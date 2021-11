Les meilleurs nouveaux films et émissions à diffuser sur Netflix, Disney Plus, plus

Êtes-vous à la maison avec votre famille et vos amis après votre repas de Thanksgiving et vos achats du Black Friday ? Bien, car vous pouvez vous asseoir et vous détendre devant votre téléviseur ou votre appareil mobile. Voici nos choix pour 6 des meilleurs nouveaux films et émissions à diffuser ce week-end.

Hawkeye épisodes 1 et 2 (Disney Plus)

La dernière série télévisée en direct se déroulant dans le super-héros Marvel Cinematic Universe a ajouté mercredi ses deux premiers des six épisodes sur Disney Plus. Si vous ne l’avez pas déjà vérifié, ce week-end est le moment idéal pour commencer.

Jeremy Renner reprend son rôle dans le film Avengers en tant que Clint Barton, alias Hawkeye. Le meilleur archer du monde veut juste passer du temps avec sa famille pendant la période des fêtes, mais il se retrouve rapidement dans la lutte contre la criminalité de rue à New York. Il doit également faire face à un autre Hawkeye, une archère nommée Kate Bishop (Hailee Steinfeld).

Les Beatles : Revenez (Disney Plus)

Peter Jackson (trilogie Le Seigneur des Anneaux) a réalisé ce nouveau documentaire en trois parties sur la réalisation du dernier album des Beatles, Let It Be. Il a fallu des dizaines d’heures de séquences vidéo inédites de la réalisation de l’album pour créer cette série documentaire, qui peut vraiment montrer pourquoi John, Paul, George et Ringo ont estimé qu’ils devaient séparer le groupe en 1969.

La première partie est sortie jeudi, et vous pouvez regarder les parties deux et trois respectivement vendredi et samedi.

Noël 8 bits (HBO Max)

Cela semble être l’un des meilleurs nouveaux films à diffuser ce week-end si vous vous sentez festif. Cette exclusivité HBO Max combine des éléments de The Princess Bride et Jingle All The Way. De nos jours, un père, joué par Neil Patrick Harris, raconte à sa fille comment, enfant dans les années 1980, tout ce qu’il voulait pour Noël était une console de divertissement Nintendo. Le film remonte ensuite à l’époque où il essayait de trouver une console de jeu NES, à presque n’importe quel prix.

South Park : Post Covid (Paramount Plus)

Paramount Plus a abandonné le premier d’une série d’offres spéciales d’une heure à South Park qui seront exclusives au service. La première spéciale se déroule dans le futur, dans un monde qui a (presque) dépassé la pandémie de Covid-19. Cependant, le groupe d’enfants de South Park en a subi. . . changements.

Un garçon appelé Noël (Netflix)

Netflix continue d’inonder son service de contenu sur le thème de Noël. Ce week-end, vous pouvez regarder ce film de vacances familial sur un garçon appelé Nikolas. Il est à la recherche de son père, qui à son tour cherche la ville cachée des elfes. Qu’est-ce que ces deux personnes vont rencontrer et comment cela affectera-t-il à la fois leur vie et le monde entier ?

C’était le combat avant Noël (Apple TV Plus)

Apple TV Plus vient de publier un nouveau documentaire que vous pourriez penser être en fait l’un de ces films de fiction « faux documentaires ». Ce n’est pas. Il raconte l’histoire vraie de Jeremy Morris, un homme tellement obsédé par la décoration et la célébration de Noël, que lui et sa famille ont déménagé à Hayden, dans l’Idaho, pour acheter une maison assez grande pour ses lumières et son spectacle de Noël. Ses voisins ne se souciaient pas des efforts de Morris, craignant que cela ne conduise à un nombre massif de personnes et au chaos dans leur quartier.

Le documentaire couvre la lutte entre Morris et ses voisins au cours de son spectacle de lumières de Noël au fil des ans.

Ce n’est qu’un échantillon des nombreuses nouvelles émissions et films disponibles en streaming ce week-end. Bien sûr, il existe de nombreuses autres séries et films que vous pouvez diffuser pendant que vous récupérez de votre dîner de Thanksgiving et de vos sorties shopping. Nous reviendrons avec plus de recommandations la semaine prochaine, mais en attendant, assurez-vous de partager vos choix pour le week-end dans les commentaires !

commentaires