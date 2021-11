Les meilleurs nouveaux films Netflix sortis en 2021 | Divertissement

Quand Netflix est arrivé en Espagne il y a quelques années il y avait un terme qui était commun : la plateforme de série. Grâce à des succès comme House of Cards ou Orange Is the New Black, il s’était fait un nom parmi ceux qui ne connaissaient le service que pour ce qu’il offrait en dehors de l’Espagne.

Cependant, au fil des ans, cela a changé et Netflix est également devenu un lieu commun pour ceux qui veulent profiter du bon cinéma. Non seulement il y a leurs petits, ils ont aussi cherché à se faire un nom avec des réalisateurs comme Martin Scorsese, Alfonso Cuarón, les frères Coen ou Spike Lee.

Netflix présente ses propres films en avant-première, reprend les droits des autres et lance également ses paris les plus importants quelques jours avant dans les salles de cinéma. Il souhaite que nous associions le nom de l’entreprise à des longs métrages et il est prêt à y investir.

En tout cas, ce n’est pas un chemin facile et le meilleur exemple est trouvé. cette année où les premières ont été réduites et les noms connus derrière les caméras également, bien que la raison principale soit plus que claire : la pandémie de coronavirus qui a entravé la production cinématographique.

Sans grands noms qui resteront dans l’histoire, mais avec quelques titres intéressants, nous allons vous en montrer quelques Les films Netflix de 2021 à ne pas manquer.

Meilleurs nouveaux films Netflix sortis en 2021

Distance de sauvetage

Nous commençons notre revue des meilleurs films Netflix de 2021 par une adaptation du roman du même nom : Distance de sauvetage. Comme l’œuvre originale, c’est un puzzle auquel il faut faire très attention et qui se compose au fil des minutes, même si certains spectateurs peuvent se perdre en chemin.

La distance de sauvetage est celle qui est maintenue avec son enfant pour être toujours disponible au cas où quelque chose lui arriverait. Mais Que se passe-t-il quand quelque chose d’étrange s’est produit qui n’a aucune explication apparente ?

Avec son propre style, ce film à regarder Netflix propose une proposition qui plaira à certains, mais provoquera aussi le rejet chez d’autres. Il mérite quand même d’être revu.

Les Mitchell contre les machines

Par rapport à Disney +, par exemple, on ne peut pas dire que Netflix est une plate-forme où trop de contenu animé est diffusé, mais un film cette année a mérité un plus grand impact qu’il n’en a eu pour l’être. une diversion plus que digne pour toute la famille : Les Mitchell contre les machines.

Vous pouvez retrouver sur Netflix cette histoire qui raconte le voyage d’une famille interrompu par le levage des machines. Ils se sont réveillés et cela met les humains en danger. Avec un ton comique, pendant près de deux heures, il est impossible de ne pas profiter d’un film de haute qualité de cette année.

Oxygène

2020 était l’année de la pandémie et en 2021 cela s’observe dans certains des films qui sont sortis, comme Oxygen.

C’est une histoire dans laquelle à presque chaque instant vous voyez une personne dans une capsule, sans images extérieures et qui aurait pu être filmée avec une toute petite équipe. C’est ainsi que ressemble ce film du Français Alexandre Aja, qui nous a habitués à des émotions fortes.

Si vous aimez les films comme Buried, nous avons une prémisse similaire ici. Une femme se réveille dans une capsule à court d’oxygène et où une intelligence artificielle vous donne peu d’informations sur ce qui se passe, mais vous devez comprendre où vous êtes et pourquoi vous échapper. Former le puzzle dans sa tête n’est pas une tâche facile et nous vous déconseillons de le regarder sur Netflix si vous êtes claustrophobe.

Le plus dur sera la chute

Que le western n’est pas mort a déjà été démontré par les frères Coen avec le film à plusieurs étages présenté en première sur Netflix en 2020 : La ballade de Buster Scruggs. Du même genre c’est Harder sera la chute, bien que dans un ton différent qui cherche le pouvoir accrocher toute personne qui propose votre proposition sincère et agréable de voir.

Ce long métrage est basé sur la vengeance que le protagoniste commence à planifier lorsqu’il découvre que son ennemi est sorti de prison. Rassembler une équipe adéquate et la mener à bien ne sera pas facile, mais c’est intéressant. Avec Jonathan Majors, Idris Elba et Zazie Beetz, nous vous recommandons de l’essayer sur Netflix.

Coupable

L’acteur bien connu Jake Gyllenhaal est le protagoniste principal du film Coupable, un remake d’une idée simple et bien connue qui est toujours très agréable à voir en raison de la façon dont elle joue avec le spectateur. Comme d’autres films de ces derniers temps, il a un petit casting, mais beaucoup d’action.

Coupable est le film Netflix qui se déroule un jour donné de un opérateur 911 qui reçoit un appel inattendu. Comme s’il s’agissait d’un contre-la-montre, il tente de sauver la femme qui l’a appelé au téléphone.

Nous notons que, contrairement à Buried ou Oxygen, dans ce remake, l’intrigue se concentre sur qui est à l’autre bout du fil, et non sur la personne qui subit directement le danger. Un jeu qui peut intéresser de nombreux téléspectateurs.

Ciel rouge sang

C’est l’un de ces films qui plaira aux fans d’horreur en général et aux vampires en particulier. D’origine allemande, elle pourrait être classée en série B en termes de budget et de thème, mais les téléspectateurs qui s’emportent seront assurés de passer un bon moment.

Blood Red Sky est un long métrage dans lequel les passagers d’un vol doivent faire face deux grandes peurs : d’abord un enlèvement puis une attaque de vampire. Comme toujours dans ces cas, l’avion se transforme en un environnement beaucoup plus petit qu’il n’y paraît.

Vous pouvez en profiter n’importe quelle nuit avec un paquet de pop-corn, car c’est ce genre de film à regarder en compagnie sur Netflix.

En dessous de zéro

La grande avalanche de titres sortis par Netflix provoque oublions tout de suite certaines premières, mais le lancement de Bajocero a été plein de succès et le film a réussi à triompher et à être le contenu le plus regardé pendant une semaine dans 55 pays. Ce n’est peut-être pas une grande histoire, mais elle est certainement efficace dans ce qu’elle est posée.

Bajocero se dresse sur une route sans circulation par une nuit d’hiver. Une camionnette transporte des prisonniers, mais il y a un plan d’évasion et le conducteur sera pris à la fois par des criminels et par un temps glacial. Avec Javier Gutiérrez comme protagoniste principal, on peut dire que c’est l’une de ces histoires qui donne ce qu’elle promet sur Netflix.

alerte rouge

Beaucoup ne partageront pas le fait que Red Alert a été inclus dans une liste des meilleurs films, et ce n’est pas sans raison. Comme d’autres gros paris Netflix comme Army of the Dead, il n’a pas livré en termes de qualité, mais il l’a fait ce fut un succès en audience et il ne fait aucun doute que l’annonce montrait ce qui a été proposé plus tard.

Poursuites, action, grands vols, moments comiques, Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot et bien d’autres raisons peuvent être trouvées pour voir Red Alert sur Netflix, mais surtout celle qui est un film divertissant qui n’exige pas trop et avec lequel vous sourirez sûrement à un moment donné.

Rue de l’humanité, 8

On termine par une comédie française dans laquelle beaucoup trouveront très facile d’en voir le reflet : Calle de la Humanidad, 8. Le cinéma en temps de coronavirus, que ce soit pendant la pandémie ou après, le voici raconté dans la clé de la comédie ce qu’une grande partie des citoyens vivent pendant plusieurs mois l’année dernière.

Dans un immeuble situé à l’adresse du titre vivent plusieurs familles qui ont été enfermées à cause du confinement du coronavirus. Les mois d’isolement vont provoquer des frictions et de l’amour entre les différents voisins à un point plus que risible.

C’est un de ces films français qui ont généralement autant de succès et reflètent certaines situations connues de tous. Si vous voulez voir quelque chose de sympa sur Netflix, dans la Calle de la Humanidad, 8, vous trouverez un passe-temps qui peut égayer n’importe quel après-midi.