Les meilleurs nouveaux jeux à sortir sur Xbox Game Pass en septembre 2021

Les utilisateurs d’Avid Game Pass savent que de nouveaux titres vont et viennent chaque semaine. Nous avons pris l’engagement de jouer à chaque nouveau titre sur Game Pass ce mois-ci, et trois jeux se sont vraiment démarqués des autres. Regardez la vidéo ci-dessus pour voir nos choix pour les meilleures façons de tirer le meilleur parti de votre abonnement mensuel.

Quels jeux Game Pass avez-vous appréciés ces derniers temps ? La gamme, au crédit de Microsoft, s’améliore tout le temps. Pas plus tard qu’hier soir, au Tokyo Game Show, par exemple, la société basée à Seattle a annoncé que Scarlet Nexus, le jeu de vampires animés, serait disponible pour les abonnés. Cela s’ajoute à de nouvelles vedettes comme Sable, entre autres. Aujourd’hui encore, Microsoft ajoute Astria Ascending (Cloud, Console, PC) et Unsighted (Console, PC) – et le 1er octobre, les gens peuvent s’attendre à voir Phoenix Point (console) dans la liste également. C’est sans compter une autre annonce qui a atterri cette semaine : Marvel’s Avengers aura droit à un deuxième coup sur le service. Comme nous l’avons dit plus tôt en septembre, vraiment, Game Pass explose en ce moment. Il y a quelque chose pour tout le monde ici.

La volonté de Microsoft d’ajouter de nouveaux jeux le jour de la sortie au service en fait une valeur énorme pour quiconque possède une Xbox quelconque ou pour les personnes qui aiment les jeux sur PC. C’est particulièrement bien si vous avez les deux plates-formes, car certains jeux vous permettent de faire des sauvegardes croisées, voire des jeux croisés avec des titres pris en charge. Cela pourrait, à ce stade, être la meilleure offre de jeu que vous puissiez obtenir, d’autant plus que les inclusions voient des titres Microsoft de première partie très attendus dans le mélange.

À ce stade, je ressemble probablement à ce mème publicitaire du Game Pass du début de l’année, hein? Eh bien, c’est juste absurde. Mais pas aussi absurde que Microsoft vous permettant de jouer à Halo Infinite le jour de sa sortie pour seulement 9,99 $ par mois !