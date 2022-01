Les meilleurs nouveaux ordinateurs portables et Chromebooks au CES 2022

Nous avons pris la difficile décision de ne pas assister au CES en personne cette année, mais comme on dit, le spectacle doit continuer. Allez-y, avec beaucoup de nouveaux lancements à tous les niveaux. En fait, le CES 2022 a enregistré plus de lancements d’ordinateurs portables et de Chromebooks que nous n’en avons vu depuis un certain temps. Il n’est pas facile d’affiner les meilleurs choix, mais voici les meilleurs nouveaux ordinateurs portables et Chromebooks du CES 2022.

Nous avons choisi nos lancements préférés dans quelques-unes des catégories les plus populaires, notamment les entreprises, les 2-en-1 et plus encore. Cette année a également apporté une vaste gamme d’options de jeu, nous avons donc inclus plus d’un choix au cas où vous auriez besoin d’encore plus à attendre.

Prêt à voir ce que nous avons aimé au CES 2022 ? Allons-y.

Dell XPS 13 Plus

Le Dell XPS 13 a connu des années de succès soutenu parmi les meilleurs ordinateurs portables que vous puissiez acheter, et il est encore plus beau après le CES 2022. Dell s’est inspiré de la dernière génération de conception pour des utilisateurs qui savent qui ils sont et où ils veulent aller. Cependant, le Dell XPS 13 Plus assure sa place parmi les meilleurs nouveaux ordinateurs portables au CES 2022 pour les changements sous le capot.

Dell a réussi à conserver le design classique ultraléger et mince, mais le XPS 13 Plus contient la dernière puissance de traitement Intel de 12e génération. Vous pouvez choisir jusqu’à un processeur Core i7-12800P avec 32 Go de RAM LPDDR5. La puissante machine atteint 2 To de stockage SSD PCIe 4 avec Wi-Fi 6E pour vous garder connecté.

Bien sûr, le changement que vous remarquerez immédiatement est que le clavier s’étire d’un bord à l’autre. Il offre des touches plus larges et le pavé tactile traditionnel a disparu avec le vent. À sa place se trouve un coussin en verre sans couture qui offre des réponses haptiques à vos tapotements et vos balayages. Les touches de fonction ont également disparu au profit d’une expérience tactile capacitive un peu semblable à la TouchBar d’Apple.

Recherchez le lancement du XPS 13 au printemps 2022 à partir de 1 199,99 $.

Lenovo Yoga 9i

Lenovo Yoga 9i

La gamme Yoga de Lenovo est synonyme de flexibilité, mais elle continue de trouver de nouvelles façons de se plier. Le Yoga 9i est l’un des nouveaux ordinateurs portables hybrides 2 en 1 les plus impressionnants que nous ayons vus au CES 2022, et il offre toutes les fonctionnalités que vous pouvez demander. Si vous recherchez un modèle plus durable, vous pouvez également consulter le Yoga 6, qui intègre des matériaux recyclés partout.

Le Yoga 9i, cependant, propose un écran de 14 pouces et un clavier avec cinq touches de fonction uniques. L’un vous permet d’augmenter votre mode de performance, tandis qu’un autre donne la priorité à la durée de vie de la batterie. D’autres boutons basculent entre les modes clair et sombre dans Windows 11 et basculent votre flou d’arrière-plan pour les appels vidéo. L’un des boutons supplémentaires contient également le capteur d’empreintes digitales du Yoga 9i.

En ce qui concerne le matériel, vous pouvez choisir jusqu’à un processeur Intel Core i7 de 12e génération avec jusqu’à 16 Go de RAM. Le Yoga 9i offre 1 To de stockage et 20 heures d’autonomie.

Il sera mis en vente au deuxième trimestre 2022, à partir de 1 399,99 $.

Alienware X14

S’il y a une chose que nous avons vue plus que toute autre chose au CES 2022, c’est bien les ordinateurs portables de jeu. Les géants de l’industrie ont fait de leur mieux, notamment Asus, Razer, Acer et bien d’autres. Cependant, l’Alienware X14 a attiré notre attention pour sa taille et sa vitesse.

Le X14 n’est pas le plus gros ordinateur portable de jeu à lancer cette année, mais c’est ce qui le rend génial. Alienware se vante que le X14 est l’ordinateur portable de jeu de 14 pouces le plus fin avec seulement 0,57 pouce d’épaisseur. C’est également le premier à prendre en charge les technologies G-Sync et Advanced Optimus de Nvidia. Comme tous les modèles Alienware, le X14 arbore un refroidissement Element 31 avec une matrice Gallium-Silicone et une chambre à vapeur.

Il est complété par un GPU Nvidia GeForce RTX 3060 et un processeur Intel Core i9-12900H. Vous pouvez opter pour jusqu’à 32 Go de RAM et 2 To de stockage SSD PCIe.

L’Alienware X14 sera mis en vente cet hiver pour 1 799 $.

Asus ROG Zephyrus Duo

Un autre lancement de jeu impressionnant au CES 2022 est l’Asus ROG Zephyrus Duo. L’Alienware X14 a adopté un design plus traditionnel, mais le Zephyrus Duo contient un écran secondaire entre le clavier et l’écran principal. Le ScreenPad Plus utilise une charnière coulissante pour se soulever à un angle de 13 degrés lorsque vous ouvrez le couvercle. Cela permet également à l’air supplémentaire de circuler à travers les ventilateurs et de refroidir la machine.

Asus a doté son produit phare du jeu d’un processeur AMD Ryzen 9 6980HX et du nouveau GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. C’est le premier modèle ROG à proposer le nouveau panneau Nebula HDR avec 512 zones de gradation Mini-LED et 1 100 nits de luminosité maximale. Vous trouverez un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un rapport hauteur/largeur de 16:10, une nouvelle norme sur tous les ordinateurs portables Asus.

L’Asus ROG Zephyrus Duo sera lancé au premier semestre 2022, bien que nous n’ayons pas encore d’informations sur les prix.

Asus Chromebook Flip CX5

Les Chromebooks n’ont pas passé autant de temps au soleil au CES 2022, bien qu’il y ait encore eu quelques lancements impressionnants. L’Asus Chromebook Flip CX5 était l’un de ces lancements, et il apporte les spécifications des ordinateurs portables Windows au paysage Chrome OS. Vous trouverez jusqu’à un processeur Intel Core i7 de 12e génération à bord ainsi que jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Le Flip CX5 offre également le Wi-Fi 6E pour que vous puissiez rester connecté à des vitesses maximales. Asus a mis l’accent sur la durabilité cette année et son dernier Chromebook est doté d’une certification durable MIL-STD 810H. Comme ses frères de jeu, le Flip CX5 arbore un écran 16:10 avec un impressionnant ratio écran/corps de 87% grâce à la charnière ErgoLift.

Vous ne devriez pas non plus manquer de ports, avec deux options Thunderbold, un port USB-A 3.2, un lecteur de carte microSD et un HDMI 2.0 pour faire bonne mesure.

Nous n’avons pas d’informations sur le lancement du Chromebook Flip CX5 pour le moment.

Créateur MSI Z17

Le CES 2022 proposait également des ordinateurs portables de création de contenu solide, dont le MSI Creator Z17. Son titre de gloire est qu’il s’agit du premier ordinateur portable de 17 pouces avec prise en charge du stylet tactile. MSI a conçu sa dernière série Creator avec la devise « La technologie rencontre l’esthétique », dans l’espoir d’associer une puissance impressionnante à un style de premier ordre. Le Z17 est livré avec un châssis Lunar Grey qui, selon MSI, changera comme les phases de la lune.

Bien que nous ne puissions pas confirmer ce fait, nous apprécions le processeur Intel Core i9 embarqué et les nouveaux GPU Nvidia GeForce RTX. Ils sont prêts à exécuter la nouvelle plate-forme de création Nvidia Studio sur un écran 16:10 net.

Le stylet MSI a été lancé aux côtés de la série Summit l’année dernière comme un moyen pratique d’utiliser l’écran tactile, et il prend désormais en charge le Creator Z17. Vous pouvez dessiner et prendre des notes comme vous le feriez avec un stylo traditionnel et recharger via USB-C.

Le Creator Z17 s’appuie sur la technologie Cooler Boost de MSI pour maintenir vos activités créatives à flot. Il transporte un trio de ventilateurs avec cinq caloducs et des pales de ventilateur aussi minces que 0,2 mm.

Le Creator Z17 de MSI devrait être lancé pour 3 249 $.

Asus Zenbook Fold 17

La dernière entrée sur notre liste des meilleurs nouveaux ordinateurs portables du CES 2022 pourrait également être le lancement le plus unique que nous ayons vu. Asus nous a non seulement proposé de nombreuses options de jeu, mais il a également annoncé le Zenbook Fold 17, un écran pliable de 17,3 pouces qui sert d’ordinateur portable ou de tablette. Le Zenbook Fold 17 est une option rare dans la mesure où il arbore un panneau 4:3 au lieu d’une option 16:10, et il prend en charge Dolby Atmos et Vision.

Asus a ajouté une webcam 5MP avec AdaptiveLock, qui se réveille ou se verrouille automatiquement lorsque vous vous approchez de l’ordinateur portable. Vous pouvez utiliser le clavier ErgoSense séparément ou le placer sur l’écran plié pour une expérience d’ordinateur portable plus traditionnelle. En ce qui concerne la puissance, cette option pliable unique est livrée avec un processeur Intel Core i7-1250U intégré.

L’Asus Zenbook Fold 17 ne devrait pas être lancé avant le troisième trimestre 2022, avec des informations sur les prix à suivre.

C’est tout pour les meilleurs nouveaux ordinateurs portables du CES 2022. Vous voulez en savoir plus sur nos favoris du salon ? Découvrez-les ci-dessous.

