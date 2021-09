Les meilleurs moments mode de Beyoncé – WWD

Beyoncé, qui est devenue l’une des plus grandes influenceuses du divertissement et de la mode, fête ses 40 ans aujourd’hui.

Depuis qu’elle est devenue célèbre avec Destiny’s Child en 1996, Beyoncé a connu un immense succès et une renommée grâce à sa carrière musicale et d’actrice lucrative, ainsi qu’à des projets de mode tels que Ivy Park.

La chanteuse primée a fait ses débuts dans la mode lorsqu’elle et sa mère Tina Knowles ont créé ensemble une ligne de mode appelée House of Deréon en 2006. La marque a été inspirée par trois générations de femmes de leur famille, utilisant le nom « Deréon » comme un hommage à la grand-mère maternelle de Beyoncé, Agnèz Deréon.

La marque aurait été populaire parmi les fans de Beyoncé et Destiny’s Child, mais elle a finalement fermé en 2012.

Mais son succès dans l’industrie de la mode ne s’est pas arrêté là. En 2014, la chanteuse a signé un accord avec le détaillant de mode britannique Topshop pour créer une ligne de vêtements de sport et l’a appelée « Ivy Park ». Le nom était un clin d’œil à sa fille Blue Ivy et son nombre préféré étant quatre, qui en chiffres romains est IV, ainsi qu’à un parc qu’elle fréquentait au Texas. La collection avec Topshop a été abandonnée en 2016 et a rencontré un grand succès.

En novembre 2018, cependant, des allégations d’agression sexuelle ont été révélées concernant Sir Philip Green, le propriétaire de Topshop, ce qui a conduit Beyoncé à racheter ses actions, en assumant la pleine propriété de la ligne.

En 2019, Beyoncé a révélé qu’elle s’était associée à Adidas pour relancer sa marque Ivy Park. La première collection Ivy Park sous Adidas a fait ses débuts en janvier 2020 et se serait vendue quelques minutes après le lancement en ligne.

Beyoncé est mariée à Jay-Z (né Shawn Carter) depuis 2008. Les deux ont commencé une relation après avoir collaboré sur la chanson de Jay-Z “03 Bonnie & Clyde” en 2002. Les Carter sont considérés comme l’un des couples les plus influents dans le domaine du divertissement. aujourd’hui, avec leurs deux participations dans la musique, la mode, les sociétés de production, l’alcool, l’art et plus encore.

Plus récemment, les Carter ont figuré dans la dernière campagne de Tiffany, mettant en vedette une peinture inédite de Jean-Michel Basquiat dans le bleu œuf robin signature du bijoutier.

En tant que membre de Destiny’s Child, aux côtés de Kelly Rowland, Michelle Williams et Farrah Franklin – bien que cette dernière soit partie après seulement six mois avec le groupe – Destiny’s Child était l’un des plus grands groupes de filles de la fin des années 90 au début des années 90. années 2000. Le groupe a rencontré un grand succès dans des tubes tels que “Survivor”, “Bootylicious” et “Lose My Breath”. Tout au long de leur temps ensemble, Destiny’s Child a été nominé pour 14 Grammys.

Le groupe s’est officiellement dissous en 2006, mais les trois femmes se sont réunies à plusieurs reprises au cours des dernières années, notamment le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2013 et le festival Coachella 2018, où Beyoncé s’est produite comme l’une des artistes phares.

Sa performance au festival a été acclamée par la critique et a été décrite comme «historique», étant donné qu’elle était la première femme noire à faire la une à Coachella. La performance a été surnommée « Beychella ». Elle a rendu hommage aux collèges et universités historiquement noirs en présentant une fanfare complète et des danseurs majorettes ainsi que la vie des Grecs noirs. Jay-Z, sa sœur cadette Solange Knowles, Kelly Rowland et Michelle Williams la rejoignent sur scène pour certaines chansons.

Beyoncé a lancé sa carrière solo en 2003, en sortant un album intitulé “Dangerously in Love”. Le projet comprenait son single à succès “Crazy in Love”, avec Jay-Z, qui est devenu son premier single numéro un en tant qu’artiste solo aux États-Unis.

Depuis lors, elle a sorti cinq autres albums studio et cinq albums live, dont “Lemonade” et “Homecoming”, qui étaient toutes les chansons qu’elle a interprétées à Coachella.

Beyoncé a également joué dans des films tels que “The Pink Panther”, “Dreamgirls” et le remake de Disney en 2019 de “The Lion King”, dans lequel elle a joué Nala.

Aux Grammys de cette année, Beyoncé est entrée dans l’histoire, recevant le plus de nominations (neuf au total) et remportant quatre des catégories, ce qui fait d’elle la chanteuse la plus récompensée, l’artiste féminine la plus récompensée et la deuxième artiste la plus récompensée de l’histoire des Grammy.

