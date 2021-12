Les meilleurs ordinateurs portables RTX 3050 que vous pouvez acheter

De tous les ordinateurs portables du marché dotés de GPU dédiés, les ordinateurs portables RTX 3050 ont été les plus faciles à trouver dans notre climat technologique mondial actuel. Bien qu’elle n’offre pas le meilleur du meilleur du jeu mobile, la RTX 3050 est une carte modeste qui fera certainement le travail pour les jeux légers en déplacement.

Ce GPU petit mais puissant peut également être adapté aux travaux créatifs légers, tels que l’édition de vidéos et de photos. Tout d’abord, nous avons quelques considérations d’achat pour vous.

Les GPU mobiles sont livrés avec un hic

Nous vous proposons ici une clause de non-responsabilité et quelques conseils. Nvidia a rendu cela beaucoup plus compliqué qu’avant. Au lieu de permettre aux consommateurs de corréler la marque du GPU (RTX 3080, 3070, 3060, etc.) aux performances, ils ont permis aux fabricants d’ordinateurs portables de définir des limites de puissance allant de 60 W à 115 W tout en le commercialisant comme le même niveau de performances. Cela signifie qu’un ordinateur portable avec un GPU de 60 W fonctionnera de manière très différente du même GPU à 115 W. Ergo, plus de puissance équivaudra à plus de performances, mais naturellement aussi plus de chaleur.

Heureusement, Nvidia a également commencé à exiger des fabricants d’ordinateurs portables qu’ils divulguent dès le départ les puissances et les vitesses d’horloge des GPU dans les descriptions de produits. Alors en cas de doute, vérifiez là-bas. En fin de compte, cependant, les différences peuvent aller jusqu’à ~ 10 ips, donc si cela vous intéresse, vous devriez certainement rechercher un GPU avec plus de puissance qui lui est allouée.

Lectures complémentaires : Tout ce que vous devez savoir sur les GPU RTX 3000

Le RTX 3050 convient à l’édition vidéo et photo légère, aux jeux 1080p moyennement élevés et à de nombreuses autres charges de travail. La carte à faible consommation peut également s’adapter à des ordinateurs portables plus minces et plus légers pour une machine polyvalente qui n’est pas seulement votre système de jeu mobile. Voici les meilleurs ordinateurs portables RTX 3050 que nous ayons trouvés.

L’Asus ROG Strix G15 est l’ordinateur portable RTX 3050 le plus puissant de notre liste. Il dispose d’un processeur Ryzen 7 et d’un écran 144 Hz. Le Dell G15 figure sur notre liste pour ses capacités de refroidissement. Comme c’est généralement le cas sur les machines de jeu Dell, de grandes ouvertures d’aération sont situées à l’arrière pour évacuer rapidement la chaleur. L’Asus TUF 15 Dash est à la fois robuste et fin, mesurant seulement 0,8 pouce tout en contenant un processeur Core i7. Le Victus 16 est un ordinateur portable RTX 3050 fabriqué par HP avec un grand et audacieux écran IPS de 16 pouces et un processeur Ryzen 5. L’Asus TUF F17 est à la hauteur de son homonyme ; C’est dur. La qualité de fabrication est certifiée conforme aux normes militaires, vous n’aurez donc pas besoin de trop nourrir cet ordinateur portable RTX 3050. Le Lenovo IdeaPad Gaming 3 est l’ordinateur portable RTX 3050 économique parfait. Il offre de nombreuses fonctionnalités et des performances modestes pour le prix. L’Acer Nitro 5 est un bon rapport qualité-prix pour votre machine. Malgré son prix avantageux, il dispose toujours d’un écran 144 Hz.

Le plus puissant : Asus ROG Strix G15

ROG, ou Republic of Gamers, est la marque de machines la plus fière d’Asus. Le Strix G15 est disponible dans de nombreuses configurations, et elles ont toutes du punch. Cet ordinateur portable RTX 3050 est le plus puissant de la liste, avec un processeur Ryzen 7 et un écran IPS 144 Hz.

Reste cool: Les meilleurs refroidisseurs d’ordinateurs portables

Le GPU de cette machine peut fonctionner jusqu’à 95 W, ce qui est assez bon pour un 3050 et aussi la puissance la plus élevée de la liste. Les autres spécifications incluent 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go pour stocker une grande partie de votre bibliothèque de jeux. Asus place également le métal liquide de Thermal Grizzly sur les points de contact pour un potentiel de refroidissement maximal.

Meilleur refroidissement : Dell G15 5511

La gamme Dell G est le point juste avant d’entrer dans sa marque de jeux Alienware, mais ces ordinateurs portables ne sont pas des effondrements. Il utilise un processeur Core i5 de 11e génération, ce qui signifie qu’il fonctionnera à travers les jeux de 2021 en déplacement. Le refroidissement n’est pas en reste non plus, avec les deux grandes aérations à l’arrière et de chaque côté. Le GPU de cet ordinateur portable a un TDP de 90 W, ce qui sera fantastique pour des performances maximales au prix d’une certaine autonomie et de la chaleur.

Voir également: Les meilleurs ordinateurs portables Alienware que vous pouvez acheter

Cet ordinateur portable RTX 3050 dispose également de 8 Go de RAM, de 512 Go de stockage SSD et d’un écran 120 Hz comme cerise sur le gâteau. Le refroidissement s’effectue via un système inspiré d’Alienware qui pénètre par le clavier et expulse la chaleur par les aérations latérales et arrière. Celui-ci est en haut de la liste des excellents ordinateurs portables de jeu à petit budget.

Le plus élégant : Asus TUF Dash 15

Alors que d’autres ordinateurs portables TUF présentent cette palette de couleurs caractéristique du noir et du jaune, le Dash 15 opte pour un look plus sobre et se camoufle même avec certains systèmes non liés au jeu. Cet ordinateur portable RTX 3050ti ne s’éloigne pas des racines TUF et possède toujours une certification de durabilité de qualité militaire, vous n’aurez donc pas besoin d’être si délicat avec celui-ci. Cependant, je suis sûr que ça l’apprécierait si tu l’étais.

En rapport: Les meilleurs ordinateurs portables de jeu que vous pouvez acheter

Cela fait partie de notre liste en étant un ordinateur portable de jeu mince et léger, ce qui est assez rare. Il mesure moins d’un pouce d’épaisseur et ne pèse que 4,4 lb. Les autres spécifications incluent un GPU jusqu’à 75 W, un Core i7 de 11e génération, un écran 144 Hz et 512 Go de stockage NVME.

Meilleur écran : HP Victus 16

Un grand écran peut être encombrant, mais un petit peut gêner le jeu en réduisant les détails critiques. Le Victus 16 de HP établit un équilibre entre les deux en utilisant un écran de 16 pouces. Cet ordinateur portable RTX 3050 a un revêtement antireflet sur l’écran IPS, ce qui en fait l’un des meilleurs de la liste. Le GPU atteint un maximum de 80 W, ce qui le place légèrement plus haut.

Lectures complémentaires : Les meilleurs ordinateurs portables Acer

Les autres spécifications incluent un processeur Ryzen 5, 8 Go de RAM, 512 Go de stockage SSD et une autonomie annoncée de 10 heures avec une charge rapide. Tout cela est également emballé avec style, de sorte qu’il peut également servir de machine de style de vie pour le travail et d’autres tâches.

Le plus résistant : Asus TUF F17

De retour à une machine TUF traditionnelle, le F17 a un grand écran et un look robuste. Cependant, l’apparence robuste s’accompagne également de conceptions robustes, et le TUF F17 est testé MIL-STD-810H, ce qui signifie qu’il peut résister à des températures extrêmes, à l’humidité et aux chocs mécaniques. Jetez ceci dans votre sac et ne vous inquiétez pas ; ça ira très bien. Le GPU de cette machine fonctionne jusqu’à 75 W avec la technologie de boost dynamique d’Asus.

Besoin d’une souris pour celle-ci ? : Les meilleures souris gamer

Bien sûr, il s’agit toujours d’un ordinateur portable RTX 3050 et, en tant que tel, il peut gérer des jeux modestes avec son processeur Core i5 de 11e génération. Le TUF F17 dispose d’un refroidissement par le bas, alors faites attention à l’endroit où vous placez la machine pendant le jeu. Les autres spécifications incluent un écran IPS 144 Hz de 17 pouces, 8 Go de RAM et un SSD important de 512 Go.

Mode de vie économique : Lenovo IdeaPad Gaming 3

L’IdeaPad Gaming 3 a été présenté dans certaines de nos autres listes pour sa valeur exceptionnelle dans la plupart des configurations. Celui-ci a un processeur Ryzen 5, 8 Go de RAM, 512 Go de stockage SSD et un affichage fluide à 120 Hz. Le RTX 3050 de cette machine atteint un maximum de 75 W pour une puissance modeste.

Voir plus : Les meilleurs ordinateurs portables de jeu bon marché

Le reste de cet ordinateur portable est assez moyen, mais il ne dorme pas non plus. Les E/S sont plutôt bonnes avec HDMI pleine taille, 2 ports USB-A, Ethernet et un port USB-C. Le look sobre de cet ordinateur portable est bien adapté à une machine de style de vie simple.

Jeux à petit budget : Acer Nitro 5

La gamme Nitro 5 d’Acer ne manque jamais d’impressionner, et celle-ci n’est pas différente. Il y a bien sûr le RTX 3050, un processeur i5 de 10e génération et un écran 144 Hz pour la meilleure fluidité que vous obtiendrez pour le prix. Le GPU de cet ordinateur portable fonctionne à un maximum de 75 W, ce qui correspond à de nombreux autres sur cette liste.

Voir plus : Les meilleures offres d’ordinateurs portables

Encore une fois, être une machine économique signifie qu’il n’y a pas beaucoup de caractéristiques remarquables sur celui-ci, mais cela signifie également que ce sera toujours une machine d’entrée de gamme parfaite pour accomplir des jeux légers en déplacement.

C’est tout pour notre liste des meilleurs ordinateurs portables RTX 3050. Aussi, prenez un coussin de refroidissement pour que ces bêtes ne surchauffent pas pendant que vous êtes en mouvement.

commentaires