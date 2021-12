Les meilleurs moments et les plus grandes déceptions de la saison 2021 de F1 · .

La toute première saison de Formule 1 de 22 courses restera gravée dans les mémoires, mais pas toutes pour les bonnes raisons.

Au cours de l’année, les fans ont eu droit à certaines des courses de roue à roue les plus dures et les plus intenses vues depuis de nombreuses saisons. Une année très compétitive qui a vu plus de vainqueurs de Grands Prix individuels que toute autre saison de l’ère V6 turbo et plus de la moitié de la grille monter sur le podium au moins une fois pendant le championnat.

Cependant, là où il y avait de la concurrence, il y avait aussi la controverse. De l’excuse la plus triste pour une « course » dans l’histoire du sport en Belgique à une finale de saison entachée, il y a également eu de nombreux moments en 2021 dont la F1 ne devrait pas être fière.

Voici le meilleur – et le pire – de ce que la saison 2021 de F1 nous a donné.

Les meilleurs moments de F1 2021

Le combat pour le titre émerge La prise de conscience s’est faite lentement. Il n’y avait que trois jours d’essais, mais il suffisait de discerner que tout n’allait pas bien avec les champions du monde. Ils ont bouclé le moins de tours de n’importe quelle équipe, ce qui était du jamais vu, et les pilotes étaient clairement aux prises avec des déséquilibres de maniement majeurs.

Pour ceux qui n’y prêtaient pas attention, la victoire d’ouverture de la saison de Lewis Hamilton était plus ou moins la même, et la preuve du « sandbagging » de Mercedes. En quatre courses, Hamilton en avait remporté trois. Comme d’habitude pour Mercedes ?

Il s’est avéré qu’il n’en était rien. Red Bull s’est enfoncé et seule une défaillance de pneu en Azerbaïdjan a empêché Max Verstappen de remporter cinq victoires consécutives à la mi-saison. Maintenant, tout le monde pouvait voir que Mercedes était vraiment contre cela et cela s’est donc avéré être sur le reste de la saison, se terminant par une confrontation lors de la 22e et dernière course de l’année.

Les milieux de terrain se joignent au combat

Ce n’est pas seulement Red Bull qui est entré dans l’action après un an de domination Mercedes. Le milieu de terrain était de plus en plus serré qu’auparavant, et lorsque les étoiles se sont alignées, elles ont percé.

Le seul 1-2 de l’année est allé à McLaren

McLaren figurait régulièrement parmi les leaders de la première moitié de saison, Lando Norris menaçant régulièrement de provoquer la surprise. Ferrari a fait sensation avec la pole position à Monaco – où Charles Leclerc a perdu une nette opportunité de gagner – avant d’enchaîner avec une nouvelle performance au tour suivant en Azerbaïdjan.

C’était donc une sorte de surprise lorsque la première équipe en dehors des « deux grands » à remporter une victoire en course n’était ni l’une ni l’autre, mais Alpine. Certes, il a fallu Valtteri Bottas et Lance Stroll jouant aux quilles au premier tour en Hongrie pour y parvenir. Mais Esteban Ocon a fait preuve d’un grand sang-froid sous la pression et a surmonté une grande adversité pour gagner et conserver sa place en F1, et c’était son jour de gloire.

Le mois suivant, McLaren a mis fin à son attente de neuf ans pour une victoire en Grand Prix, grâce non pas à Norris mais à un Daniel Ricciardo inspiré. Et, alors que la saison touchait à sa fin, AlphaTauri dérangeait de plus en plus les leaders des qualifications, Pierre Gasly s’adjugeant une place en première ligne au Qatar.

Le retour des fans

Les supporters néerlandais étaient nombreux à Zandvoort

La deuxième année depuis que la pandémie de Covid-19 a frappé le monde n’était pas encore un retour à la normale, mais alors que les vaccinations libéraient les fans de leurs maisons, la participation aux courses est redevenue une réalité. Certaines pistes ont même pu accueillir des foules pleines, notamment à Silverstone.

Les supporters locaux de Verstappen étaient également présents, et d’une voix fantastique alors qu’il remportait la toute première victoire d’un pilote néerlandais aux Pays-Bas. Telle était l’atmosphère qu’il était facile d’oublier que seuls les deux tiers des sièges étaient occupés en raison des restrictions de Covid – attendez-vous à une atmosphère encore plus bruyante lorsqu’une foule nombreuse accueillera son champion du monde chez lui l’année prochaine.

La percée américaine

Une foule nombreuse a également accueilli le championnat du monde sur le Circuit des Amériques, et pas seulement le jour de la course, mais tout au long de l’événement. Cela ressemblait à plus qu’une simple participation post-Covid, mais un signe que le sport commence vraiment à gagner du terrain sur son marché le plus convoité.

Les efforts promotionnels de Liberty Media, au moins trois ans de la série extrêmement populaire « Drive to Survive » de Netflix, ont été largement crédités de l’intérêt croissant pour la F1 aux États-Unis. Peu de temps après le week-end de course d’Austin, des billets ont rapidement été achetés pour le deuxième grand prix américain du calendrier F1 2022, qui se tiendra à Miami. Les signes sont encourageants.

Radio directeur de course

Une innovation révélatrice du côté de la diffusion a finalement figuré en bonne place dans la conclusion controversée de la saison. Mais il y avait beaucoup à dire sur la révélation des discussions entre les équipes et le directeur de course FIA ​​F1 Michael Masi, notamment le fait qu’elles ont mis en lumière des conversations avec les chefs d’équipe qui ne devraient probablement pas se produire.

Finale en clair

L’épreuve de force a été retransmise en direct en clair. Dans un coup de maître en matière de diffusion, la F1 a assuré que la course finale décisive pour le championnat serait diffusée en direct et gratuitement dans les pays d’origine des deux protagonistes, maximisant ainsi l’audience potentielle. Channel 4 a repris la couverture en direct de Sky au Royaume-Uni, adoptant un modèle qu’elle utilisait auparavant pour d’autres sports, tandis que Ziggosport a rendu sa couverture par abonnement disponible gratuitement.

Les chiffres d’audience suivants ont été impressionnants. Que ceux qui se sont connectés ont été impressionnés par ce qu’ils ont vu est une autre affaire.

Adieu les vieilles voitures

La décision de la F1 d’assouplir les réglementations aérodynamiques en 2017 a produit une génération de machines capables de performances spectaculaires. Mais la manière dont ils s’y sont pris n’a rien fait pour la qualité de la course, bien au contraire.

À leur place, un nouvel ensemble de réglementations méticuleusement recherché arrivera la saison prochaine, un an plus tard que prévu initialement en raison de la pandémie. Ceux-ci promettent des niveaux de performances comparables tout en permettant aux voitures de suivre de plus près et donc de faire des courses de plus près une perspective plus réaliste.

Reste à voir s’ils réussiront ou non, mais la nécessité de résoudre la difficulté de courir avec les voitures actuelles est difficile à contester.

Les plus grosses déceptions de 2021

Annulations de courses

Malheureusement, la pandémie a obligé les fans de Formule 1 de certains pays à passer une autre année sans que le championnat ne leur vienne.

Honda s’est vu refuser une course à domicile l’année où il a remporté un titre

Les fans australiens ont vu leur événement reporté d’une fin de saison à l’autre, puis abandonné. Les rondes canadiennes et singapouriennes ont également été supprimées. La perte de la manche japonaise a été particulièrement ressentie, car cela signifiait pas de course à domicile d’adieu pour Honda. La livrée spéciale Red Bull produite pour marquer l’occasion s’est présentée à la place lors de la manche turque.

Ceux en Chine sont confrontés à la plus longue attente pour leur prochaine dose de F1, car ils n’auront pas non plus de course en 2022.

Même si c’était décevant de perdre toutes ces courses, la F1 a fait un excellent travail pour maintenir son spectacle une fois de plus. Tous sauf un de ses 23 tours prévus ont eu lieu, et il n’a doublé qu’une seule fois sur la même piste. Le personnel sur place qui a résisté au calendrier punitif, y compris les tours répétés de « triple tête », ne mérite que des éloges.

Plus de problèmes de pneus

Des défaillances de pneus inattendues ont entaché les courses en Azerbaïdjan et au Qatar pour plusieurs pilotes, le plus dramatiquement pour Verstappen alors qu’il était apparemment en route pour la victoire à Bakou. Cela et la propre défaillance des pneus de Lance Stroll dans la même course ont entraîné des modifications détaillées des règles d’utilisation des pneus de la Formule 1.

Néanmoins, d’autres problèmes sont apparus au Qatar. Le passage de la F1 aux pneus 18 pouces l’année prochaine, et l’arrivée de capteurs de pneus standardisés, mettront-ils enfin un terme à ces défaillances ?

Qualification sprint

La décision de la F1 de se lancer dans les courses de sprint du samedi – ce qu’elles étaient, même si la F1 ne pouvait pas se résoudre à les appeler ainsi – n’a été qu’une déception pour ceux qui sont tombés sous le charme du battage médiatique ridicule qui leur a été réservé dès le départ.

Pour le reste, ils étaient largement aussi processionnels que prévu et n’ont servi qu’à vexer les statisticiens car nous avions maintenant la pole position déterminée par autre chose qu’une position de qualification, et des points supplémentaires étant donnés avant le jour de la course.

Pour sa défense, la tenue d’une séance de compétition chaque jour du week-end a sans aucun doute attiré plus d’attention. Mais conserver cet avantage tout en corrigeant tout ce qui ne va pas avec le format profondément défectueux sera un défi important pour les décideurs de 2022, d’autant plus qu’ils ont déjà décidé d’en détenir deux fois plus l’année prochaine.

Points pour une procession à Spa

Spa s’est avéré être la course qui n’a jamais été De toutes les décisions difficiles que le contrôle de course a dû prendre en 2021, abandonner le Grand Prix de Belgique avant qu’aucune compétition n’ait eu lieu dimanche était parmi les plus difficiles, mais clairement correctes. Sous de fortes pluies incessantes, la visibilité n’a jamais été assez bonne pour qu’une course ait lieu.

Mais la décision d’attribuer des (demi) points sur la base d’un seul tour de course derrière la Safety Car a été critiquée à juste titre, y compris par certains des pilotes qui avaient augmenté leur score ce jour-là. L’offre limitée de compensation aux fans qui sont restés sous la pluie pendant des heures et n’ont vu aucune course ne reflète pas non plus un championnat qui génère des revenus pour la F1.

Le destin inévitable de Piastri

Analyse: Comment la promotion F1 de Zhou ouvre une porte clé pour l’avenir de PiastriLa saison 2021 de Formule 2 a été une affaire étrangement déformée. Ses huit tours ont été dispersés de manière inégale au cours de l’année, avec d’énormes écarts entre les tours consécutifs, et ont utilisé un format à triple en-tête lourd sur le gadget de la grille inversée qui a déjà été mis en conserve pour la saison prochaine.

Oscar Piastri s’est rapidement imposé comme la classe du peloton et a très tôt semblé un candidat solide pour le championnat. Mais alors même qu’il remportait son troisième titre en autant de saisons, il était évident qu’il n’obtiendrait pas de siège en F1 en 2022.

Bien que chaque champion de F2 ne mérite pas d’occuper un siège de F1, le succès exceptionnel de Piastri a rendu le manque d’opportunités qui s’offrait à lui avec Alpine d’autant plus évident. Le fait qu’il ne courra rien l’année prochaine alors qu’il attend une promotion en F1 qui ne viendra peut-être pas est doublement insatisfaisant.

La finale de la saison

Pour la première fois en cinq ans, la F1 a finalement eu un championnat jusqu’à la course finale. Non seulement cela, mais Hamilton et Verstappen s’étaient arrangés pour arriver au niveau final de la course aux points. La compétition serrée évoquée lors des premiers tours avait donné des résultats d’une manière dont les promoteurs du sport auraient à peine osé rêver.

La finale a livré un nouveau champion, mais a laissé un goût amer

Mais avec les yeux du monde sur elle, la F1 a suscité une controverse qui a envenimé l’issue de la saison et laissé le destin du championnat du monde en doute pendant des jours alors qu’une partie envisageait un appel.

La décision sans précédent de reprendre la course à la hâte dans le dernier tour, ayant permis à juste assez de voitures de se défaire pour donner à Verstappen un tir clair sur Hamilton, a suscité des hoquets d’incrédulité. À partir de ce moment-là, le résultat était suffisamment prévisible, il aurait tout aussi bien pu être scénarisé. Pour beaucoup, c’est à ce moment-là que la F1 a décidé que ce serait plutôt un spectacle qu’un sport.

