Problem X a changé sa stratégie et a sélectionné M. Bison pour affronter Cammy de NL. Il est ensuite allé 5-0, pour un score final de 5-3 et le titre Street Fighter V au Red Bull Kumite.

Écrit par Whitney Meers au nom de GLHF.