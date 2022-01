Les meilleurs nouveaux produits audio du CES 2022

Après l’exposition entièrement virtuelle de 2021 avec un retour beaucoup plus confus aux vitrines de produits en personne, le CES 2022 avait une liste un peu plus restreinte de sorties de produits audio. Mais nous ne sommes pas du genre à nous soustraire à notre responsabilité de vous proposer les sorties qui comptent – voici les meilleurs produits audio sélectionnés par l’équipe Authority Media.

Jabra Elite 4 Active

Le Jabra Elite 4 Active offre une entrée plus abordable dans la gamme Elite Active.

En ce qui concerne les produits audio, les vrais écouteurs sans fil sont généralement les mieux représentés au CES 2022. Au lieu de faire tout notre possible pour récompenser un autre ensemble d’écouteurs, les écouteurs Elite 4 Active de Jabra offrent beaucoup pour leur prix – et c’est digne de votre attention. Avec un indice de protection IP57 contre les infiltrations de poussière et d’eau, ces écouteurs à 120 $ offrent une option plus abordable pour résister à vos entraînements que les AirPods ou même les autres entrées de la véritable gamme sans fil de Jabra. L’application de Jabra permet à ceux qui sont plus pointilleux sur leur qualité audio d’égaliser leurs morceaux comme ils le souhaitent. Les bourgeons prennent également en charge aptX et la suppression active du bruit. Pas une mauvaise valeur !

Bien sûr, le haut de gamme attire l’attention, mais les temps sont durs. Ne dépensez pas trop pour de vrais écouteurs sans fil.

JBL Quantum TWS

Les vrais écouteurs sans fil ne sont pas prisés pour leur capacité de jeu, mais le JBL Quantum TWS comble directement leurs lacunes.

Les vrais écouteurs sans fil présentent un certain nombre d’inconvénients dans le domaine des jeux. Malgré cela, le JBL Quantum TWS offre un avantage considérable : il utilise un dongle USB pour éliminer les problèmes de latence typiques des produits audio sans fil utilisant SBC. Au lieu d’avoir à gérer des latences de 180 ms ou plus, le JBL Quantum TWS les réduit considérablement. Bien sûr, ils ne sont peut-être pas la tasse de thé de tout le monde, mais pour les joueurs aux cheveux longs qui se coincent dans des casques plus volumineux, l’ajout de ce type de diversité de forme est un gros problème.

HyperX Cloud Alpha sans fil

Si ce n’est pas cassé, ne le répare pas… mais ajouter plus de puissance ne fait pas de mal.

Ce casque ressemble beaucoup à l’HyperX Cloud Alpha, favori des fans, sans le fait qu’il est désormais sans fil. Cependant, ce n’est pas son principal argument de vente ; à l’intérieur se trouve une batterie de 1 500 mAh, dont HyperX se targue d’une durée de vie d’environ 300 heures. En fait, nous avons dû faire quelques recherches pour voir si cela signifiait 300 heures au lieu de 30, mais non, ce n’est pas une faute de frappe.

Si cela est vrai, cela marque une tendance impressionnante pour les écouteurs sans fil que nous aimerions voir se poursuivre. En règle générale, la batterie et/ou les ports de charge sont les premières choses à se détériorer sur les casques sans fil, donc plus vous pouvez faire pour éviter de charger vos casques trop souvent prolongera considérablement leur durée de vie. Si vous obtenez un casque avec une cellule, comme celui de l’HyperX Cloud Alpha Wireless, cela vous durera un certain temps. C’est un sacré moyen de faire en sorte que votre produit surpasse tout le monde en termes d’argent.

Roland AeroCaster

OK, tu nous as. Nous l’avons choisi principalement parce que c’est vraiment amusant.

Le Roland VRC-01 active la plate-forme AeroCaster, qui aide les créateurs de contenu à démarrer avec un minimum d’effort.

Roland a élargi sa gamme d’outils pour aider les créateurs de contenu et les streamers, et par rapport à ce qui existe, son prix est compétitif. En particulier, l’AeroCaster vous permet d’utiliser rapidement les caméras principales de jusqu’à quatre smartphones ou tablettes pour enregistrer un événement. Plusieurs ports, tels que deux entrées XLR, des entrées RCA et un passage pour casque pour la surveillance, se trouvent à l’arrière.

Parce que vous pouvez mélanger plusieurs canaux audio et vidéo à la volée, c’est une très bonne option pour participer à des activités en direct de diffusion en direct telles que D&D, des événements familiaux ou une leçon pour vos collègues ou étudiants. À 295 $, c’est un moyen assez abordable d’obtenir des résultats décents dès le départ lorsque vous n’êtes pas un professionnel de l’audiovisuel.

Barre de son TCL Alto 9

Les offres de barres de son de TCL ont des caractéristiques compétitives au niveau d’entrée.

Si vous débutez seul et que vous avez un téléviseur ou un projecteur, une barre de son est généralement la prochaine étape. Vous connaissez peut-être TCL depuis ses smartphones ou ses téléviseurs, mais ses produits audio valent également le détour. En particulier, les barres de son Alto série 9 offrent des fonctionnalités haut de gamme à un prix très compétitif.

Le nouvel Alto 9 offre une configuration de canal 7.1.4, prenant en charge plusieurs normes audio spatiales telles que Dolby Atmos. De plus, la barre prend en charge la fonction exclusive RayDanz de TCL : un exploit d’ingénierie intelligent qui agrandit le « sweet spot » devant l’unité. Bien que le coût final ne soit pas encore défini, TCL n’est pas exactement connu pour surévaluer ses produits, alors attendez-vous à ce que les offres les plus haut de gamme se situent quelque part en dessous des barres de son concurrentes de spécifications similaires.

C’est tout pour les meilleurs nouveaux produits audio du CES 2022. Vous voulez en savoir plus sur nos coups de coeur du salon ? Découvrez-les ci-dessous.

