Les meilleurs nouveaux produits de beauté de décembre 2021 : Glow Recipe, Tarte & More

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E!

Nous ne savons pas pour vous, mais nous considérons que la baisse des températures est un signe pour changer nos routines de soins de la peau et de maquillage. Heureusement, il y a tellement de nouveaux produits de beauté pour nous aider à rester hydratés et éclatants pendant que nous décorons les couloirs !

Des hydratants ultra-hydratants, des baumes à lèvres et des sérums aux palettes de maquillage tout-en-un pour vous aider à vous préparer pour les fêtes de fin d’année, nous avons rassemblé les meilleurs nouveaux produits de soin de la peau et de maquillage lancés ce mois-ci, donc votre routine glamour sera la moins de vos soucis pendant la plus belle période de l’année.

Faites défiler ci-dessous pour découvrir les meilleurs produits de beauté à lancer ce mois-ci (jusqu’à présent) !