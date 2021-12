Les meilleurs ordinateurs portables RTX 3060 que vous pouvez acheter dès maintenant

Alors que les ordinateurs portables RTX 3060 sont plus faciles à trouver que leurs homologues de bureau, les prix gonflés sont toujours incontournables. Gardant cela à l’esprit, nous avons recherché des prix assez intéressants sur ces machines pour vous aider dans votre recherche. Entrons dans les meilleurs ordinateurs portables RTX 3060.

Les GPU mobiles ont un hic…

Nous vous proposons ici une clause de non-responsabilité et quelques conseils. Nvidia a rendu cela beaucoup plus compliqué qu’avant. Au lieu de permettre aux consommateurs de corréler la marque du GPU (RTX 3080, 3070, 3060, etc.) aux performances, ils ont permis aux fabricants d’ordinateurs portables de définir des limites de puissance allant de 60 W à 115 W, tout en le commercialisant comme le même niveau de performances. . Cela signifie qu’un ordinateur portable avec un GPU de 60 W fonctionnera de manière très différente du même GPU à 115 W. Ergo, plus de puissance équivaudra à plus de performances, mais naturellement aussi plus de chaleur.

Heureusement, Nvidia a également commencé à exiger des fabricants d’ordinateurs portables qu’ils divulguent dès le départ les puissances et les vitesses d’horloge des GPU dans les descriptions de produits. Alors en cas de doute, vérifiez là-bas. En fin de compte, cependant, les différences peuvent aller jusqu’à ~ 10 ips, donc si cela vous intéresse, vous devriez certainement rechercher un GPU avec plus de puissance qui lui est allouée.

Avec cela à l’écart, le RTX 3060 offre une puissance très modeste dans les petits packages qu’il contient. Ceux qui veulent un ordinateur portable de jeu qui est également utilisable pour l’école, le travail et/ou les jeux voudront profiter de l’équilibre RTX 3060 ordinateurs portables fournissent. Les prix sont un peu fous en raison des événements mondiaux actuels, mais dans notre recherche, voici ce que nous avons trouvé :

Le MSI Stealth 15M est l’ordinateur portable RTX 3060 le plus élégant de notre liste. Il mesure un peu plus d’un demi-pouce d’épaisseur et ne pèse que 3,73 lb pour une portabilité maximale. Le Dell G15 5510 est l’ordinateur portable RTX 3060 le plus cool de la liste avec son système de refroidissement inspiré d’Alienware qui passe par le clavier. Le Gigabyte Aero 15 est le seul ordinateur portable RTX 3060 de cette liste à disposer d’un écran 4K. Les jeux cinématographiques seront fantastiques sur le panneau OLED. L’Acer Predator Helios 300 figure sur notre liste pour ses capacités d’overclocking. En règle générale, les fabricants d’ordinateurs portables n’autorisent pas beaucoup de marge, mais le logiciel d’Acer permet un changement de profil instantané et une personnalisation granulaire. L’Asus ROG Strix G15 dispose de beaucoup de RVB flashy à la manière typique de la marque. En plus des LED sur le clavier, il possède également une barre lumineuse à l’avant et un logo allumé à l’arrière. L’Asus TUF F17 est à la hauteur de son homonyme ; C’est dur. La qualité de fabrication est certifiée conforme aux normes militaires, vous n’aurez donc pas besoin de trop garder cet ordinateur portable RTX 3060. Le Lenovo IdeaPad Gaming 3 est l’ordinateur portable RTX 3060 économique parfait. Il offre de nombreuses fonctionnalités et des performances modestes pour le prix.

Le plus élégant : MSI Stealth 15M

MSI, comme nous le savons, est une marque de jeux. Cependant, ces dernières années, la société a adopté un look plus sobre dans ses ordinateurs portables. Un look plus furtif, si vous voulez. Le Stealth 15M est un ordinateur portable RTX 3060 avec un processeur Core i7 de 11e génération, un écran 144 Hz et 16 Go de RAM. Le GPU de cet ordinateur portable a un TDP maximum de 65 W, ce qui est bas mais offrira toujours d’excellentes performances. La faible limite de puissance est ce qui permet à l’ordinateur portable d’être si mince.

Le look gris élégant ne ressemble presque pas à un ordinateur portable de jeu, mais ce design peut être sorti d’un sac dans un cadre professionnel sans attirer trop d’yeux. Il dispose également d’un refroidissement stellaire, avec six caloducs pour garder les composants internes au frais pendant les sessions de jeu.

Meilleur refroidissement : Dell G15 5510

La gamme Dell G est le point juste avant d’entrer dans sa marque de jeux Alienware, mais ces ordinateurs portables ne sont pas des effondrements. Bien qu’il utilise le Core i7-10870H de dernière génération, il fonctionnera toujours dans les jeux de 2021 en déplacement. Le refroidissement n’est pas en reste non plus, avec les deux grandes aérations à l’arrière et de chaque côté. Le GPU de cet ordinateur portable a un TDP d’environ 115 W, ce qui sera fantastique pour des performances maximales au détriment de la durée de vie de la batterie et de la chaleur.

Cet ordinateur portable RTX 3060 dispose également de 16 Go de RAM, de 512 Go de stockage SSD et d’un écran 120 Hz comme cerise sur le gâteau. Le refroidissement s’effectue via un système inspiré d’Alienware qui pénètre par le clavier et expulse la chaleur par les aérations latérales et arrière. En ce qui concerne les ordinateurs portables de jeu costauds, celui-ci est en haut de la liste.

Visuels 4K : Gigabyte Aero 15

Gigabyte n’est entré dans le jeu sur ordinateur portable que relativement récemment, mais ses offres sont pertinentes depuis aussi longtemps qu’elles existent. Bien que cet ordinateur portable RTX 3060 soit utilisé comme ordinateur portable créateur, ses pièces géreront les jeux avec grâce. Le RTX 3060 à l’intérieur de cet ordinateur portable fonctionne à une très bonne puissance de 105 watts, ce qui le place dans un endroit idéal pour équilibrer la chaleur, la durée de vie de la batterie et les performances.

Outre le processeur i7 de 11e génération, l’écran OLED 4K de cet ordinateur portable fournira des visuels stellaires. Il est peut-être préférable de baisser l’affichage en QHD ou en 2K, car le 3060 n’est pas le meilleur pour les visuels 4K. Les autres parties de cette machine incluent 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD.

Meilleur overclockeur : Acer Predator Helios 300

Cet ordinateur portable Predator Helios est parfait pour les joueurs très compétitifs en déplacement, avec son écran 144 Hz offrant un temps de réponse faible de 3 ms. Les processeurs RTX 3060 et i7 de 11e génération de cette machine vous aideront à offrir le bonheur du jeu. Le GPU de cette machine fonctionne à un maximum de 105 W, ce qui semble être le point idéal avec les machines de jeu de 15 pouces.

L’Helios 3000 se refroidit de la même manière que le G5 ci-dessus, en aspirant de l’air à travers le clavier et en l’expulsant par l’arrière et les côtés. Cette machine s’aligne sur les autres de cette liste avec ses 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD.

Le plus RVB : Asus ROG Strix G15

Asus possède plusieurs marques de jeux, et la marque Republic of Gamers en est la plus fière. Doté d’un RVB brillant sur le clavier et autour du châssis, cet ordinateur portable RTX 3060 est flashy et n’a aucune honte. Cette machine Strix peut en fait exécuter son GPU à un maximum de 130 W en courtes rafales, ce qui signifie que vous en tirerez autant de performances que possible.

Dans un changement de rythme, celui-ci dispose d’un processeur Ryzen 7 4800H et d’un écran ultra-rapide à 300 Hz pour un gros avantage sur vos adversaires dans le jeu. Et dans un autre changement de rythme, cet ordinateur portable aspire de l’air à travers une zone située derrière l’écran de l’ordinateur portable et expulse par les côtés et le dos. Les autres spécifications incluent 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Le plus résistant : Asus TUF F17

L’autre gamme de jeux d’Asus, TUF, a moins de RVB et un look plus robuste. Cependant, l’apparence robuste s’accompagne également de conceptions robustes, et le TUF F17 est testé MIL-STD-810H, ce qui signifie qu’il peut résister à des températures extrêmes, à l’humidité et aux chocs mécaniques. Jetez ceci dans votre sac et ne vous inquiétez pas ; ça ira très bien. Le GPU de cette machine fonctionne jusqu’à 95 W avec la technologie de boost dynamique d’Asus. Dans le châssis mince qu’offre cette machine, vous en tirerez des performances fantastiques.

Bien sûr, il s’agit toujours d’un ordinateur portable RTX 3060 et, en tant que tel, il peut gérer des jeux sérieux avec son processeur Core i7 de 11e génération. Le TUF F17 dispose d’un refroidissement par le bas, alors faites attention à l’endroit où vous placez la machine pendant le jeu. Les autres spécifications incluent un écran IPS 144 Hz de 17 pouces, 16 Go de RAM et un énorme SSD de 1 To.

Puissance économique : Lenovo IdeaPad Gaming 3

L’IdeaPad Gaming 3 est la machine la moins chère de cette liste, et elle offre une puissance de milieu de gamme avec un Ryzen 5 5600-H. Ce n’est pas un marasme, mais vous voudrez probablement mettre à niveau les 8 Go de RAM de cette machine, car de plus en plus de jeux sont gourmands en RAM ces jours-ci. Fonctionnant à 90 W, ce GPU offre des performances exceptionnelles pour le prix.

Cela mis à part, cet ordinateur portable RTX 3060 dispose d’un écran de 120 Hz et de 512 Go de stockage SSD, pour un ensemble global dont le prix est inhabituellement raisonnable, compte tenu de l’état actuel des jeux sur PC.

C’est tout pour notre liste des meilleurs ordinateurs portables RTX 3060. Bien que les choix soient minces, les prix fluctuent tout le temps, alors saisissez les offres lorsque vous les voyez. Aussi, prenez un coussin de refroidissement pour que ces bêtes ne surchauffent pas pendant que vous êtes en mouvement.

