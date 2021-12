Les meilleurs One-Liners Halo Infinite Grunt sur Xbox, PC

Image : 343 Industries / Kotaku

Vous avez peut-être entendu dire que Halo Infinite est un formidable jeu de tir à la première personne, un solide retour à la forme pour une ancienne série Xbox. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que Halo Infinite est aussi très drôle. Et nulle part cela n’est plus vrai que dans les répliques lancées par des grognements, la chair à canon la moins bien classée que vous rencontrez dans la campagne.

Attention, ce ne sont pas des répliques stoïques destinées à transmettre la confiance et à attiser la peur dans le cœur de leurs adversaires (c’est-à-dire vous, le joueur). Non, ce sont souvent des descriptions comiques remarquablement spécifiques de ce qui se passe, ou simplement des aveux étonnamment idiots comme celui-ci : « Vous êtes peut-être grand et fort, mais j’ai peur ! »

Les grognements de Halo ont toujours été drôles, dans une certaine mesure. De retour dans Halo: Combat Evolved de 2001, vous pouviez coller un grognement avec une grenade à plasma – un petit explosif bleu électrique qui adhère à n’importe quelle surface – et peut-être les entendre crier: « Oh, non, pas encore! » Cela a stimulé un train de pensée sombre et humoristique : attendez une seconde, est-ce que cela s’est déjà produit ? Comprenez-vous que vous êtes dans une simulation ?

Fait amusant

Joe Staten, le responsable créatif actuel de Halo Infinite, a exprimé des grognements dans tous les jeux Halo développés par Bungie: l’original de 2001 jusqu’à Halo: Reach en 2010.

Les grognements n’étaient pas mémorablement hilarants dans Halo 4 ou Halo 5, tous deux développés par 343 Industries, mais leur puits sans fond de lignes simples semble être revenu pour Halo Infinite. En moins d’une semaine, le dialogue grognement de Halo Infinite a atteint ce statut convoité sur les réseaux sociaux, un niveau de popularité en ligne où les vidéos d’une plate-forme de médias sociaux (TikTok) peuvent apparaître sur une autre (Twitter) et néanmoins trouver un succès viral. :

Les grognements de Halo Infinite semblent avoir une ligne préparée pour toute situation potentielle.

« Peur de combattre à pied ? Tricheur lâche », peut-on crier si vous l’attaquez avec un véhicule aérien. Lorsque vous descendez, vous pouvez entendre, d’un ton plus calme, « Il est sorti ! Maintenant, nous pouvons courir. Attrapez un autre, et ils peuvent souligner qu’il n’y a aucun moyen que le Master Chief – un super-soldat de sept pieds de haut avec des os en alliage métallique – pèse plus qu’un grognement. (Oui, la physique de Halo Infinite est délicieusement étrange.)

Commencez à tirer sur une base ennemie et vous entendrez peut-être un appel de grognement : « Ce n’était pas moi, je travaille juste ici ! » Éliminez quelques ennemis invisibles, vous entendrez peut-être un grognement demander : « Vous l’avez déjà tué ? Dibs sur le casque ! » suivi quelques secondes plus tard d’un timide « … les gars ? » (Il y a aussi mon préféré : les grognements qui s’éloignent de vous en courant, les mains s’agitant frénétiquement en l’air, « Je fuis mes problèmes ! »)

Même dans la victoire, les grognements gardent leur sens de l’humour. Si quelqu’un vous tue, vous entendrez des phrases telles que « J’espère que l’au-delà est nul ! » ; « Tu es encore pire que moi » ; « Cela vous apprendra à faire tout ce que vous faisiez » et « C’est un grand jour pour être meeeee. » (Vraiment, pouvez-vous imaginer l’augmentation que ce grognement va obtenir ?)

Mais peut-être que la ligne de grognement la plus drôle trouvée dans Halo Infinite jusqu’à présent est aussi la plus triste. « Mec, j’aime bien mon travail dangereux et ingrat », avant de s’effondrer dans cette pile de sanglots ponctués de rires que chaque personne ayant un travail à temps plein connaît au moins modérément. Malheureusement, Halo Infinite n’a pas de salles de conférence vitrées.