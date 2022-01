Les meilleurs objets pour Storm Spirit

Nous décomposons certains des meilleurs achats pour Storm Spirit.

Storm Spirit est l’un des meilleurs mid laners de Dota 2 et il est souvent l’option de prédilection pour de nombreuses personnes. C’est pourquoi nous avons décidé de partager certains des meilleurs objets que vous pouvez pour ce héros une fois que vous l’aurez choisi.

Même s’il existe de nombreux héros populaires dans Dota 2, seuls quelques-uns d’entre eux ont autant de fans que Storm Spirit. Il s’agit d’un mid laner Intelligence connu pour ses capacités boule de neige. Tant que le héros prend un bon départ dans le jeu, il peut facilement mener son équipe à la victoire. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’équipe adverse fait généralement tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher que cela ne se produise.

S’il est vrai que certaines personnes choisissent Storm Spirit comme porte de sécurité, il est plus utile dans la voie médiane. Le fait qu’il puisse atteindre le niveau six le plus rapidement possible est un plus car une fois que cela se produit, SS devient un ennemi dangereux. Indépendamment de sa voie de prédilection, Storm Spirit est l’un des héros qui doivent acheter un ensemble spécifique d’objets pour être efficace. Cela étant dit, passons en revue certains des meilleurs objets que vous pouvez obtenir pour ce héros.

Bandes de roulement de puissance

Chaque héros de Dota 2 doit obtenir un objet offrant une vitesse de déplacement. Bien que Storm Spirit puisse être l’une des exceptions en raison de son ultime, il fait partie des héros les plus lents du jeu. Par conséquent, il doit obtenir au moins un PT pour chasser et s’échapper en cas de besoin. Ce qui rend cet article encore meilleur, c’est le fait qu’il peut lui donner de l’INT en cas de besoin. Parfois, cela peut suffire pour échapper à des situations dangereuses.

Malveillance orchidée

L’orchidée est un élément souvent sous-estimé, en particulier par les personnes sans expérience préalable. L’objet est idéal pour plusieurs héros, mais il brille certainement le plus lorsque Storm Spirit a la chance de l’utiliser.

Bien qu’il ne lui donne pas beaucoup de statistiques, Orchid inflige beaucoup de dégâts, ce qui est excellent pour le milieu de partie. Storm Spirit qui obtient Orchid a le potentiel de tuer n’importe quel héros sur la carte, quelle que soit sa position. En d’autres termes, cet objet permet au héros de contrôler le tempo du jeu et de ganker ceux qui doivent mourir au plus vite.

Il est important de noter que cet article n’est pratique que si Storm Spirit l’achète tôt. En d’autres termes, il est conseillé d’obtenir avant l’un des autres gros éléments si vous voulez qu’il soit efficace.

Kaya

Kaya est un article relativement bon marché, mais cela ne veut pas dire qu’il n’en vaut pas la peine. Le fait qu’il ne coûte que 2050 pièces d’or signifie que les SS peuvent l’obtenir tôt et utiliser la réserve de mana supplémentaire, les dégâts et la régénération de mana. Inutile de dire que cet objet vous permet également de le combiner avec toutes sortes de choses différentes, y compris Bloodstone. Ce dernier fait partie des articles indispensables pour chaque Storm Spirit.

Pierre de sang

S’il y a un élément qui se démarque pour Storm Spirit, ce doit être Bloodstone. Bien qu’il s’agisse de l’un des objets les plus chers que vous puissiez obtenir, Bloodstone fournit au héros de l’XP, du mana et une régénération de mana supplémentaires. De plus, il peut être utilisé dans des situations délicates et sauver le héros d’une mort certaine.

Une fois que Storm Spirit obtient Bloodstone, ses capacités de dégâts augmentent considérablement car il peut utiliser son ultime plus souvent. Parfois, les gens essaient d’obtenir BS aussi vite que possible, tandis que d’autres se précipitent pour obtenir une orchidée et l’utilisent pour faire boule de neige hors de contrôle.

Garde de Shiva

Chaque élément de Dota 2 qui fournit une régénération d’INT et de mana est bon pour Storm Spirit. Alors, ne soyez pas surpris que la garde de Shiva fasse également partie des meilleurs objets pour ce héros. Cependant, ce n’est pas comme Bloodstone et Orchid car c’est plus situationnel. Cela signifie que vous ne devriez pas l’obtenir tout le temps car il n’est peut-être pas nécessaire dans la situation actuelle.

La garde de Shiva est l’un des rares objets pour SS à fournir une armure. Cela le rend idéal contre les héros qui comptent sur les dégâts physiques. De plus, les objets permettent à SS de ralentir ses ennemis et de fabriquer les soi-disant « Storm Bombs », ce qui peut être dangereux.

Faux de Vyse

Scythe of Vyse est fondamentalement la meilleure version d’Orchid for Storm Spirit. Cependant, l’article est coûteux, il ne vaut donc pas la peine de l’économiser dès le début. C’est la raison pour laquelle la plupart des joueurs SS obtiennent cet objet une fois qu’ils ont déjà des choses, comme Orchid (Bloodthorn), Bloodstone et BKB.

Cet objet fonctionne généralement bien sur presque tous les héros INT. Cependant, cela fait une réelle différence sur Storm Spirit car il peut sauter et ensorceler quelqu’un dans les airs. Inutile de dire que cela lui donnera, à lui et à ses coéquipiers, suffisamment de temps pour tuer.

Bar King Noir

Chaque héros principal du jeu a besoin d’au moins un élément défensif, et Storm Spirit ne fait pas exception. C’est un héros connu pour être insaisissable, mais il est aussi incroyablement sensible aux handicaps. C’est pourquoi presque tous les joueurs décident d’acheter une barre Black King à un moment donné pendant le jeu.

Malheureusement, BKB ne fournit aucune régénération d’INT ou de mana, ce qui signifie qu’il n’inflige pas plus de dégâts aux SS.

Sphère de Linken

Étant donné que Storm Spirit pourrait avoir de sérieux problèmes s’il est étourdi ou réduit au silence, certaines personnes préfèrent acheter Linken’s Sphere dès le début. Cet objet est assez bon dans certaines situations, mais il ne fournit pas autant de statistiques que des choses, telles que Bloodstone. Cela signifie qu’il ne permet pas à SS d’être aussi offensant.

Il convient de noter que Linken’s Sphere n’est bon que contre les sorts à cible unique. En d’autres termes, cet objet n’est pas toujours pratique, en particulier contre les étourdissements AoE massifs.

Sceptre divin d’Eul

Le dernier élément de cette liste devient de plus en plus populaire parmi les joueurs de Storm Spirit. S’il est vrai qu’il n’est pas aussi efficace que les autres, il peut très bien fonctionner dans des situations où SS n’a besoin que de quelques secondes pour rester en vie. N’oubliez pas que le héros peut toujours s’échapper avec son ultime, donc avoir Eul peut faire des merveilles.