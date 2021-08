Les meilleurs ordinateurs portables Lenovo 2021 : des chevaux de bataille abordables et de beaux Ultrabooks

Les meilleurs ordinateurs portables Lenovo couvrent beaucoup de terrain. Ainsi, quel que soit le type de machine que vous recherchez, que vous recherchiez le meilleur ordinateur portable que vous puissiez trouver ou un Chromebook abordable, vous avez le choix entre une large gamme d’ordinateurs portables Lenovo. Même si vous voulez un ordinateur portable plus ou professionnel, l’entreprise propose d’excellentes offres à considérer.

Cependant, Lenovo fait plus que simplement proposer une large gamme de portables. Dire que les ordinateurs portables Lenovo offrent un excellent rapport qualité-prix est un euphémisme. Ils ont tendance à être moins chers que la concurrence et vous les verrez souvent dans les offres d’ordinateurs portables de divers détaillants. Malgré cela, ils rivalisent toujours avec leurs rivaux en termes de performances, de conception et de qualité de construction. De plus, pour les aficionados du 2-en-1, cette charnière à 360 degrés sur les portables hybrides de l’entreprise a peut-être été copiée mais n’a jamais été dépassée.

Pour vous aider à trouver votre prochain achat, nous avons rassemblé nos meilleurs choix pour les meilleurs ordinateurs portables Lenovo pour 2021. Que vous recherchiez une option commerciale pour votre nouveau travail à domicile ou quelque chose pour les enfants juste à temps pour le retour à saison scolaire, vous trouverez quelque chose ici.

(Crédit image : Lenovo)

1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9

Lenovo améliore un classique

Caractéristiques

Processeur : Intel Core i5 – i7 de 11e génération

Graphiques : Intel Iris Xe

RAM : 8 Go – 32 Go

Écran : 14 pouces, 16:10 (1920 x 1200p) – (3840 x 2400), écran tactile

Stockage : 256 Go – 1 To SSD

Raisons d’acheter

+Performances incroyables+Autonomie fantastique de la batterie

Raisons à éviter

-Les graphiques intégrés luttent avec les charges de travail créatives

Le Lenovo X1 Carbon Gen 9 est un ordinateur portable incroyable. Non seulement c’est un ultrabook fantastique, mais c’est aussi un ordinateur portable professionnel de qualité. Et, comme toutes les générations précédentes, cet ordinateur portable semble tout faire correctement. C’est une machine complète et puissante qui est également mince, légère et élégante.

Il est également livré avec le type d’autonomie de la batterie qui vous permettra de passer une journée de travail complète et plus encore. Et, bien qu’il ne soit pas idéal pour les projets créatifs, il gère les tâches de productivité comme un pro, grâce à ce processeur Intel Core de 11e génération et à ses graphiques Intel Iris Xe, sans parler d’au moins 8 Go de RAM (extensible à 32 Go). En plus de cela, elle est certifiée Evo, vous savez donc que c’est une machine de qualité, sans parler de ses nombreuses fonctionnalités de sécurité.

Lire la critique complète : Lenovo X1 Carbon Gen 9

(Crédit image : Lenovo)

2. Lenovo Yoga 9i

Un 2-en-1 puissant et élégant

Caractéristiques

Processeur : jusqu’à 11e génération Intel Core i7

Graphiques : Intel Iris Xe

RAM : jusqu’à 16 Go LPDDR4X 4267 MHz

Écran : jusqu’à 14″ UHD (3840 x 2160) IPS, écran tactile, VESA HDR400, 500 nits

Stockage : jusqu’à 1 To de SSD PCIe

Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Caméra : 720p HD

Raisons d’acheter

+Performances phénoménales+Autonomie de batterie exceptionnelle+Stylet garé

Raisons à éviter

-Rapport d’écran 16:9 cher

Le Lenovo Yoga 9i est livré avec un châssis assez élégant assorti de spécifications assez impressionnantes. Et, par « jolie », nous entendons en fait « vraiment ». Rien de moins ne serait digne de notre note de cinq étoiles tant convoitée. Cette certification Intel Evo à elle seule vaut le détour, et lorsque vous le ferez, vous apprécierez son puissant processeur de 11e génération, ses graphiques intégrés Iris Xe, une RAM rapide et jusqu’à 1 To de stockage SSD PCIe. Il est également livré avec un stylet actif Lenovo pour que vous puissiez utiliser pleinement cette conception 2 en 1, la connectivité Wi-Fi 6 et un lecteur d’empreintes digitales pour une connexion facile.

Lire la critique complète : Lenovo Yoga 9i

(Crédit image : Avenir)

3. Chromebook Lenovo IdeaPad Duo

Tout ce que les netbooks auraient dû être

Caractéristiques

Processeur : Processeur MediaTek Helio P60T

Graphiques : ARM G72 MP3 800 GHz

RAM : 4 Go LPDDR4X

Écran : 10,1″ FHD (1920 x 1200) IPS, brillant, écran tactile, 400 nits

Stockage : 64 Go eMMC

Raisons d’acheter

+Léger et portable+Longue durée de vie de la batterie+Très abordable

Raisons à éviter

-Petit clavier et trackpad capricieux-Le chargeur et les écouteurs partagent un seul port

Est-ce un Chromebook ou une tablette ? Eh bien, heureusement, vous n’aurez pas à décider. Fidèle à son nom, ce Chromebook Lenovo offre deux facteurs de forme en un, tout en utilisant la polyvalence de Chrome OS et en vous coûtant beaucoup moins que la plupart des meilleures tablettes Windows. Bien sûr, fidèle à sa nature Chromebook, sa batterie a une durée de vie incroyablement longue de près de 22 heures – vous pouvez passer une nuit blanche, travailler toute la journée et le milieu de l’après-midi, et vous vous évanouirez toujours avant qu’il ne manque de jus. Pour ce prix, il faut bien entendu faire des sacrifices : le clavier est minuscule, le trackpad n’est pas aussi fiable, et le chargeur et les écouteurs partagent un même port. Cependant, si le budget est votre priorité absolue, c’est certainement l’un des meilleurs ordinateurs portables Lenovo en 2020.

Lire la critique complète : Chromebook Lenovo IdeaPad Duet

(Crédit image : Lenovo)

4. Lenovo Légion 5 Pro

Presque parfait

Caractéristiques

Processeur : AMD Ryzen 7 5800H

Graphiques : Nvidia GeForce RTX 3060 – 3070

RAM : 16 Go DDR4 3200 MHz

Écran : 16 pouces 2560 x 1600 IPS 500 nits, 165 Hz

Stockage : jusqu’à 2 To M.2 NVMe PCIe SSD

Raisons d’acheter

+Performances de jeu incroyables+Écran QHD fantastique+Excellentes commandes matérielles

Raisons à éviter

-Sur le côté lourd-Conception assez générique

Lenovo n’est pas seulement connu pour ses portables de productivité. Certains des meilleurs ordinateurs portables Lenovo se trouvent également sur le territoire des jeux. Prenez le Lenovo Legion 5 Pro, l’ordinateur portable de jeu presque parfait dont les performances incroyables n’ont d’égal que ce magnifique écran QHD IPS avec jusqu’à 500 nits de luminosité, Dolby Vision et un taux de rafraîchissement jusqu’à 165 Hz. Il dispose également d’excellentes commandes matérielles, d’une autonomie admirable et d’un clavier pleine taille. Cet ordinateur portable n’est pas seulement parmi les meilleurs de sa catégorie. Fidèle à la marque, son prix est également raisonnable, ce qui en fait un bien meilleur rapport qualité-prix que la concurrence.

Lire la critique complète : Lenovo Légion 5 Pro

(Crédit image : Lenovo)

5. Lenovo Yoga C940

De retour avec une vengeance

Caractéristiques

Processeur : jusqu’à la 10e génération d’Intel Core i7

Graphiques : Intel Iris Plus Graphics

RAM : jusqu’à 16 Go LPDDR4X 3733 MHz

Écran : 14,0″ FHD (1920 x 1080) IPS, écran tactile, brillant, 400 nits

Stockage : jusqu’à 1 To de SSD PCIe

Connectivité : 802.11AX (2 x 2), 802.11AC (2 x 2), Bluetooth 5.0

Caméra : : 720p HD

Raisons d’acheter

+Excellent design+Excellentes performances+Clavier confortable

Raisons à éviter

-Cher-La vie de la batterie

Il est difficile de ne pas aimer l’ordinateur portable Lenovo Yoga C940 à l’intérieur comme à l’extérieur. Ce design à lui seul est époustouflant, mais tenez compte de cet écran IPS qui peut fonctionner comme une tablette grâce à la forme 2-en-1 de cet appareil est impeccable, le stylet actif est tout simplement agréable à utiliser dessus, et un lecteur d’empreintes digitales pour une connexion facile , et ce que vous avez est un ordinateur portable luxueux qui pourrait faire l’envie de tout le monde au bureau. Nous souhaitons seulement que Lenovo livre réellement la durée de vie de la batterie de 15 heures annoncée.

Lire la critique complète : Lenovo Yoga C940

(Crédit image : Lenovo)

6. Station de travail mobile Lenovo ThinkPad X1 Extreme

Avec une grande puissance vient un prix énorme

Caractéristiques

Processeur : jusqu’à Intel Core i7 de 8e génération

Graphiques : Nvidia GeForce GTX 1050 Ti avec Max-Q

RAM : jusqu’à 64 Go

Écran : 15,6 pouces FHD (1920 x 1080) IPS antireflet – 15,6 pouces 4K UHD HDR (3840 x 2160) IPS multi-touch, antireflet

Stockage : jusqu’à 1 To PCIe SSD x 2

Connectivité : jusqu’à Intel Dual Band 9560 Wireless AC (2 x 2) avec vPro + Bluetooth 5.0

Caméra : 720p HD avec cache de confidentialité ThinkShutter avec caméra infrarouge

Raisons d’acheter

+Tellement de puissance+Glorieux écran 4K+Excellente expérience utilisateur

Raisons à éviter

-Lourde-cher-La durée de vie de la batterie pourrait être meilleure

Vous avez beaucoup d’argent à dépenser et vous avez besoin d’un poste de travail puissant ? Ne cherchez pas plus loin que la station de travail mobile Lenovo ThinkPad X1 Extreme, dont les caractéristiques impressionnantes ne sont qu’un début. Vous apprécierez également de travailler avec cet écran lumineux et net de 15,6 pouces, surtout si vous obtenez la version 4K, ainsi que tout cet espace de stockage si vous faites tout votre possible. Bien que, juste avertissement, ce n’est pas exactement l’ordinateur portable le plus léger que vous transporterez, donc investir dans un sac à dos robuste avec des sangles rembourrées est idéal pour le ranger.

Lire la critique complète : Station de travail mobile Lenovo ThinkPad X1 Extreme

(Crédit image : TechRadar)

7. Lenovo Yoga Book C930

Un 2-en-1 encore plus innovant

Caractéristiques

Processeur : Intel Core i5 de 7e génération

Graphiques : Intel HD Graphics 615

RAM : 4 Go

Écran : 10,8 pouces FHD (1920 x 1080) écran tactile flexible E Ink Mobius – 10,8 pouces QHD (2560 x 1600) écran tactile IPS avec prise en charge du stylet

Stockage : 256 Go SSD

Connectivité : 802.11 AC (2 x 2) + Bluetooth 4.2

Appareil photo : appareil photo HD 2 MP

Raisons d’acheter

+Très fin et léger+Écran principal magnifique+L’écran E Ink fonctionne bien

Raisons à éviter

-Très cher-Faible en RAM-Processeur vieillissant

Tout comme le Lenovo Yoga C930, il y a beaucoup à aimer avec le Lenovo Yoga Book C930. Nous apprécions son design léger et fin, cet écran principal qui est un pur bonheur et cet écran secondaire innovant E Ink, que vous pouvez utiliser comme clavier et pour la prise de notes, entre autres. Ceux qui ont besoin de beaucoup de puissance interne pourraient ne pas être satisfaits de ce que cet appareil a à offrir, cependant, avec un processeur vieillissant. Cependant, si vous n’avez besoin d’un ordinateur portable que pour surfer sur Internet, effectuer des tâches de productivité légères, regarder des films, lire des livres électroniques et dessiner, vous avez un gagnant dans ce domaine. C’est l’un des meilleurs ordinateurs portables Lenovo pour vous.

Lire la critique complète : Lenovo Yoga Book C930