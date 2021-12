Les moniteurs de PC ont évolué à un rythme rapide ces dernières années. Non seulement vous avez des résolutions plus élevées et des taux de rafraîchissement plus rapides, mais vous obtenez également toutes sortes de tailles et de rapports d’aspect maintenant. L’un de ces facteurs de forme qui est devenu très populaire ces dernières années est l’ultra-large. Les moniteurs ultra-larges sont devenus une préférence pour de nombreux utilisateurs en raison de l’espace d’écran que vous obtenez. Ils semblent être la meilleure solution, par rapport à l’empilement de deux moniteurs côte à côte.

Les moniteurs ultra-larges ont également un double objectif désormais. Non seulement l’augmentation de la surface horizontale de l’écran aide grandement à la productivité, mais elle offre également un champ de vision plus large dans les jeux pris en charge. Lorsqu’il s’agit d’acheter le meilleur moniteur ultra-large, il existe de nombreuses options intéressantes. Voici nos choix pour les meilleurs moniteurs ultra-larges que vous pouvez acheter dès maintenant.

Acheter le meilleur moniteur ultra-large

Il y a beaucoup de choses à considérer lors de l’achat d’un moniteur ultra-large. Comme les moniteurs ordinaires, la taille, la résolution et les taux de rafraîchissement sont les paramètres clés. Cependant, avec les moniteurs ultra-larges, ces paramètres ont beaucoup de variations, de mélanges et de correspondances, ce qui rend la décision quelque peu compliquée.

Nous vous recommandons de commencer par la taille. Si vous décidez de la taille de moniteur ultra-large que vous souhaitez, le reste du processus devient plus simple. Notez que vous devrez garder le rapport hauteur/largeur à l’esprit ici, car les moniteurs ultra-larges occupent beaucoup plus d’espace horizontal sur le bureau que les moniteurs à écran large (16:9) de taille similaire. Jetez un œil à ce guide de résolution rapide sur les résolutions larges et ultra-larges courantes disponibles sur les moniteurs aujourd’hui.

Du côté des rapports d’aspect, la résolution standard est de 21:9, 32:9 étant l’autre rapport populaire. Si vous voulez un moniteur de jeu, vous devrez en choisir un avec un taux de rafraîchissement plus élevé. Avant d’en acheter un, assurez-vous que le processeur graphique de votre PC ou ordinateur portable peut réellement prendre en charge la résolution et le taux de rafraîchissement du moniteur. Les résolutions courantes incluent 2 560 x 1 080 (WFHD) et 3 440 x 1 440 (UWQHD).

Certains moniteurs haut de gamme ont également commencé à dépasser 5K, avec des résolutions telles que 5 120 x 1 440 (Dual QHD ou DQHD) et 5 120 x 2 160 (5K2K). Compte tenu du rapport hauteur/largeur asymétrique, il a fallu un certain temps aux moniteurs ultra-larges pour atteindre la résolution 4K appropriée. Jusqu’à présent, 5K2K est la seule résolution ultra-large qui englobe correctement la résolution 4K, c’est-à-dire à la fois la hauteur et la largeur. Donc, si vous voulez un moniteur à la fois 4K et ultra-large, c’est votre seule option.

Par exemple, un moniteur ultra-large n’est pas le meilleur pour une console. Les consoles ne prennent pas en charge les résolutions ultra-larges et vous obtiendrez soit une sortie 16:9 avec des barres noires, soit dans certains cas, peut-être même aucune sortie du tout. De même, certains GPU PC ne peuvent pas non plus afficher ces résolutions.

Enfin, vous pouvez envisager un moniteur incurvé, surtout si vous obtenez un écran plus grand. La courbure peut être utile pour les moniteurs ultra-larges. Une belle courbure signifiera moins de balayage d’un côté à l’autre de votre part, ce qui réduira la tension sur votre cou.

Si vous ne savez toujours pas quel moniteur ultra-large est fait pour vous, nous avons rassemblé les meilleurs pour faciliter votre décision.

Les meilleurs moniteurs ultra-larges à acheter

Le Samsung Odyssey G9 Neo est le meilleur moniteur ultra-large global, avec une résolution de 5 120 x 1 440, un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une luminosité maximale de 2 000 nits. Le LG 29WP60G-B est le meilleur moniteur ultra-large abordable que vous puissiez obtenir, couvrant toutes les bases, avec un panneau de 29 pouces fonctionnant à une résolution de 2 560 x 1 080 à 75 Hz. L’AOC CU34G2X est le meilleur moniteur de jeu ultra-large abordable, doté d’un panneau de résolution 144 Hz 3 440 x 1 440 et d’un design épuré à un prix raisonnable. L’Asus ROG Swift PG35VQ est le meilleur moniteur de jeu ultra-large premium, avec un écran de 35 pouces 3 440 x 1 440 fonctionnant à 200 Hz et une gradation locale complète. Le BenQ PD3420Q est le meilleur moniteur ultra-large aux couleurs précises, avec une couverture 100 % Rec.709, 100 % sRGB et 98 % DCI-P3, et des modes couleur calibrés en usine. Le MSI Prestige PS341WU est le meilleur moniteur ultra-large avec une résolution de 5K2K et est livré avec une couverture DCI-P3 de 98 %. L’Alienware AW3420DW est le plus beau moniteur ultra-large, avec des spécifications solides dans un emballage plutôt esthétique. Le LG 49WL95C-WE est le meilleur moniteur ultra-large pour une utilisation bureautique, avec une résolution de 5 120 x 1 440, combiné avec uniquement les fonctionnalités essentielles.

Samsung Odyssey G9 Neo : Le meilleur moniteur ultra-large global

Le Samsung Odyssey G9 Neo, sorti en août 2021, est absolument le meilleur moniteur ultra-large que vous puissiez acheter en ce moment. Il a une taille massive de 49 pouces avec une résolution de 5 120 x 1 440. La meilleure partie? C’est un panneau mini-LED, capable d’atteindre 2 000 nits de luminosité maximale. La résolution équivaut à avoir deux moniteurs 1440p empilés l’un à côté de l’autre.

Le Samsung Odyssey G9 Neo offre également un taux de rafraîchissement impressionnant de 240 Hz et un temps de réponse gris à gris de 1 ms. Vous obtenez un rapport de contraste statique promis de 1 000 000:1, avec prise en charge HDR 10+. Le panneau est un panneau VA incurvé 1000R certifié TÜV Rheinland. Le moniteur est compatible G-Sync et prend également en charge FreeSync Premium Pro. Il coche toutes les bonnes cases, et malgré le prix élevé de 2 500 $, c’est toujours un excellent achat pour ceux qui veulent le meilleur moniteur ultra-large.

LG 29WP60G-B : Le meilleur moniteur ultra-large abordable

Bien qu’il existe tant d’options coûteuses dans cet espace, un moniteur ultra-large n’a pas à coûter une fortune. LG propose plusieurs options, et le LG 29WP60G-B est notre choix pour le meilleur moniteur ultra-large abordable. Il a la résolution de base de 2 560 x 1 080 et un taux de rafraîchissement de 75 Hz dans une taille de 29 pouces. Il obtient les bases correctes, tout en ne coûtant que 300 $.

La dalle est IPS et promet une couverture sRGB de 99%. Vous bénéficiez de la prise en charge HDR10, mais ne vous attendez pas à ce que ce moniteur fasse des miracles dans cet espace. LG a également ajouté une connectivité USB-C. Pour compléter le tout, vous obtenez un design épuré avec le design sans bordure sur trois côtés, ce qui est un bonus supplémentaire. LG propose de nombreuses options ultra-larges, et celle-ci est un choix solide pour ceux qui cherchent à entrer dans l’espace sans trop dépenser.

AOC CU34G2X : Le meilleur moniteur de jeu ultra-large abordable

Les moniteurs de jeu ne sont pas bon marché, surtout lorsqu’ils sont ultra-larges. Cependant, il y en a quelques-uns à des prix raisonnables ici, et notre choix pour le meilleur moniteur de jeu ultra-large abordable est l’AOC CU34G2X. Vous obtenez un écran 21:9 de 34 pouces, fonctionnant à une résolution de 3 440 x 1 440. Le taux de rafraîchissement va jusqu’à 144 Hz, avec un temps de réponse de 1 ms

Le panneau est VA cependant, et non IPS. Cependant, vous obtenez une couverture de couleur impressionnante avec plus de 115% sRGB et 98% Adobe RGB. Le moniteur a également une courbure de 1500R. Le design est élégant, avec un look sans lunette à trois côtés, complété par un support réglable en hauteur élégant, mais pas flashy. Il y a beaucoup à aimer à propos de ce moniteur, et tout se fait tout en maintenant le prix autour de la barre des 460 $.

Asus ROG Swift PG35VQ : Le meilleur moniteur de jeu ultra-large premium

Les options de moniteur de jeu ultra-large sont nombreuses si vous êtes prêt à faire des folies. Asus ROG est une présence distinguée dans l’espace, et si vous voulez une option premium, l’Asus ROG Swift PG35VQ est un excellent choix. Vous obtenez la même résolution que notre choix abordable ci-dessus – 3 440 x 1 440, à 35 pouces. Le taux de rafraîchissement va jusqu’à 200 Hz et a un temps de réponse gris à gris de 2 ms.

Vous bénéficiez d’une couverture DCI-P3 à 90 % et d’une impressionnante certification DisplayHDR 1000. Ce moniteur est doté d’une gradation locale complète avec 512 zones de gradation locales. Le support G-Sync Ultimate est présent. Il y a un contrôle intelligent du ventilateur pour garder les thermiques de gradation locaux sous contrôle. Étant le meilleur moniteur de jeu ultra-large premium, vous bénéficiez également d’une quantité solide de prise en charge du logiciel Aura Sync RVB et Asus ROG.

BenQ PD3420Q : Le meilleur moniteur ultra-large pour les créateurs

Les moniteurs ultra-larges axés sur la précision des couleurs ne sont pas vraiment une catégorie qui a décollé, mais il existe quelques options. Notre choix pour le meilleur moniteur ultra-large pour les créateurs est le BenQ PD3420Q, qui est livré avec une couverture 100% Rec.709, 100% sRGB et 98% DCI-P3.

Vous obtenez un écran de 34 pouces, et c’est encore un autre moniteur fonctionnant à la résolution de 3 440 x 1 440. Le taux de rafraîchissement n’est que de 60 Hz, mais c’est compréhensible, étant donné l’accent mis sur les créateurs. Vous obtenez de nombreux modes de couleur avec le calibrage d’usine. Le BenQ PD3420Q dispose également de la certification DisplayHDR 400, ainsi que d’une connectivité USB-C.

MSI Prestige PS341WU : Le meilleur moniteur ultra-large avec une résolution 5K2K

Comme mentionné dans nos directives d’achat, 5K2K est la seule résolution de moniteur ultra-large que vous pouvez trouver actuellement qui englobe la résolution 4K. Donc, si vous voulez un moniteur qui va jusqu’à la résolution 4K, alors le MSI Prestige PS341WU devrait bien vous servir. Ce moniteur s’étend sur 34 pouces, mais compte tenu de la haute résolution, le taux de rafraîchissement est limité à seulement 60 Hz.

Ce n’est pas tout à fait un moniteur de jeu, car la résolution 5K2K n’est pas encore monnaie courante pour les jeux. Cependant, il contient d’autres spécifications impressionnantes, telles que la certification DisplayHDR 600 et une couverture DCI-P3 à 98 %. Il a également un look épuré, avec des lunettes fines et un coloris blanc.

Alienware AW3420DW : Le plus beau moniteur de jeu ultra-large

Alienware a la réputation de fabriquer du matériel de jeu solide, souvent associé à une excellente esthétique. L’Alienware AW3420DW figure sur cette liste non seulement pour son excellent matériel, mais aussi pour son superbe design qui ne manquera pas d’impressionner. Vous obtenez un écran de 34 pouces avec une résolution de 3 440 x 1 440.

Le taux de rafraîchissement va jusqu’à 120 Hz, avec un temps de réponse de 2 ms et la prise en charge de G-Sync. Il existe également une couverture DCI-P3 à 98 %. Le design arbore un aspect avant épuré qui ne laisse aucune distraction, tandis que l’arrière présente des éléments flashy qui ne semblent toujours pas exagérés. Dans l’ensemble, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce moniteur, et il parvient à impressionner par sa forme et sa fonction.

LG 49WL95C-WE : Le meilleur moniteur ultra-large pour une utilisation bureautique

Pour compléter cette liste, un autre moniteur LG avec un nom moins que glorieux. Le LG 49WL95C-W est un excellent choix pour une utilisation au bureau. Vous obtenez une excellente résolution de 5 120 x 1 440 pixels et l’écran mesure 49 pouces. C’est la même résolution que notre premier choix dans cette liste, mais ce moniteur est plus une option axée sur la productivité et coûte environ 1 000 $ de moins.

Le taux de rafraîchissement est ainsi limité à 60 Hz, mais la résolution suffit à compenser cela. Il dispose d’une connectivité USB-C avec une alimentation de 85 W. Pour compléter le package, vous disposez d’une couverture sRGB de 99% et d’une prise en charge HDR10. Tout cela est emballé dans le design épuré que nous attendons de LG.

Autres questions fréquemment posées

Question : Combien coûte un moniteur ultra-large ?

UNE: Les moniteurs ultra-larges sont disponibles dans une grande variété de gammes de prix, allant d’environ 200 $ à 250 $ et allant jusqu’à 2 500 $ et plus. Nous avons répertorié ci-dessus les options dans cette fourchette de prix.

Question : Quelle est la différence entre les moniteurs ultra-larges 21:9 et 32:9 ?

UNE: 21:9 et 32:9 sont des rapports d’aspect qui notent la proportion de la largeur d’un moniteur par rapport à sa hauteur. Un moniteur 32:9 est donc beaucoup plus large par rapport à sa longueur qu’un moniteur 21:9.

Question : Devriez-vous opter pour un moniteur ultra-large plutôt qu’un moniteur large normal ?

UNE: Si vous souhaitez un peu plus d’espace sur votre moniteur et que vous n’êtes pas particulièrement friand d’une configuration à deux ou trois moniteurs, alors un moniteur ultra-large peut être ce qu’il vous faut. Cela dépend de vos cas d’utilisation, alors assurez-vous de vérifier comment des tâches particulières, comme certains jeux, fonctionnent sur des moniteurs ultra-larges.

