Les meilleurs ordinateurs portables Asus de 2021

Les meilleurs ordinateurs portables Asus évoluent dans le monde. Le nom Asus n’est peut-être pas la première chose qui vient à l’esprit lorsque la plupart des gens pensent à la performance, à la qualité de construction et au style, mais avec les offres récentes de la société telles que la gamme Asus ROG Zephyrus, cela change rapidement.

Asus a déjà un nom pour ses fantastiques composants PC et PC. Mais, avec sa gamme croissante d’ordinateurs portables, la firme taïwanaise met tout en œuvre, de la conception aux performances. Et, il fait tout cela à un prix qui donne à la concurrence une course pour leur argent. Ces ordinateurs portables Asus ont autant de valeur que certains des meilleurs portables Dell et Apple. Il est logique que certains de ces ordinateurs portables soient parmi les meilleurs ordinateurs portables de l’année.

Si vous êtes prêt à investir dans un nouvel ordinateur, assurez-vous de jeter un œil à nos choix pour les meilleurs ordinateurs portables Asus ici. Que vous recherchiez l’un des meilleurs ordinateurs portables 2 en 1, un Chromebook fantastique ou un Ultrabook haut de gamme, Asus a quelque chose qui fera l’affaire.

(Crédit image : Asus)

1. Asus ROG Zephyrus G15

Performances de remplacement des ordinateurs de bureau

Caractéristiques

Processeur : AMD Ryzen 7 5800H – 9 5900HS

Graphiques : Nvidia GeForce RTX 3060 – 3080

RAM : jusqu’à 32 Go

Écran : 15,6 pouces QHD (1440p), 165 Hz, 3 ms, 300 nits

Stockage : 1 To

Raisons d’acheter

+Performances exceptionnelles+Autonomie de batterie incroyable+Très bon prix

Raisons à éviter

-Pas de webcam-Clavier Tenkeyless

La gamme Asus ROG Zephyrus a produit certains des meilleurs ordinateurs portables de jeu, et le nouveau ROG Zephyrus G15 ne fait pas exception. Équipés des séries AMD Ryzen et Nvidia RTX 3000 les plus récentes et les plus puissantes, ils sont incroyablement puissants et capables de vous accompagner dans les jeux les plus exigeants. Bien sûr, cette autonomie légendaire a fait son apparition, ainsi que ce châssis élégant. Si vous voulez un ordinateur portable de jeu hautes performances à un prix abordable pour démarrer, rien ne vaut celui-ci.

Lire la critique complète : Asus ROG Zephyrus G15

(Crédit image : Asus)

2. Asus Chromebook Flip

Spécifications du Chromebook Premium, tarification économique du Chromebook

Caractéristiques

Processeur : Intel Pentium 4405Y – Intel Core m3-6Y30

Graphiques : Intel HD Graphics 515

RAM : 4 Go

Écran : 12,5 pouces, FHD (1 920 x 1 080) rétroéclairé par LED antireflet

Stockage : 32 Go – 64 Go eMMC

Raisons d’acheter

+Mode tablette élégant+Clavier tactile

Raisons à éviter

-Pas de prise en charge d’applications Android prêtes à l’emploi – Haut-parleurs moyens

Les meilleurs ordinateurs portables Asus ne sont pas seulement des appareils haut de gamme tout chantant et tout dansant avec des étiquettes de prix énormes, comme le démontre l’excellent Chromebook Flip C302 d’Asus. Le Chromebook Flip C302 d’Asus apporte beaucoup de ce que nous aimons des ordinateurs portables Asus à un Chromebook abordable, idéal pour les tâches quotidiennes et pour les étudiants qui font leurs devoirs. Cela signifie qu’il a une excellente qualité de construction, un design fantastique et contient un excellent matériel qui en fait l’un des meilleurs Chromebooks, avec un processeur Intel Core, un écran 1080p complet, un écran tactile, un clavier rétroéclairé et un port USB-C.

Lire la critique complète : Asus Chromebook Flip

(Crédit image : Asus)

3. Asus ZenBook 13

Un superbe ultraportable alimenté par AMD

Caractéristiques

Processeur : AMD Ryzen 7 5800U

Graphiques : AMD Radeon

RAM : 16 Go

Écran : 13,3 pouces OLED FHD (1080p), 400 nits

Stockage : SSD PCIe 1 To

Raisons d’acheter

+ Superbe écran OLED + Durée de vie de la batterie à couper le souffle

Raisons à éviter

-Graphismes Radeon décevants

Asus fait passer le concept d’ultrabook au niveau supérieur avec l’Asus ZenBook 13. Si le magnifique écran OLED ne vous séduit pas avec ses couleurs vives et éclatantes, alors peut-être que la durée de vie de la batterie le fera, ce qui tourne autour de la plupart des concurrents. Et, il a suffisamment de puissance pour répondre à la plupart de vos besoins informatiques, bien que ses performances graphiques laissent à désirer, en particulier par rapport à l’Iris Xe d’Intel. Il manque également, malheureusement, une prise casque ou un support Thunderbolt 4. Cependant, si ce ne sont pas des dealbreakers, cet appareil est un champion multitâche qui durera des heures et des heures d’utilisation.

Lire la critique complète : Asus ZenBook 13

(Crédit image : Asus)

4. Asus ROG Zephyrus M15 GU502

La dernière technologie mobile d’Intel apporte son jeu A

Caractéristiques

Processeur : Intel Core i7 de 10e génération

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1660Ti – RTX 2070 Super

RAM : 16 Go

Écran : écran antireflet 16:9 4K UHD (3840 x 2160) de 15,6 pouces, 60 Hz – Full HD de 15,6 pouces (1 920 x 1 080) IPS, 144 Hz

Stockage : SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 de 1 To

Raisons d’acheter

+Excellente autonomie de la batterie+Bonnes performances de jeu+Écran rapide

Raisons à éviter

-Pas le plus puissant-Vous payez cher pour le design

Ceux qui recherchent un appareil de jeu de milieu de gamme pourraient adorer l’Asus ROG Zephyrus M15 GU502. Il s’agit d’un superbe kit, qui constitue une autre entrée dans la gamme tant vantée d’Asus ROG Zephyrus d’ordinateurs portables de jeu élégants, fins et légers. Et, cet écran rapide en fait une joie pour les joueurs avec une prédilection pour les jeux rapides. Mais, est-il à la hauteur des ordinateurs portables les plus puissants du marché ? Bien que n’étant pas à la pointe de la technologie, les spécifications de l’Asus ROG Zephyrus M15 GU502 sont correctes pour les jeux graphiquement intensifs et sa batterie peut durer un certain temps, ce qui en fait le meilleur ordinateur portable Asus si vous ne recherchez pas une machine au maximum.

Lire la critique complète : Asus ROG Zephyrus M15 GU502

(Crédit image : Asus)

5. Asus VivoBook S15

Fin, léger et performant

Caractéristiques

Processeur : jusqu’à la 10e génération Intel Core i7 – i9

Graphiques : Intel UHD 620

RAM : 8 Go/12 Go/16 Go 2400 MHz DDR4

Écran : 15,6″ Full HD rétroéclairé par LED (1920 x 1080) 16:9 niveau IPS technologie de vision large

Stockage : 256 Go / 512 Go / 1 To SSD PCIe

Raisons d’acheter

+Écran lumineux et coloré de 15,6 pouces+Pèse seulement 1,8 kg+Puissant processeur i7

Raisons à éviter

-Autonomie de la batterie simplement moyenne-Résolution 1080p seulement-ScreenPad est un peu bizarre

En bref, l’Asus VivoBook S15 est l’un des meilleurs ordinateurs portables que nous ayons testés ces derniers mois. À moins de gérer les jeux intensifs, il s’agit d’un ordinateur portable extrêmement performant qui est tout aussi impressionnant que le MacBook Pro 16 pouces, mais qui est plus petit, plus léger et considérablement moins cher. Si vous recherchez un ordinateur portable puissant sans payer de prime, celui-ci est parmi les très rares qui méritent d’être envisagés. Et vous obtenez un écran éclatant, une charnière ErgoLift pour une meilleure position de frappe et ce légendaire ASUS ScreenPad pour améliorer votre productivité. Vous obtenez donc un ordinateur portable riche en fonctionnalités pour beaucoup moins que ses concurrents.

Lire la critique complète : Asus VivoBook S15

(Crédit image : Asus)

6. Asus ZenBook Flip 15

Un ordinateur portable 2-en-1 performant et haut de gamme

Caractéristiques

Processeur : Intel Core i5 – i7 de 10e génération

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1050 avec Max-Q

RAM : 8 Go – 16 Go LPDDR3 2 133 MHz

Écran : 15,6″ (16:9) FHD rétroéclairé par LED (1920×1080) – 4K UHD (3840×2160) 60 Hz Glare Touchscreen

Stockage : 512 Go – 1 To PCIe Gen3 SSD

Raisons d’acheter

+Incroyablement fin et léger+Écran vibrant et anti-éblouissant

Raisons à éviter

-Graphismes de sauce faible-haut-parleurs Tinny

Si vous êtes à la recherche d’un appareil polyvalent qui remplit de nombreuses cases, alors vous apprécierez l’Asus ZenBook Flip 15. Cet ordinateur portable haut de gamme offre toutes les bonnes bases et quelques extras innovants en plus de cela. Parmi les meilleurs ordinateurs portables Asus sur le marché, ce haut de gamme 2-en-1 possède des spécifications puissantes – y compris une carte graphique discrète – ainsi qu’un superbe écran tactile, un design impeccable, de nombreux ports, une connexion par reconnaissance faciale et un ordinateur portable châssis. En ce qui concerne ses extras, si la charnière ErgoLift à 360 degrés unique, l’Asus ScreenPad, les haut-parleurs Harman Kardon et l’intégration Alexa ne vous impressionnent pas, nous ne savons pas ce qui le fera.

Lire la critique complète : Asus ZenBook Flip 15

(Crédit image : Asus)

7. Asus TUF A15

Le nouveau roi du jeu abordable

Caractéristiques

Processeur : AMD Ryzen 5 4600H – 7 4800H

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti – RTX 2060

RAM : jusqu’à 32 Go

Écran : 15,6″ (16:9) FHD (1920 x 1080) 60 Hz – 144 Hz Panneau antireflet de niveau IPS

Stockage : 1 To HDD + 256 Go/512 Go/1 To SSD

Raisons d’acheter

+Excellentes performances 1080p+Nouveaux processeurs AMD+Très bonne autonomie

Raisons à éviter

-Les fans bruyants-Le design ne sera pas pour tout le monde

Les joueurs soucieux de leur budget ont une autre excellente option entre leurs mains. Bien que le prix de l’Asus TUF A15 ne soit pas exactement un sous-sol d’aubaine, il fait partie des meilleurs ordinateurs portables Asus pour ceux qui peuvent étirer un peu leur budget pour des raisons de performances. Cet ordinateur portable vante non seulement un excellent écran avec une option de taux de rafraîchissement de 144 Hz et une autonomie fantastique, mais également les dernières puces d’AMD et les meilleures cartes graphiques de Nvidia pour les jeux dans la sphère du budget et du milieu de gamme. Cet ordinateur portable de jeu ne rivalisera jamais avec les plus puissants du marché, mais c’est un excellent rapport qualité-prix pour les joueurs qui ne s’en soucient pas vraiment.

Lire la critique complète : Asus TUF A15

(Crédit image : Avenir)

8. Asus ZenBook Duo 14 UX482E

L’avenir des ordinateurs portables ?

Caractéristiques

Processeur : Intel Core i5 – i7 de 11e génération

Graphiques : Intel Iris Xe Graphics, NVIDIA GeForce MX450

RAM : jusqu’à 32 Go

Écran : 14,0 pouces FHD 1920 x 1080 16:9, écran tactile antireflet de niveau IPS, 400 nits

Stockage : jusqu’à 1 To M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD

Raisons d’acheter

+ScreenPad Plus est meilleur+Design fin et léger+Excellentes performances

Raisons à éviter

-Le placement du clavier est maladroit-ScreenPad Plus n’est toujours pas pour tout le monde

Le format à double écran de l’Asus ZenBook Duo 14 UX482E le distingue de tout le reste, et cet écran secondaire n’est pas non plus une simple curiosité. Il est maintenant plus utile et personnalisable que jamais, et ses fonctionnalités devraient s’étendre en temps voulu. C’est en plus de vous donner un deuxième écran à étaler. Avec ou sans ce deuxième écran, il s’agit également d’un ordinateur portable capable, vantant des spécifications impressionnantes pour beaucoup de puissance, ainsi qu’un bel écran principal et une autonomie impressionnante. C’est un ordinateur portable qui change la donne, bien sûr, avec beaucoup de potentiel que nous sommes sûrs de venir avec des mises à jour.

Lire la critique complète : Asus ZenBook Duo 14 UX482E

(Crédit image : Asus)

9. Asus ZenBook 3

Le meilleur ordinateur portable Asus polyvalent

Caractéristiques

Processeur : Intel Core i5 – i7

Graphiques : Intel HD Graphics 620

RAM : 16 Go

Écran : 12,5 pouces FHD (1 920 x 1 080)

Stockage : 512 Go SSD

Raisons d’acheter

+Écran limpide+Léger et très portable

Raisons à éviter

-Positionnement étrange du capteur d’empreintes digitales-Un seul port USB-C

Si vous recherchez le meilleur ordinateur portable Asus polyvalent, alors l’Asus ZenBook 3 est celui qu’il vous faut. Il s’agit d’un ordinateur portable Asus exceptionnellement léger, mesurant moins d’un demi-pouce d’épaisseur et pesant seulement deux livres. La gamme d’ordinateurs portables ultra-minces ZenBook d’Asus a montré au monde comment créer des ordinateurs portables minces et légers magnifiquement conçus, tout en étant dotés de composants puissants. C’est un ordinateur portable cher, bien sûr, mais si vous recherchez le meilleur de ce qu’Asus a à offrir, le ZenBook 3 est un choix fantastique.

Lire la critique complète : Asus ZenBook 3

(Crédit image : ASUS)

10. ASUS ZenBook 13 UX333FAC

Un ordinateur portable de 13 pouces avec un pavé numérique

Caractéristiques

Processeur : Intel Core i7 10510U

Graphiques : Intel UHD Graphics 620

RAM : 16 Go

Écran : 13,3″ (16:9) FHD rétroéclairé par LED (1920 x 1080) 60 Hz

Stockage : 512 Go SSD

Raisons d’acheter

+A un pavé numérique+Vraiment compact+Longue durée de vie de la batterie

Raisons à éviter

-Disposition de clavier étrange-Pas de Thunderbolt 3

Asus offre une autre raison d’opter pour les ordinateurs portables de 13 pouces – le pavé numérique qui est naturellement une absence constante sur la plupart des ordinateurs portables. L’ASUS ZenBook 13 UX333FAC a trouvé un moyen d’ajouter la fonctionnalité, bien que virtuelle, sur son trackpad, qui agit désormais comme la barre tactile d’Apple pour l’accueillir. Mais ce n’est pas la seule caractéristique de cet ordinateur portable. Il possède une excellente autonomie de batterie, un écran à bordure mince et des performances impressionnantes dans un châssis sophistiqué que vous pouvez facilement montrer lors de réunions d’affaires. Le clavier est légèrement à l’étroit et l’écran n’est pas tactile, mais il est assez abordable, ce n’est donc pas une rupture.