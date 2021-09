Les meilleurs moniteurs ultra-larges 2021 : les meilleurs moniteurs 21:9

Si vous passez toute la journée à éditer et à concevoir des projets ou si vous essayez de faire passer votre configuration de jeu au niveau supérieur, il est peut-être temps d’investir dans l’un des meilleurs moniteurs ultra-larges. Et, bien que ces écrans puissent être trop lourds pour l’utilisateur moyen de PC, les multi-tâches, les joueurs et les créateurs de contenu en bénéficieront grandement et pourront mettre tout cet espace d’écran supplémentaire à bon escient.

Il n’est pas surprenant que certains de ces écrans super larges de 2021 soient parmi les meilleurs moniteurs du marché. Ils offrent le type d’immersion qui donnera l’impression de jouer aux meilleurs jeux PC comme si vous jouiez avec le meilleur casque VR. Ils simplifient également la productivité et les charges de travail créatives, car vous pouvez garder toutes vos applications, fenêtres et onglets ouverts et côte à côte. Peu importe si vous éditez une vidéo 4K ou si vous êtes au cou dans une bataille de boss, vous constaterez que ces panneaux vous attireront.

Si vous souhaitez mettre à niveau votre configuration et laisser ce format d’écran large standard de côté, envisagez l’un de ces moniteurs ultra-larges pour une expérience plus immersive. Peu importe si vous voulez quelque chose pour le travail ou pour les jeux, vous trouverez ici quelque chose parmi nos meilleurs choix de 2021. Et assurez-vous d’utiliser notre outil de comparaison de prix pour trouver les meilleures offres de moniteurs.

Si vous êtes sérieux au sujet des jeux, le LG UltraGear 38GN950 est le moniteur qu’il vous faut. (Crédit image : LG)

1. LG UltraGear 38GN950

Un moniteur de jeu ultra-large tueur

Caractéristiques

Taille de l’écran : 38 pouces

Format d’image : 21:9

Résolution : 3840 x 1600

Luminosité : 450cd/m²

Temps de réponse : 1ms

Angle de vision : 178/178

Rapport de contraste : 1000:1

Prise en charge des couleurs : DCI-P3 98%

Poids : 20,3 lb

Raisons d’acheter

+Le grand écran est fantastique+Super réactif avec un taux de rafraîchissement de 160 Hz

Raisons à éviter

-HDR ne peut pas rivaliser avec les téléviseurs haut de gamme

Il est difficile de ne pas être impressionné par le LG UltraGear 38GN950. Si vous recherchez le moniteur de jeu ultime, c’est certainement celui à battre, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz qui peut être facilement overclocké à 160 Hz, un temps de réponse de 1 ms, une qualité d’image spectaculaire et de nombreuses autres fonctionnalités de jeu comme G-Sync, un rapport d’aspect ultra-large et DisplayHDR 600. Si vous êtes sérieux au sujet des jeux, alors c’est le meilleur moniteur ultra-large à obtenir pour les jeux – si vous pouvez vous le permettre, bien sûr.

Le BenQ EX3501R est un moniteur de jeu absolument incroyable. (Crédit image : Avenir ; EA)

2. BenQ EX3501R

Enfin, un moniteur HDR ultra-large

Caractéristiques

Taille de l’écran : 35 pouces

Format d’image : 21:9

Résolution : 3 440 x 1 440

Luminosité : : 300 cd/m2

Taux de rafraîchissement : 100 Hz

Temps de réponse : 4ms

Angle de vision : 178/178

Rapport de contraste : 2 500 : 1

Prise en charge des couleurs : sRGB 100 %

Poids : 23 livres

Raisons d’acheter

+Énorme écran ultra large+HDR est bien exécuté

Raisons à éviter

-A besoin d’un peu de peaufinage hors de la boîte

Les résolutions ultra-larges poussent déjà nos expériences informatiques à l’extrême, alors lorsque nous sommes tombés sur le BenQ EX3501R, un moniteur 3 440 x 1 440 avec HDR, nous nous sommes assis et avons pris note. Il s’agit d’un moniteur de jeu absolument incroyable – bien que BenQ le présente comme un ” moniteur de plaisir vidéo ” – et étant donné qu’il est équipé d’une entrée USB-C et d’un rapport de contraste étonnant de 2 500:1, vous aurez du mal à trouver quoi que ce soit à ne pas faire. J’adore l’un des meilleurs moniteurs ultra-larges du marché. Eh bien, au moins jusqu’à ce que vous regardiez le prix.

L’AOC Agon AG352UCG6 Black Edition est un excellent moniteur ultra-large (Crédit image: Future)

3. AOC Agon AG352UCG6 Édition Noire

Un moniteur ultra-large haut de gamme à rafraîchissement élevé

Caractéristiques

Taille de l’écran : 35 pouces

Format d’image : 21:9

Résolution : 3 440 x 1 440

Luminosité : 300 cd/m2

Taux de rafraîchissement : 120 Hz

Temps de réponse : 4ms

Angle de vision : 178/178

Rapport de contraste : 2 500 : 1 :

Prise en charge des couleurs : sRGB 100 %

Poids : 26 livres

Raisons d’acheter

+Couleurs phénoménales sur un écran super large+Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz

Raisons à éviter

-Le design a besoin de travail, en particulier les lunettes épaisses

Résolution ultra-large ? Vérifier. Taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz ? Vérifiez également. L’AOC Agon AG352UCG6 Black Edition est certainement plus que son nom maladroit ne le laisse entendre. Ce moniteur ultra-large de 3 440 x 1 440 n’est pas seulement époustouflant avec son panneau VA parfait, mais couplé à un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un faible temps de réponse de 4 ms, il devrait figurer en tête de la liste des meilleurs moniteurs ultra-larges de tout joueur. Gardez simplement à l’esprit que si vous voulez profiter pleinement de l’AOC Agon, vous aurez besoin d’un peu d’aide de quelque chose comme le RTX 2080 Ti.

L’Alienware AW3418DW existe depuis un certain temps, mais il est toujours aussi génial. (Crédit image : Avenir)

4. Alienware AW3418DW

Un vieux mais un goodie

Caractéristiques

Taille de l’écran : 34 pouces

Format d’image : 21:9

Résolution : 3 440 x 1 440

Luminosité : 300 cd/m2

Taux de rafraîchissement : 120 Hz

Temps de réponse : 4ms

Angle de vision : 178/178

Rapport de contraste : 1 000 : 1

Prise en charge des couleurs : sRGB 100 %

Poids : 26 livres

Raisons d’acheter

+Grand écran ultra-large immersif+Excellentes fonctionnalités comme G-Sync

Raisons à éviter

-Pas une énorme quantité de ports

L’Alienware AW3418DW est l’un des meilleurs moniteurs ultra-larges depuis des années. Avec un affichage incroyablement fiable, des couleurs précises et un taux de rafraîchissement élevé, ce moniteur de jeu Alienware a définitivement mérité son étiquette de jeu classique. C’est encore un peu cher, comme on peut s’y attendre d’un produit Alienware, mais vous en avez vraiment pour votre argent. Et, comme tout autre produit du fabricant sur le thème des extraterrestres, il a l’air incroyable assis sur votre bureau.

L’Asus Designo Curve MX38VC est un excellent ultra-large pour les créatifs. (Crédit image : Avenir)

5. Asus Designo Curve MX38VC

Un ultralarge pour les créatifs

Caractéristiques

Taille de l’écran : 37,5 pouces

Format d’image : 21:9

Résolution : 3 840 x 1 600

Luminosité : 300 cd/m2

Temps de réponse : 5ms G2G (gris à gris)

Angle de vision : 178/178

Rapport de contraste : 1 000 : 1

Prise en charge des couleurs : 1,07 million de couleurs

Poids : 9,9 kg

Raisons d’acheter

+4K et Ultrawide+Charge sans fil Qi intégrée

Raisons à éviter

-Pas de HDR ou de rafraîchissement élevé

Les meilleurs moniteurs ultra-larges ne sont pas seulement parfaits pour découvrir les meilleurs jeux PC, ils sont également incroyables pour les créatifs et les professionnels. Et, l’Asus Designo Curve MX38VC est un exemple exceptionnel, offrant une excellente précision des couleurs et une haute résolution qui stimulera les éditeurs de photos et de vidéos. Compte tenu de son prix, il aurait été bien d’inclure le HDR, mais le travail créatif est si bien fait que nous pouvons facilement ignorer cette petite exclusion.

Le MSI Prestige PS341WU est un cran au-dessus de la norme 4K. (Crédit image : MSI)

6. MSI Prestige PS341WU

Quand la 4K ne suffit pas…

Caractéristiques

USB-C : Oui

Taille de l’écran : 34 pouces

Résolution : 5 120 x 2 160

Format d’image : 21:9

Entrées HDMI : HDMI 2.0 x 2

Ports d’affichage : DisplayPort v1.4 x 1

Raisons d’acheter

+Glorieux résolution 5K2K+Superbe panneau Nano IPS

Raisons à éviter

-Performances HDR médiocres

Si vous recherchez un moniteur supérieur à la norme 4K, vous avez le MSI Prestige PS341WU. Montrer n’importe quel moniteur 4K impeccable n’est en aucun cas une tâche facile, mais ce moniteur le fait avec l’énorme résolution native 5K2K (et le format d’image ultra-large 21:9) de son somptueux écran IPS de 34 pouces. Il n’est pas bon marché, mais il dispose d’un excellent ensemble de fonctionnalités pour compenser cela, notamment un panneau Nano IPS avec une gamme de couleurs DCI-P3, une prise en charge HDR et une connectivité complète. Tout cela emballé dans une belle esthétique blanche, et vous avez l’un des meilleurs moniteurs ultra-larges de 2020.

L’AOC CU34G2X offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms et une résolution de 1440p. (Crédit image : AOC)

7. AOC CU34G2X

AOC a un autre gagnant

Caractéristiques

Taille de l’écran : 34 pouces

Format d’image : 21:9

Résolution : 3 440 x 1 440

Luminosité : 300 cd/m2

Taux de rafraîchissement : 144 Hz

Temps de réponse : 1ms

Angle de vision : 178/178

Rapport de contraste : 80M:1

Prise en charge des couleurs : 16,7 millions

Poids : 20,9 livres

Raisons d’acheter

+Superbe performance+Immersif

Raisons à éviter

-Le menu est difficile à naviguer-Pas de G-Sync

Les performances exceptionnelles de ce moniteur sont indéniables. Ce moniteur « sans cadre » travaille dur pour fournir les meilleures performances de sa catégorie, plutôt que de faire la publicité de sa nature centrée sur le joueur via des angles vifs et un éclairage RVB agressif. Cependant, si vous recherchez des fonctionnalités de jeu, il offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms et une résolution de 1440p pour des jeux immersifs qui ont également l’air incroyable. Et, avec un prix de 450 $ / 450 £, vous en avez certainement pour votre argent.

Le LG 34UC79G-B est un moniteur ultra-large abordable. (Crédit image : Avenir)

8. LG 34UC79G-B

Un ultralarge sans l’ultra-prix

Caractéristiques

Taille de l’écran : 34 pouces

Format d’image : 21:9

Résolution : 2 560 x 1 080

Luminosité : 250 cd/m2

Temps de réponse : 10,3 ms

Angle de vision : 178/178

Rapport de contraste : 1000:1

Prise en charge des couleurs : sRGB 92,1 %

Poids : 8,6 kg

Raisons d’acheter

+Design d’écran incurvé 21:9+Excellente qualité d’image

Raisons à éviter

-Résolution inférieure à celle des autres options

L’un des principaux inconvénients des meilleurs moniteurs ultra-larges est qu’ils sont chers. Bien sûr, avoir un écran extrêmement large est fantastique, mais si vous ne pouvez pas dépenser un grand pour un nouveau moniteur, vous n’avez pas de chance. Heureusement, le LG 34UC79G-B est là pour sauver la mise sur un budget. Maintenant, cet écran n’a pas une résolution aussi élevée que certaines des autres sélections de cette liste, atteignant 2 560 x 1 080, mais avec le montant d’argent que vous économisez, cela n’a presque pas d’importance. De plus, vous bénéficiez également de FreeSync.

