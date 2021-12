Les meilleurs moments du tirage de la loterie de Noël 2021

23/12/2021 à 18:52 CET

Comme chaque année, la Loterie de Noël a de nouveau distribué des centaines de millions en 2021 dans tout le pays dans un tirage qui a quitté moments à retenir.

[Comprueba tus números de la Lotería de Navidad]

Les cris d’émotion des filles de San Ildefonso qui ont chanté le « Gordo » et les bals « rebelles » qui ont roulé sur le tapis du Théâtre Royal, ont été quelques-unes des anecdotes qui ont été vécues dans les dix tableaux du Tirage au sort extraordinaire de Noël 2021, au cours desquels ils ont été chanté les 13 grands prix.

Toutes les tables, à l’exception des troisième et dixième, ont rapporté un ou plusieurs grands prix, étant le plus tôt de cette année un cinquième prix, qui est apparu dans le cinquième fil de la première table.

A 9h23, neuf minutes seulement après le début du tirage, la jeune fille de la Residencia Internado de San Ildefonso Yanisse Alexandra Soto Rivera a chanté le nombre 92052 et ensuite, Luis Alcides Paniagua a annoncé avoir reçu 60.000 euros.

En outre, la deuxième table a laissé, alors qu’elle était sur le point de se terminer, le deuxième cinquième prix (pour 70316). Cela s’est passé à 10h03, dans les derniers instants du dernier fil, le dixième, lorsque le garçon de la résidence San Ildefonso Samuel Dávalos Durán a chanté le numéro, puis Judith García Benítez a annoncé, avec un geste à son partenaire plus tôt pour chanter, qui avait reçu 60.000 euros.

Jusqu’à ce que le cinquième prix ait fait son apparition, plusieurs « boules rebelles » sont sur le point d’occuper le devant de la scène. Alors, sur le septième fil, l’un d’eux a glissé des mains de Samuel, qui, réflexes rapides, l’a intercepté avant d’atteindre le sol, un fait qu’il n’a pas pu éviter avec une autre boule du huitième fil, qui est tombée au sol. Cependant, grâce à la moquette au sol du salon, la balle est restée aux pieds de l’enfant sans rouler comme par le passé lorsque cette circonstance s’est produite.

Même si les nerfs ont trahi Samuel, qui a été coincé plusieurs fois, lui et ses coéquipiers ont toujours eu le soutien du public -certains déguisés en panthères roses- qui, lors de la sortie du cinquième prix, a encore une fois agité leurs foulards comme ils l’avaient fait dans le tableau précédent.

Aya est de retour, la fille des ‘mille euros’

Après une troisième table qui n’a distribué que des cailloux, c’est-à-dire des lots de 1 000 euros, la quatrième est arrivée avec les « enfants chanceux », Aya Ben Hamdouch Chaaraqui et Alexander René Herrera, qui a chanté des numéros et des récompenses, respectivement. Les deux enfants avaient chanté le ‘Gordo’ les années précédentes et cette fois ils n’ont pas déçu non plus, en chantant les deuxième et premier quatrième prix du Tirage au sort.

Ainsi, à 10h48, Aya, la fille des ‘mille euros’, a chanté le nombre 72119 et ensuite, Alexander René Herrera a annoncé qu’il avait reçu le deuxième prix, doté de 1 250 000 euros à la série. Quelques minutes plus tard, le neuvième fil sortait un autre gracieux numéro, 42 833, le premier des deux quatrièmes prix, doté de 200 000 euros pour la série.

La cinquième table du Tirage Extraordinaire de la Loterie de Noël 2021 a distribué trois grands prix, le troisième prix (19517), doté de 500 000 euros pour la série, le deuxième quatrième prix (91179), de 200 000 euros pour la série, et le troisième cinquième (26711), attribué 60 000 euros à la série.

La sixième table a été plus calme, ce qui a laissé le quatrième des huit cinquièmes prix pour le numéro 24198, chanté à 11h46 par l’enfant de San Ildefonso Samuel Dávalos Durán, qui était accompagné d’Emily del Pilar Tutiven, qui a chanté les prix et a fait ses débuts en distribuant de la chance.

Bien que le moment le plus émouvant du tirage au sort de cette année 2021 ait été joué par les filles de San Ildefonso Yanisse Alexandra Soto Rivera et Paula Figuereo Figuereo, lorsque en chantant le prix ‘Gordo’, ils se sont rassurés et ont montré leur affection à travers les larmes.

« Ne pleure pas », dit l’un à l’autre en s’approchant de la table présidentielle pour montrer les boules avec le numéro et le prix. « Tante, je t’aime beaucoup. Moi aussi« , ont-ils murmuré à travers les larmes en montrant les balles.

Le premier prix, le « Gordo », est apparu quelques secondes seulement après le début de la septième table du tirage, à 12h12. Yanisse chanterait le numéro 86148 puis Paula annoncerait qu’elle a reçu le prix ‘Gordo’.

En voyant le bal gracieux, les filles de San Ildefonso, visiblement émues, ont chanté le numéro et le prix en s’approchant de la table présidentielle pour montrer les bals tirés par Salvador Constantin Roa et Fernanda Daniela Laborde.

Alors que les mineurs chantaient à travers les larmes, le public présent au Théâtre Royal de Madrid -qui a récupéré cette année 50% de la capacité du tirage, après une année 2020 sans public en raison de la pandémie de Covid-19-, a reçu le ‘Gordo’ entre acclamations, applaudissements et cris de ‘Otra, otra’.

Le premier prix du tirage au sort est tombé à Madrid, plus précisément dans la gare d’Atocha et dans la rue Toledo ; à Las Palmas de Gran Canaria, à Santoña (Cantabrie) et à Ayamonte (Huelva).

Les quatre cinquièmes les plus en retard

Alors qu’il était sur le point de terminer la septième table et qu’il semblait qu’il n’allait pas distribuer plus de prix, les deux cinquièmes sont sortiss. Sur le dixième fil, à 12h33, le numéro 69457 a été chanté, gratifié de 60 000 euros à la série et à peine deux minutes plus tard, à 12h35, les filles de San Ildefonso ont annoncé le sixième cinquième prix, qui a été pour 89053.

Pour sa part, La huitième table du tirage a laissé un septième cinquième prix, qui a été à nouveau chanté par Aya Ben Hamdouch Chaaraqui. Cette fois, le gracieux a été le nombre 34345.

Après une neuvième table qui a distribué le dernier cinquième prix, le plus retardé, qui a été pour le numéro 89109, et une dixième table avec seulement quelques boules qui ont distribué des pierres, le tirage au sort s’est terminé à 13:37 heures à la qui était pas le dernier depuis l’année dernière, il s’est terminé 13 minutes plus tard, à 13h50