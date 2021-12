Les meilleurs objets pour Necrophos

Un aperçu de certains des meilleurs objets pour Necrophos, l’un des héros universels de Dota 2.

Necrophos est l’un des héros de Dota 2 les plus intéressants que vous puissiez jouer car il peut tenir de nombreux rôles. Certaines personnes se souviennent probablement de l’époque où il était le midlaner de prédilection. Necro était également un carry fantastique, un offlaner et même une position quatre. Bien qu’il ne fasse pas partie des favoris des programmes, le héros continue de jouer un rôle crucial dans les PUB. En fait, il est l’un des héros de Dota 2 les plus choisis, ce qui est un signe clair que les gens aiment utiliser son potentiel.

Étant donné que Necro peut remplir de nombreux rôles, vous pouvez obtenir de nombreux objets. Souligner chaque élément populaire pour le héros n’est pas facile, c’est pourquoi nous essaierons d’en souligner certains. Gardez à l’esprit que chaque patch Dota 2 a une nouvelle méta, donc certaines des options ci-dessous pourraient ne pas être populaires à l’avenir.

Éclat

Le premier élément de cette liste est Radiance, qui ne surprendra probablement pas beaucoup d’entre vous. Bien qu’il soit cher, c’est l’un des meilleurs objets que vous puissiez obtenir pour Necro car il lui cause beaucoup de dégâts. De plus, Radiance fonctionne bien en conjonction avec Heartstopper Aura du héros. Cela lui permet de faire plus de dégâts en milieu de partie.

Malgré ses avantages, Radiance a quelques défauts, comme le fait que l’objet est cher et ne fournit aucune statistique. Comme vous le savez probablement, Necrophos ne fait pas partie des héros les plus tankistes sans acheter quelques articles indispensables, alors gardez cela à l’esprit.

Grèves de gardien

Le deuxième élément qui devrait figurer sur cette liste est Guardian Greaves car c’est l’un des incontournables. Chaque Necrophos en position off-flane/support (même ceux qui vont au milieu) devra obtenir cet objet car il permet au héros d’infliger des dégâts tout en se gardant lui-même et ses coéquipiers en vie.

Bien qu’il ne soit pas l’objet le moins cher du jeu, Necro peut l’obtenir relativement facilement, tant qu’il obtient suffisamment de derniers coups. C’est plus facile à dire qu’à faire car il n’a pas la meilleure animation d’attaque. Pourtant, Death Pulse lui permet de flash farm, ce qui est important.

Suaire éternel

Il s’agit d’un autre élément utilitaire étonnant qui fait de Necorphos une option solide pour les alignements qui reposent sur des combats en équipe. Étant donné que de nombreux joueurs Necroi aiment acheter Hood of Defiance, c’est Eternal Shroud est la progression de cet objet, ce qui en fait l’un des objets les plus achetés pour Necrohpos.

Orbe Lotus

Lotus Orb est l’un des éléments les plus situationnels de Dota 2 qui peut faire des merveilles dans des situations spécifiques. La bonne chose à propos de cet article est qu’il est bon marché et donne au héros beaucoup d’armure. C’est vraiment important contre les marchands de dégâts physiques, tels que Phantom Assassin et Wraith King, par exemple.

Cela étant dit, Lotus Orb n’est pas quelque chose que vous achetez tout le temps car l’objet n’est pas très bon contre certains héros. Bien sûr, vous avez la possibilité de refléter certains des sorts, mais cela ne vous sauvera pas contre des dégâts AoE élevés.

Dagon

Dagon est l’un des objets les plus controversés de Dota 2 car la plupart des gens l’obtiennent quand ils veulent s’amuser. C’est le seul élément du jeu qui peut être amélioré au niveau 5, ce qui permettra à son producteur d’infliger 800 dégâts. Bien sûr, cela a un coût, car l’obtention de Dagon 5 nécessite que vous ayez beaucoup d’or. De plus, l’objet ne donne pas beaucoup de statistiques, ce qui signifie qu’il ne fonctionne pas bien dans tous les scénarios.

L’avantage d’obtenir Dagon pour Necrophos est que vous pouvez facilement tuer une unité ennemie, grâce à votre ultime. Necro fait beaucoup de dégâts au fil du temps, mais il n’est pas bon quand il s’agit de rafales. C’est l’une des raisons pour lesquelles il fonctionne très bien lorsqu’il est associé à des héros tels que Lina et Lion.

Dague clignement

Blink Dagger est l’un des objets les plus populaires de Dota 2 car il permet aux héros d’être plus mobiles. Necrophos est l’un des nombreux noyaux du jeu qui bénéficie de cet objet car il lui permet d’initier un combat en équipe ou de s’échapper, selon la situation.

Blink Dagger est peu coûteux et rend Necro beaucoup plus imprévisible, ce qui est un énorme bonus. Malheureusement, cela ne rend pas le héros tankier, ce qui en fait également l’un des éléments auxquels vous devez faire attention.

Orbe de rafraîchissement

S’il y a quelque chose de pire que d’affronter un Necrophos avec un ultime, c’est bien d’affronter le même héros avec un Refresher Orb. Le fait que vous puissiez tuer à lui seul deux héros ennemis rend cet objet idéal pour la fin de partie.

Malheureusement, obtenir cet article est plus facile à dire qu’à faire. Outre le fait que cela coûte cher, cela coûte beaucoup de mana, ce qui n’est pas bon pour des héros comme Necrophos. C’est pourquoi la plupart des personnes qui achètent l’article ont souvent d’autres articles basés sur INT avant cela.

Garde de Shiva

Le dernier élément que nous aimerions inclure dans cette liste est la garde de Shiva, un élément qui peut faire des merveilles contre les héros de mêlée. Il donne à Necrophos une armure, des dégâts, plus de mana et la capacité de ralentir les unités ennemies. Bien que cela puisse ne pas sembler spécial, cela permet au héros d’être beaucoup plus dangereux car il peut sans effort pourchasser ses ennemis et les tuer.

La garde de Shiva n’est pas aussi chère que les autres options de cette liste, ce qui la rend idéale pour le milieu de partie.

Mentions honorables – Sceptre de divinité d’Eul

Il s’agit d’un élément de situation qui fonctionne bien sur presque tous les héros et Necrophos ne fait pas exception. Cet article bon marché offre un moyen fiable de survivre pendant au moins quelques secondes. Bien que la plupart des gens utilisent Eul’s défensivement, l’objet peut bien fonctionner même si vous l’utilisez de manière offensive, car vous pouvez mettre en place un kill.