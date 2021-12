Les meilleurs objets pour Phantom Assassin

Jetons un coup d’œil à certains des meilleurs objets que vous pouvez obtenir pour Phantom Assassin.

Il y a quelques héros dans Dota 2 qui ont la puissance de feu et la présence de Phantom Assassin. C’est un héros qui est dans Dota 2 depuis de nombreuses années et qui a mérité son nom comme l’un des meilleurs carrys du jeu. Phantom Assassin est l’un des rares héros de Dota 2 à ne pas être influencé par la méta. Bien sûr, il y a des patchs où le héros est meilleur que les autres porteurs, mais elle est toujours un choix viable, en particulier dans certains matchs.

Les personnes qui souhaitent utiliser tout le potentiel de PA choisiront généralement la voie sécurisée, car le héros peut obtenir les objets dont il a besoin. Cependant, PA est également un midlaner légitime car elle peut facilement détruire certains midlaners faibles. Par conséquent, vous pouvez souvent trouver le héros aux prises avec des gens comme Zeus, Shadow Fiend, Lina et plus encore.

Afin d’utiliser les incroyables capacités de dégâts de PA, les gens doivent savoir quels objets obtenir. C’est pourquoi il est important de bien regarder certains des meilleurs objets pour le héros et de savoir comment les utiliser correctement.

Marches électriques/Bottes de phase

Le premier élément que les gens doivent obtenir est quelque chose qui donne de la vitesse de déplacement. Même si les bottes de phase étaient l’option de prédilection pour la plupart des joueurs, de nos jours, les Power Treads sont plus populaires. Les deux types d’objets ont leurs avantages et leurs inconvénients, car Phase Boots donne plus de dégâts et la possibilité de chasser les héros ennemis. D’un autre côté, Power Treads fournit plus de statistiques et de vitesse d’attaque. Le fait que vous puissiez basculer le PT en Intelligence donne à PA suffisamment de mana pour utiliser ses compétences dans des situations délicates.

Fureur de bataille

Le deuxième élément de notre liste est l’option préférée des joueurs de toutes les catégories de compétences. Battle Fury est l’un des meilleurs objets pour tout transport de mêlée, car il inflige des dégâts, ainsi qu’une régénération de HP/Mana.

Une autre chose qui fait de Battle Fury un incontournable pour certaines mêlées, comme PA, est l’effet de clivage. Ce dernier permet aux héros de farm beaucoup plus vite que d’habitude. Cela leur donne la possibilité d’obtenir plus d’articles plus rapidement, ce qui est toujours un plus, surtout pour les carrys.

Il convient de noter que Battle Fury est également l’un des objets les plus économiques du jeu. Bien qu’il coûte un peu plus de 4000 pièces d’or, l’objet est beaucoup moins cher que certaines des autres options de la liste.

Désolateur

Le deuxième élément qui permet à Phantom Assassin de faire des tonnes de dégâts s’appelle Desolator. Il coûte presque la même quantité d’or que Battle Fury, mais Desolator inflige plus de dégâts que cet objet. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que l’objet réduit l’armure de l’ennemi, permettant à PA de faire encore plus de dégâts.

Malheureusement, Desolator a quelques inconvénients par rapport à BF, comme l’absence d’effet de clivage. C’est pourquoi la plupart des gens préfèrent acheter l’article mentionné ci-dessus avant d’acheter Desolator.

Gardez à l’esprit que Deso peut être combiné avec succès avec de nombreux autres objets, tels que la cuirasse d’assaut. Ce dernier supprime également l’armure des ennemis, ce qui augmentera les dégâts infligés par Phantom Assassin.

Casse-crâne

Le troisième élément qui inflige à Phantom Assassin beaucoup de dégâts et la capacité d’étourdir une unité ennemie au hasard s’appelle Skull Basher. L’objet est beaucoup moins cher que des choses, telles que Battle Fury, mais il n’est pas aussi efficace. Bien sûr, cela donne des dégâts, des PV et la possibilité d’étourdir de manière aléatoire, mais l’effet de l’objet n’est pas fiable. C’est l’une des raisons pour lesquelles les personnes qui obtiennent cet objet le mettent toujours à niveau vers une lame abyssale.

La lame abyssale est l’un des meilleurs objets que vous puissiez obtenir pour PA pour de nombreuses raisons. Outre de nombreux dégâts supplémentaires, l’objet permet à PA d’avoir un étourdissement sécurisé en cas de besoin. Inutile de dire que cet étourdissement est généralement suffisant pour tuer la plupart des héros ennemis, en particulier en fin de partie lorsque les coups critiques de PA peuvent facilement faire plus de 2000 dégâts.

Bar King Noir

Chaque héros de transport a besoin d’un Black King Bar afin d’infliger des dégâts au cours des dernières étapes du jeu. Étant donné que Phantom Assassin n’est pas le héros le plus tankiste de Dota 2, cet objet est indispensable et vous devriez essayer de l’obtenir le plus tôt possible. Cela ne signifie pas que vous devriez l’obtenir tout de suite parce que vous avez besoin d’objets endommagés. Dans la plupart des cas, les joueurs de Phantom Assassin achètent Black King Bar comme deuxième ou troisième article, selon le jeu.

Comme vous le savez, la durée de BKB diminue à chaque fois que vous l’utilisez. C’est pourquoi vous devez être prudent lorsque vous l’utilisez, car l’article ne sera pas aussi efficace par la suite. Inutile de dire qu’il est presque impossible de participer à des combats d’équipe si vous n’avez pas cet objet.

Satanique

Chaque héros qui inflige des tonnes de dégâts physiques bénéficie du vol de vie car cet effet lui permet de rester à plein régime la plupart du temps. C’est pourquoi il ne faut pas s’étonner que l’un des meilleurs objets pour Phantom Assassin soit satanique. Bien qu’il s’agisse de l’un des objets les plus chers du jeu, Satanic est une excellente option pour tous les joueurs de sonorisation. Il donne des tonnes de force, de vol de vie et de dégâts. Toutes ces statistiques permettent au héros d’être beaucoup plus agressif.

Cuirasse d’assaut

Cet article n’est pas aussi courant que les autres, en particulier en ce qui concerne les supports MMR inférieurs. Contrairement aux autres éléments de cette liste, celui-ci ne fournit pas beaucoup de statistiques ni de dégâts. Cependant, il donne beaucoup de vitesse d’attaque et d’armure, ce qui le rend extrêmement utile contre les autres donneurs de dégâts.

Une autre raison pour laquelle AC est un élément de situation est qu’il abaisse l’armure de l’ennemi. En d’autres termes, il fonctionne très bien contre les chars/chars blindés et fait des merveilles en conjonction avec Desolator.

Oeil de Skadi

Le dernier élément que nous souhaitons inclure dans cette liste est Eye of Skadi. C’est l’un des incontournables pour chaque transport car il donne des tonnes de PV, de dégâts et la capacité de ralentir les unités ennemies à chaque attaque.

Malgré le fait que Skadi soit un excellent article, la plupart des joueurs PA ne l’achètent pas assez tôt. Certaines personnes ne l’obtiennent même pas du tout parce qu’elles veulent acheter des objets qui infligent plus de dégâts.