Les meilleurs moments du récent Noël NBA

Y aura-t-il des matchs de Noël NBA cette saison ? C’est une question que peu d’entre nous pensaient qu’elle se poserait même il y a quelques semaines à peine, mais COVID-19 fait un numéro sur la ligue. Et il est prudent de supposer que nous pourrions être confrontés à des affrontements étranges même si nous obtenons les jeux.

Il est regrettable que cela puisse être une deuxième ardoise de Noël consécutive qui soit altérée pour le pire. NBA Christmas est censé être mémorable pour toutes les bonnes raisons ! Alors, soyons nostalgiques et revenons à l’époque plus joyeuse du basket-ball de Noël.

Voici les quatre moments les plus mémorables du récent Noël de la NBA.

Kyrie Irving remporte le match contre Golden State (2016)



Il est indéniable que le pic de la rivalité Cavs-Warriors est survenu au milieu des années 2010. 2015-16 à cause des finales épiques de la NBA en sept matchs et 2016-17 à cause de l’ajout de Kevin Durant par Golden State. Au fond, nous savions que les Warriors gagneraient le championnat 2016-2017, mais comme cela ne s’était pas produit à ce stade, nous pensions qu’une équipe pouvait encore les battre.

C’est ce qui a rendu le jour de Noël 2016 spécial. Les Warriors étaient rechargés et prêts à venger leur défaite en finale contre Cleveland. Kyrie Irving avait cependant d’autres projets.

Le vainqueur du match rappelait celui qu’Irving a frappé contre Steph Curry pour apporter le titre à Cleveland. Seulement cette fois, par rapport à l’autre frère splash. Golden State a battu Cleveland en finale cette saison et la suivante, mais le tir d’Irving à Noël se situe toujours en tête de la liste des meilleurs moments récents du jour de Noël.

Patrick Beverley déshabille LeBron (2019)



Les confrontations Lakers-Clippers de la saison 2019-20 sont parmi les meilleures de tous les temps entre les deux équipes. Les débuts très attendus d’Anthony Davis et de Kawhi Leonard à Los Angeles ont été à la hauteur du battage médiatique le jour de l’ouverture de la saison. Ainsi, le jeu de Noël avait de gros souliers à remplir.

LeBron et les Lakers menaient par 12 à la mi-temps, mais les Clippers ont riposté et égalisé le score à la fin du troisième quart-temps. Le quatrième trimestre à faible score a oscillé, ce qui a conduit à ce moment emblématique :

L’un des moments les plus emblématiques de Patrick Beverley, le bloc a donné aux Clippers une avance de 2-0 sur les Lakers et n’a fait que créer plus d’anticipation pour les prochains matchs. Il est regrettable que la pandémie ait frappé et que les deux équipes ne se soient pas rencontrées lors des séries éliminatoires de la Bulle. Cela aurait été une excellente série.

La réponse des Heatles contre Dallas (2011)



Alors que la rivalité Lakers-Clippers a été interrompue par une pause dans la saison, la tournée de rachat du Miami Heat en 2011 a été retardée par un lock-out. Il n’y avait pas eu de basket-ball en octobre ou en novembre, donc le Heat a dû garder en tête le dégoût de la défaite de la finale de la NBA 2011 encore plus longtemps que prévu.

La saison NBA a fait ses débuts le jour de Noël 2011 et Miami s’est rendu à Dallas pour commencer sa saison. Le Heat a dû avoir une certaine animosité accumulée, ou peut-être ont-ils été déclenchés par la cérémonie de l’anneau des Mavs en fonction de la profondeur avec laquelle ils ont dominé les Mavs ce jour-là.

LeBron, Wade et Bosh ont pris leur revanche sur Dallas et ont ensuite remporté leur premier des deux championnats NBA plus tard dans la saison.

Derrick Rose accueille le retour de la NBA (2011)



Soyez jaloux de moi, les amis. J’étais à ce beau match le jour où la NBA est revenue après le verrouillage. Le jeu en lui-même n’était pas vraiment beau – la rouille des deux équipes lors de leurs débuts dans la saison. Cependant, la finition était fantastique.

Les Lakers détenaient une avance de 87-81 avec moins d’une minute à jouer mais ont rapidement laissé les Bulls y revenir. En baisse d’un, Chicago a exécuté le plan de jeu défensif parfait et a piégé Kobe Bryant près du demi-terrain, forçant un revirement.

C’est ce qui s’est ensuivi :

Je ne veux pas exagérer ce moment, mais je suis content d’avoir pu le voir en personne. Je (personne) ne savais pas que quelques mois plus tard, les problèmes de genou de Derrick Rose commenceraient et qu’il ne serait plus jamais le même.