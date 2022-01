Les meilleurs nouveaux téléviseurs et moniteurs que nous avons vus au CES 2022

S’il existe un ensemble de catégories de produits qui définissent l’expérience CES, ce sont les téléviseurs et les moniteurs. Chaque mois de janvier, les fabricants de téléviseurs et de moniteurs de LG à Panasonic et de Samsung à TCL dévoilent leurs gammes de produits pour l’année. Ces ensembles et moniteurs arriveront dans quelques mois chez les détaillants d’électronique et les salles d’exposition des magasins d’informatique. Au CES 2022, nous avons vu une grande variété de téléviseurs, de moniteurs et de nouvelles technologies, notamment QD-OLED, mini LED, micro LED et même des panneaux à changement de forme.

Que vous préfériez les grands ou les petits téléviseurs, que vous souhaitiez 4K ou 8K, ou que vous ayez besoin d’écrans 120 Hz ou incurvés pour les jeux, ce sont les meilleurs téléviseurs et moniteurs que nous ayons vus au CES 2022.

Moniteurs de jeu Asus ROG Swift

Asus a lancé deux moniteurs de jeu Swift surdimensionnés au CES 2022, dont le PG42UQ de 42 pouces et le PG48UQ de 48 pouces. Ces panneaux OLED sont parmi les premiers à inclure un revêtement micro-texturé pour améliorer les visuels et réduire les reflets. Chaque panneau offre une résolution 4K à 120 Hz et dispose d’un rapport de contraste incroyable de 1 million pour un, d’un temps de réponse de 0,1 ms, d’une couleur 10 bits et d’une gamme de couleurs DCI-P3 à 98 %. Asus les pré-calibre avec une précision des couleurs Delta E > 2 en usine.

Asus dit que les moniteurs de jeu Swift ont été conçus pour contrôler les thermiques et ont des dissipateurs thermiques personnalisés et un flux d’air interne optimisé pour maintenir les performances à leur meilleur. La société affirme que cela aide à maintenir les températures internes en dessous de 50 ° C tout en permettant une luminosité maximale de 900 nits. La connectivité comprend deux ports HDMI 2.1 et deux ports HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 et un concentrateur USB.

Les prix et la disponibilité n’ont pas été annoncés.

Mini-téléviseur LED Hisense U9H

Le Hisense U9H est une offre mini LED haut de gamme qui offre la meilleure combinaison de taille et de qualité d’image. En commençant par les dimensions, ce téléviseur offre une expérience de visionnement de 75 pouces qui amène le cinéma directement dans votre salon. Bien sûr, il offre une résolution 4K à un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz. Hisense dit que l’U9H atteint 2 000 nits de luminosité maximale et comprend plus de 1 280 zones de gradation locales à matrice complète contrôlées par un tout nouveau processeur. Le processeur est capable de fournir des améliorations de performances à tous les niveaux, telles que des ajustements automatiques de la luminosité et du contraste en temps réel.

Ce téléviseur équipé de Quantum Dot offre à la fois Dolby Vision et Dolby Vision IQ, ainsi qu’un HDR à faible latence pour les jeux. Les modes dédiés au jeu, le taux de rafraîchissement variable et FreeSync garantissent des performances de jeu solides, quelle que soit la console. De plus, Hisense a amélioré l’audio et ajouté plus de haut-parleurs pour fournir des performances audio 2.1.2 avec Dolby Atmos.

La disponibilité est prévue pour la fin de l’été et le PDSF devrait s’élever à environ 3 200 $.

Moniteur LG DualUp

LG sort souvent des sentiers battus, et cela n’est nulle part plus évident qu’avec son moniteur DualUp. Cet écran unique est deux fois plus haut qu’un moniteur 16:9 standard sous prétexte d’offrir plus d’espace de travail. LG appelle cela une « centrale multitâche ». Il comprend une fonction de vue fractionnée verticale qui permet aux utilisateurs d’en voir plus sur un seul écran. Il est livré avec un support LG Ergo réglable qui, selon LG, permet d’économiser de l’espace en se fixant à l’arrière des bureaux et des tables. De plus, la hauteur doublée de l’écran devrait réduire les mouvements de la tête, ce qui peut entraîner des douleurs au cou.

Le DualUp est un écran nano IPS avec un rapport hauteur/largeur atypique de 16:18. La résolution Square Double QHD mesure 2 560 x 2 880 pixels, ce qui revient un peu à avoir deux écrans 2K de 21,5 pouces superposés. Le DualUp couvre 98% de la gamme de couleurs DCI-P3, mais il n’émet que 300 nits, ce qui est assez faible sur l’échelle de luminosité. La connectivité comprend deux ports HDMI, ainsi que trois ports USB-C.

Les prix et la disponibilité n’ont pas été révélés.

Téléviseur OLED LG 42C2

Ce qui rend le 42C2 unique, c’est sa taille. Il s’agit d’un téléviseur OLED de 42 pouces, le plus petit de la gamme C2 de LG, qui est également disponible en 48, 55, 65, 77 et 83 pouces. La nature plus compacte du 42C2 en fait une meilleure option pour les téléviseurs qui doivent faire office de téléviseurs solides et de moniteurs de jeu. À 42 pouces, cela peut être un peu exagéré pour de nombreux bureaux, mais cela convient parfaitement à ceux qui veulent un moniteur géant.

Cet OLED de la série C est doté du même processeur Alpha a9 Gen 5 que ses plus grands compagnons d’écurie et offre la résolution 4K standard, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des ports HDMI 2.1. Les autres fonctionnalités incluent AI Sound Pro de LG, qui aide les haut-parleurs intégrés du téléviseur à produire un son surround virtuel 7.1.2, et webOS 22, qui introduit des profils personnels afin que les propriétaires puissent personnaliser leurs expériences de visionnage.

La disponibilité est prévue avant l’été, mais les prix ne sont pas encore connus.

Téléviseur OLED Panasonic LZ2000

Panasonic a annoncé le téléviseur OLED LZ2000 au CES 2022. Ce téléviseur phare sera disponible en 55 pouces, 65 pouces et, pour la première fois, en 77 pouces. Le téléviseur prend en charge les fonctionnalités HDMI 2.1 essentielles telles que la fréquence d’images élevée et la fréquence de rafraîchissement variable à 120 Hz en résolution 4K. Panasonic prétend avoir réduit le décalage d’entrée pour les jeux à 60 Hz via son nouveau mode d’actualisation à 60 Hz.

Panasonic a ajouté plus de haut-parleurs au téléviseur OLED LZ2000 pour améliorer encore l’expérience audio offerte aux téléspectateurs dans leur salon. Il dispose désormais d’un déclenchement audio en bas, en haut et sur les côtés. Le Game Control Board est une nouvelle fonctionnalité, et il agit un peu comme des fonctionnalités similaires sur les téléphones de jeu. Il regroupe tous les paramètres et commandes de jeu pertinents en un seul endroit et les rend disponibles dans une superposition accessible en un clic sur la télécommande.

Panasonic a déclaré que le téléviseur OLED LZ2000 sera disponible en Europe, en Asie et au Japon. En conséquence, la disponibilité et le prix du téléviseur varieront selon les pays.

Moniteur de jeu Samsung Odyssey Ark

Le Samsung Odyssey Ark est l’un des moniteurs les plus intéressants annoncés au CES 2022. Dommage que Samsung n’en ait presque rien dit. Il s’agit d’un moniteur OLED rotatif de 55 pouces qui, selon Samsung, peut gérer à peu près n’importe quel contenu au format d’image que vous souhaitez lui lancer. Par exemple, la fonction Samsung Multi View, ainsi que le contrôleur sans fil inclus, vous permettent d’ajouter plusieurs entrées à l’écran et d’ajuster leur taille et leur rapport hauteur/largeur. Par exemple, lorsqu’il est orienté verticalement, il s’adaptera à trois fenêtres empilées en forme de 16:9 pour le nec plus ultra des jeux multitâches, du contenu vidéo et des tâches de productivité.

Il n’y a pas de mot sur les prix ou la disponibilité.

Moniteur de jeu Samsung Odyssey Neo G8

Samsung avait un peu plus à dire sur le moniteur Odyssey Neo G8, qui fait suite au G9 de l’année dernière. Samsung affirme que le G8 est le premier moniteur à proposer un écran 1000R incurvé 4K avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il est destiné à offrir des performances de rasoir aux joueurs sur PC. Il comprend des fonctionnalités telles que les Quantum Mini LED, Quantum HDR 2000, avec une luminosité maximale de 2 000 nits et un rapport de contraste d’un million pour un.

En ce qui concerne les apparences, le Neo G8 a le même extérieur blanc futuriste avec un éclairage CoreSync pour les dernières expériences ambiantes.

Samsung n’a rien dit sur les prix ou la disponibilité.

Samsung a sorti un successeur du QN900A tant vanté de l’année dernière, le téléviseur QN900B 8K Neo QLED. La grande amélioration de l’ensemble de cette année est le processeur Samsung Neo Quantum, qui ajoute des fonctionnalités telles que Object Depth Enhancer pour aider à séparer les objets de premier plan et d’arrière-plan. Le processeur Neo Quantum introduit une cartographie de contraste avancée avec une unité de rétroéclairage, augmentant le niveau de luminosité d’une gradation de 12 bits à 14 bits. Un autre nouvel outil appelé EyeComfort View ajuste automatiquement la luminosité et la tonalité de l’écran en fonction d’un capteur de lumière intégré, un peu comme les smartphones d’aujourd’hui. Il existe également une nouvelle interface utilisateur d’écran d’accueil pour contrôler les systèmes et les fonctionnalités du téléviseur.

Le QN900B arrivera sur le marché plus tard cette année.

Téléviseur OLED Skyworth W82

Le Skyworth W82 est l’un des téléviseurs les plus uniques du CES 2022. À première vue, ce téléviseur OLED 4K 120 Hz de 64 pouces peut ressembler à n’importe quel autre, mais il cache un secret. Le W82 peut être réglé d’un écran plat standard à un écran incurvé d’un simple clic de la télécommande incluse. Il a deux paramètres de courbe de base et peut également être réglé sur le rayon de courbe que le propriétaire préfère. L’idée est d’avoir un téléviseur qui fonctionne bien comme un téléviseur ordinaire et une machine de jeu en appuyant sur un bouton.

Bien sûr, il inclut la prise en charge de Dolby Vision, HDR10 et des dernières fonctions de Google Smart TV. Il contient également le Skyworth Audio Drum pour une expérience audio supérieure.

Skyworth vise une sortie estivale du W82.

Téléviseur QD-OLED Sony A95K

Le Sony Master Series A95K est disponible dans les tailles 55 et 65 pouces et parcourt la liste de contrôle des fonctionnalités comme s’il était en mission. Il s’agit d’un téléviseur OLED HDR 4K 120 Hz avec Google TV intégré. Il inclut même la prise en charge d’Apple AirPlay 2 pour la diffusion native.

Avec Sony, il y a toujours un véritable mur de discours marketing avec ses produits, et c’est le cas avec l’A95K. Il dispose d’un nouveau processeur cognitif XR qui, selon Sony, comprend comment les gens voient et entendent, ce qui lui permet d’ajuster les paramètres à la volée en fonction du contenu en cours de lecture. Il offre XR OLED Contrast Pro pour régler la luminosité et XR Triluminos Max pour numériser à travers la palette de couleurs. Le panneau QD-OLED augmente la luminosité des couleurs jusqu’à 200 %, et l’Acoustic Surface Audio utilise des actionneurs spéciaux pour transformer l’écran lui-même en haut-parleur multicanal.

La disponibilité est prévue pour plus tard cette année, et il n’y a pas de mot sur les prix.

Téléviseur Sony Bravia Z9K

Le Bravia Z9K reprend de nombreuses fonctionnalités de l’A95K mais s’appuie sur des mini LED plutôt que sur des QD-OLED. Celui-ci est proposé dans des résolutions allant jusqu’à 8K. Il prend en charge le mode de jeu 4K/120 Hz avec VRR et les derniers ports HDMI 2.1.

Il comprend le même processeur cognitif XR, qui permet de contrôler le BackLight Master Drive pour gérer les mini rétro-éclairages LED pour un contraste et une luminosité améliorés. Les autres fonctionnalités incluent XR Trilumonis Pro, X-Anti Reflection, Bravia Core Calibrated Mode, Acoustic Multi-Audio, Bravia Cam et Ambient Optimization Pro. C’est cool que les deux téléviseurs Sony puissent être configurés pour accueillir des meubles ou des barres de son étroits.

La disponibilité est prévue pour plus tard cette année, et il n’y a pas de mot sur les prix.

Téléviseur QLED TCL XL Collection

Les caractéristiques incluent une image 4K 120 Hz avec de larges couleurs alimentées par la technologie QLED. Il dispose d’un moteur AiPQ pour améliorer intelligemment l’image pendant que vous regardez et d’une zone de contrôle du contraste pour maximiser le contraste à la volée. Il y a beaucoup d’intelligence à bord, y compris un accès mains libres à Google Assistant ou Amazon Alexa. Il existe un mode de jeu automatique avec VRR 4K/120 Hz, Chromecast, tuner TV numérique intégré, ainsi que Wi-Fi6, Ethernet et quatre ports HDMI.

L’ensemble TCL XL Class 98 pouces est au prix de 7 999 $ et sera mis en vente plus tard cette année.

