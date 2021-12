Les meilleurs moniteurs FreeSync que vous pouvez acheter

Trouver le bon moniteur de jeu peut être difficile, et trouver le bon moniteur FreeSync peut être encore plus difficile. Nous voulons rendre cette recherche un peu plus facile pour vous, nous avons donc cherché et trouvé quelques-uns des meilleurs moniteurs FreeSync que vous pouvez acheter.

Qu’est-ce que FreeSync ?

Tout d’abord, qu’est-ce que FreeSync ? Nous avons un explicateur qui approfondit ce sujet, alors lisez-le pour plus d’informations. La version courte est la suivante : FreeSync est la réponse d’AMD au G-Sync de Nvidia. Il minimise le déchirement de l’écran dans les jeux en ajustant dynamiquement le taux de rafraîchissement de votre moniteur pour qu’il corresponde au FPS que votre GPU produit. Cela rendra également les jeux à des fréquences d’images plus faibles beaucoup plus fluides.

Cela étant dit, nous avons ici différentes tailles, types d’affichage et marques pour, espérons-le, faciliter votre recherche. Voici les meilleurs moniteurs FreeSync.

Le Samsung Odyssey G7 est le moniteur le mieux équipé de la liste avec un écran QLED à 240 Hz. Le MSI Optix Ultrawide établit un équilibre entre les fonctionnalités, le prix et la résolution pour résumer en un package fantastique. Le Gigabyte M32U est l’un des meilleurs moniteurs de jeu 4K que vous puissiez obtenir, et à 32 pouces, il pourrait également servir d’écran de consommation multimédia. L’Alienware AW2521HF a beaucoup de style et de substance à l’appui. Le taux de rafraîchissement de 240 Hz et le temps de réponse de 1 ms sont parmi les plus rapides du marché. L’Acer Nitro VG270 a un bon prix pour être un moniteur FreeSync d’entrée de gamme. À 75 Hz, vous n’obtiendrez pas le taux de rafraîchissement le plus élevé, mais c’est néanmoins un excellent affichage pour débutant ou secondaire. L’Asus TUF VG27VQ possède une dalle incurvée pour encore plus d’immersion dans vos jeux. Il se caractérise également par un taux de rafraîchissement de 165 Hz pour des visuels fluides et onctueux. Le LG 27QN600 est idéal pour les acheteurs soucieux de leur budget qui souhaitent tout de même une expérience haute résolution. L’affichage n’est peut-être que de 75 Hz, mais le panneau QHD le compense. Le Sceptre C27B n’était probablement pas sur votre radar, mais il devrait l’être. Des couleurs fantastiques et un excellent taux de rafraîchissement ne sont pas les seules choses proposées ici. Le Dell S2421HGF est un autre écran bon marché, mais celui-ci a un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour ceux qui souhaitent échanger des résolutions ultra-élevées contre des jeux à taux de rafraîchissement ultra-élevé. Le LG C1 OLED est une mention honorable pour sa qualité exceptionnelle. Celui-ci sera également idéal pour les nouvelles consoles de jeux.

Meilleur moniteur FreeSync dans l’ensemble : Samsung Odyssey G7

Samsung fabrique des moniteurs étonnamment fantastiques, même si je suppose que nous ne devrions pas être trop surpris par la société qui fabrique d’excellents écrans dans ses autres produits. Cette bête incurvée d’un moniteur présente une résolution QHD, un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms.

L’Odyssey G7 est compatible avec G-Sync en plus d’être un moniteur FreeSync. Nous apprécions la dualité ici, Samsung. Il s’agit d’ailleurs d’un écran QLED, vous obtiendrez donc certains des meilleurs visuels que vous puissiez obtenir sur un moniteur de jeu.

Meilleur ultra-large : MSI Optix Ultrawide

Pour ceux qui ont une affinité pour un champ de vision plus large, l’Optix Ultrawide de MSI est l’un des meilleurs moniteurs FreeSync du marché. Cet écran mesure 34 pouces de diagonale, présente un taux de rafraîchissement de 100 Hz et une résolution de 3440x1440p.

Non seulement l’écran ultra-large sera idéal pour les jeux pris en charge, mais il vous aidera également lors du travail ou des tâches personnelles en fournissant beaucoup d’espace d’écran supplémentaire.

Meilleur moniteur FreeSync 4K : Gigabyte M32U

Pour le plus haut de gamme, Gigabyte a ici un affichage bestial sur ses mains. Le M32U de Gigabyte est un moniteur 4K avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et bien sûr, la technologie FreeSync pour éliminer le déchirement de l’écran.

Il s’agit également d’un grand moniteur, atteignant près de 32 pouces. Cet écran vous offrira des visuels toujours stellaires sans aucun compromis en vue. De manière pratique, le Gigabyte M32U dispose également d’un commutateur KVM intégré pour une utilisation accessoire sur plusieurs ordinateurs.

Alienware AW2521HF

Les produits Alienware ont toujours eu un look spécifique, et celui-ci n’est pas différent. Les accents arrondis avec une teinte turquoise donnent à ce moniteur une apparence futuriste. Le moniteur AW2521HF FreeSync offre un taux de rafraîchissement élevé à 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms pour certains des jeux les plus fluides que vous puissiez obtenir.

Le panneau de cet écran est IPS et a une couverture sRGB de 99% pour des visuels époustouflants dans les jeux et des couleurs précises lorsque vous en avez le plus besoin. Comme le modèle Samsung en haut de la liste, ce moniteur est également compatible avec G-Sync.

Acer Nitro VG270

La chose la plus remarquable à propos de ce moniteur FreeSync est son prix. Bien qu’il fluctue un peu, il reste toujours une excellente offre budgétaire. Il fournit un taux de rafraîchissement de 75 Hz et un temps de réponse de 1 ms, ce qui est juste suffisant pour vous permettre de démarrer.

La technologie FreeSync de cet écran aidera le plus les systèmes budgétaires, car ceux-ci ont tendance à avoir plus de mal à maintenir des fréquences d’images élevées. Avec le Nitro VG270, vous n’aurez plus à vous soucier des déchirures à faible fréquence d’images.

Asus TUF VG27VQ

Le fait que le TUF VG27VQ soit incurvé le distingue des autres, mais le taux de rafraîchissement de 165 Hz l’aide à se démarquer encore plus. C’est plus rapide que la plupart dans sa gamme de prix, et c’est toujours un moniteur FreeSync, ce qui signifie que vous obtiendrez toujours les visuels les plus fluides possibles à n’importe quelle fréquence d’images.

Les moniteurs incurvés peuvent aider à l’immersion dans les jeux en « enveloppant » votre champ de vision, ce qui permet de voir plus facilement une plus grande partie de l’écran sans trop darder les yeux. Quelque chose de sympa à noter : le support de ce moniteur pivote pour que vous puissiez faire pivoter librement votre écran.

LG 27QN600

Il n’y a pas de nom court et convivial pour ce moniteur, mais le LG 27QU600 de 27 pouces est un fantastique moniteur FreeSync pour le prix. Vous obtiendrez un écran QHD IPS, un taux de rafraîchissement de 75 Hz et une excellente précision des couleurs avec une couverture sRGB de 99%. Il est également compatible HDR10 pour des visuels amplifiés lorsqu’ils sont disponibles.

En dehors de tout cela, il dispose également d’un routage audio à l’arrière afin que vous puissiez utiliser plusieurs sources audio avec les mêmes haut-parleurs ou brancher un casque.

Sceptre C27B

Sceptre est moins connu de nos jours, mais le C27B est un excellent moniteur FreeSync incurvé. Il présente une résolution de 1080p avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une couverture sRGB de 95 %, vous pouvez donc également utiliser ce moniteur pour travailler si vous le souhaitez.

Le moniteur a également des haut-parleurs intégrés si vous aimez ça. À 240 $ au moment de la rédaction, le prix est correct, donc je ne négligerais pas celui-ci.

Dell S2421HGF

Les moniteurs de jeu de Dell sont souvent éclipsés par sa marque Alienware, mais les écrans non Alienware ne sont pas à dédaigner. Le moniteur 24 pouces S2421HGF FreeSync a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms et un support qui offre un réglage de la hauteur et de l’inclinaison.

Il n’y a pas grand-chose d’incroyablement remarquable à propos de celui-ci, mais c’est une bonne affaire.

Mention honorable : LG 48C1 OLED

Celui-ci valait la peine d’être mis sur la liste en raison du manque de moniteurs OLED sur le marché en ce moment. Les téléviseurs OLED C1 de LG sont tout à fait les produits phares. Voir ici pour une meilleure explication de la technologie d’affichage OLED, mais la version courte utilise des pixels auto-éclairés pour créer un «contraste infini» théorique, vous offrant des couleurs et des niveaux de noir incroyables.

En plus d’être l’un des téléviseurs intelligents renommés de LG, le LG 48C1 OLED est également compatible FreeSync et G-Sync afin que vous puissiez l’utiliser comme moniteur de jeu. Le taux de rafraîchissement du téléviseur va jusqu’à 120 Hz, mais vous devrez vous assurer que l’appareil que vous utilisez prendra en charge jusqu’à 4K 120 Hz, c’est-à-dire une série PS5 ou Xbox, ou un GPU de la série RTX 30 sur un PC.

C’est tout pour notre liste des meilleurs moniteurs FreeSync, mais si vous avez envie d’un écran plus grand comme dans notre dernière entrée, vous devriez peut-être envisager un téléviseur à la place ?

