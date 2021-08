Les meilleurs moments musicaux de Suicide Squad, classés

Au fil des ans, James Gunn s’est bâti une réputation en trouvant des moyens inventifs d’ajouter des chansons populaires et parfois oubliées à ses films. Il a fait cela avec Les Gardiens de la Galaxie et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, qui a eu sa juste part de moments musicaux mémorables, et pas de surprise ici, mais il l’a encore fait avec la bande originale de The Suicide Squad. Il y a quelque chose dans la façon dont Gunn utilise des chansons d’artistes comme Johnny Cash, The Pixies et The Jim Carroll Band pour aider à raconter l’histoire du film et à créer des moments dont nous parlerons certainement dans les années à venir.

Mais lesquels de ces moments musicaux sont les meilleurs et deviendront bientôt des incontournables des playlists sur Internet ? Eh bien, après avoir regardé The Suicide Squad plusieurs fois, parcouru chaque chanson de l’impressionnante bande originale et y avoir réfléchi, nous avons établi un classement solide des pistes et pourquoi elles sont la crème de la crème. Découvrez nos choix ci-dessous !