Une simple critique : The Beatles : Get Back vaut les huit heures de votre temps (pas d’affilée ! Faites des pauses !).

Le documentaire réalisé par Peter Jackson prend des heures et des heures de séquences de ce qui deviendrait finalement Let It Be et se concentre jour après jour sur le groupe qui propose des chansons à jouer lors d’un concert et, éventuellement, à enregistrer sur un album. Cela mène à – ALERTE SPOILER, je suppose? — le désormais célèbre concert du toit de l’immeuble de bureaux d’Apple Corps au milieu de Londres.

Je ne dis pas seulement cela en tant que fan inconditionnel des Beatles – même si vous aimez le groupe avec désinvolture, cela vaut absolument la peine d’être regardé, principalement parce que vous obtenez un aperçu rare de leur processus créatif, de leur amitié et de la pure joie de jouer ensemble. Même à travers certains des moments les plus difficiles – dont vous pouvez voir ci-dessous – vous pouvez voir comment la réalisation de ce documentaire et le fait de jouer ensemble en même temps les rassemblent tout en montrant qu’ils étaient prêts à se séparer et à faire leur propre truc.

Cela dit, passons en revue certains des moments les plus notables, quelques blagues et tweets à ce sujet :