Les meilleurs ordinateurs portables RTX 3080 que vous pouvez trouver en ce moment

Pour ceux qui veulent le meilleur d’un ordinateur portable de jeu, ceux avec des GPU RTX 3080 sont une évidence. Bien que beaucoup soient des machines assez grandes qui génèrent beaucoup de chaleur, ce sont toujours des machines de jeux mobiles parfaitement valides. Certains peuvent même être des remplaçants de bureau de jeu.

Les GPU mobiles sont livrés avec un hic

Avant de plonger, vous devez savoir que Nvidia a rendu les GPU pour ordinateurs portables beaucoup plus difficiles qu’auparavant. Au lieu de corréler la marque du GPU (RTX 3080, 3070, 3060, etc.) aux performances, ils ont permis aux fabricants d’ordinateurs portables de fixer des limites de puissance allant de 60 W à 130 W tout en le commercialisant pour qu’il se situe dans la même classe de performances. Cela signifie qu’un ordinateur portable avec un GPU de 60 W fonctionnera assez différemment du même GPU à 130 W. Plus de puissance équivaudra à plus de performances et naturellement plus de chaleur, en particulier dans ces machines bestiales.

Nvidia exige des fabricants d’ordinateurs portables qu’ils divulguent à l’avance les puissances et les vitesses d’horloge du GPU dans les descriptions de produits. Vous devrez parfois creuser pour les trouver, mais en cas de doute, consultez les sites des fabricants. En fin de compte, cependant, les différences peuvent aller jusqu’à ~ 10 ips, donc si cela vous intéresse, vous devriez certainement rechercher un GPU avec plus de puissance qui lui est allouée. Nous énumérerons les puissances pour chaque ordinateur portable dans nos listes.

Les prix de nombreux ordinateurs portables RTX 3080 sont actuellement gonflés en raison de divers événements mondiaux. Cela étant dit, il existe encore des prix raisonnables, alors ne vous découragez pas. Nous avons trouvé pas mal d’excellents ordinateurs portables RTX 3080 à un prix assez raisonnable au moment de la rédaction.

Le MSI GE76 Raider 17 est la meilleure machine globale en raison de son processeur Core i9 et de son écran 360Hz. Le MSI GE66 Raider est le deuxième plus puissant de la liste, avec tout d’en haut avec un écran 4K de 15 pouces au lieu d’un panneau 1080p de 17 pouces. Le Gigabyte Aorus 15P dispose d’E/S riches, d’un écran 240 Hz et de 32 Go de RAM, et son prix est assez abordable au moment de l’écriture. L’Asus ROG Strix Scar 15 a des éléments RVB riches, comme on s’y attendrait de ROG. C’est également le seul de notre liste avec un processeur Ryzen 7. L’Alienware M15 R6 a ces grands orifices de refroidissement à l’arrière qui peuvent déplacer une chaleur importante, ce qui en fait le plus cool de notre liste. Le Razer Blade 15 fait des compromis sur la puissance, mais c’est aussi l’ordinateur portable RTX 3080 le plus mince que vous puissiez acheter. Le Razer Blade Pro 17 a plus de puissance que le petit frère, tout en conservant une silhouette élancée. Le Maingear Vector Pro est assez standard, mais le prix est resté le même pendant longtemps, ce qui est précieux en soi.

Le plus puissant : MSI GE76 Raider 17

Le Raider 17 a un écran massif et une puissance de traitement à la hauteur. Cet ordinateur portable RTX 3080 arrive en tête du reste de cette liste avec un processeur Core i9-11980HK, ce qui lui confère la plus grande puissance globale. Assurez-vous simplement de garder votre chargeur à proximité, car les processeurs i9 sont connus pour être gourmands en énergie. En parlant de gourmand en énergie, le RTX 3080 de cette bête peut techniquement fonctionner jusqu’à 155 W, mais uniquement pendant de courtes périodes de temps.

En dehors de cela, le MSI GE76 Raider 17 offre un écran 1080p avec un taux de rafraîchissement de 360 ​​Hz pour des visuels incroyablement fluides. 1080p peut sembler faible pour certains, mais vous ne le remarquerez probablement pas sur un écran de cette taille. Il dispose également de 32 Go de RAM et de 1 To de stockage SSD. Des solutions de refroidissement dédiées à la fois pour le CPU et le GPU aident cet ordinateur portable à rester au frais également.

Le petit frère : MSI GE66 Raider

Cet ordinateur portable RTX 3080 est le MSI GE66 Raider, une version différente de la formule ci-dessus. Il offre le GPU et la RAM de l’ordinateur portable ci-dessus, avec deux fois plus de stockage à 2 To, contre 1 To du modèle plus grand. Le GPU de celui-ci fonctionne à un maximum de 130W; techniquement moins de puissance sur papier que le grand frère, mais la différence de performances est probablement minime.

Ce modèle dispose également d’un panneau avant brillant 4K 120 Hz de 15 pouces pour les meilleurs graphismes possibles, et de la technologie DLSS de Nvidia pour encore plus de fidélité. Ce modèle est très cher, mais offrira des performances durables.

Meilleure sélection de ports : Gigabyte Aorus 15P

Ensuite, l’Aorus 15P de Gigabyte a tout pour plaire. Du processeur Core i7 à 8 cœurs de 11e génération au GPU RTX 3080, 32 Go de RAM et un écran 240 Hz. Le GPU de celui-ci fonctionne à un maximum de 130W.

Il dispose également d’E/S sérieuses avec HDMI, Mini DisplayPort, 3 ports USB-A, USB-C, Ethernet et une prise combo casque/microphone. La webcam pointe en quelque sorte votre nez en cours d’utilisation, mais elle est toujours utilisable. À 2 149 $ au moment de la rédaction, nous pensons que celui-ci est à un prix raisonnable pour ce qu’il offre.

Meilleur RVB : Asus ROG Strix Scar 15

Il est difficile de ne pas mentionner la gamme Republic of Gamers d’Asus, car c’est l’une des marques les plus respectées dans le domaine des jeux sur PC. Naturellement, il s’agit d’un ordinateur portable RTX 3080, mais il contient également d’autres bonnes choses, comme le processeur Ryzen 7 5800H pour quelques cœurs supplémentaires par rapport à la concurrence. Cet ordinateur portable ajuste la puissance du GPU entre 115W et 130W à la volée.

Le processeur AMD Ryzen ravira les fans de Team Red, mais l’écran FHD 300Hz pourrait être la star du spectacle pour les joueurs compétitifs. Cet affichage a également un temps de réponse de 3 ms. Celui-ci a également un prix plus élevé pour le moment, mais il n’y a rien de tel qu’un écran 300 Hz lisse comme du beurre.

Meilleur refroidissement : Alienware M15 R6

Alienware, propriété de Dell, propose des machines exceptionnelles, dont le prix a également baissé au fil des ans. L’Alienware M15 R6 est doté d’un écran QHD 240 Hz de 15 pouces, idéal pour les jeux sur PC. Le GPU RTX 3080 poussera cet affichage sans problème dans les jeux lourds et fonctionnera à un maximum de 125 W.

Les autres spécifications incluent la compatibilité G-Sync, 32 Go de RAM, un processeur Core i7 de 11e génération et 1 To de stockage pour une bibliothèque de jeux importante. Dell dispose également de son système de refroidissement « Cryo-tech » dans la machine, avec de nombreux évents et caloducs pour garder l’extraterrestre au frais pendant les sessions.

Le plus élégant des 15 pouces : Razer Blade 15

Cet ordinateur portable RTX 3080 a un affichage incroyablement fluide avec un taux de rafraîchissement de 360 ​​Hz. Étant donné que l’affichage est uniquement FHD, vous n’aurez aucun problème à exécuter vos jeux à pleine vitesse avec des réglages élevés avec le Razer Blade 15. Le processeur Core i7 de 11e génération de celui-ci n’aura aucun problème à produire des images tout en restant au frais avec son système de refroidissement par chambre à vapeur.

Le compromis ici, cependant, est le maximum de 105 W pour le GPU, ce qui est un peu le plus faible. Si vous avez besoin d’une machine mince, c’est celle-ci, mais ne vous attendez pas à des performances de haut niveau.

Cet ordinateur portable est également robuste, avec un châssis en aluminium incroyablement mince de 0,62 pouce d’épaisseur. Il dispose également de haut-parleurs avant certifiés THX pour le meilleur son dans le jeu ou pour regarder des vidéos. Les autres spécifications incluent 32 Go de RAM et 1 To de stockage.

Le 17 pouces le plus élégant : Razer Blade Pro 17

Razer est de retour, et cette fois, plus grand. Le Razer Blade Pro 17 comprend tous les éléments du Blade 15 ci-dessus dans un boîtier plus grand. L’écran de 17 pouces et le châssis qui le maintient vous offriront plus d’espace d’écran, plus de flux d’air pour un meilleur refroidissement et un meilleur son avec des haut-parleurs plus grands. Naturellement, cet ordinateur portable RTX 3080 intègre également un processeur i7, tout comme son petit frère. Ce GPU a plus de puissance que son petit frère à 130W.

Le magnifique châssis en aluminium CNC est toujours présent, et il ne mesure que 0,78 pouce d’épaisseur, ce qui est stellaire pour un ordinateur portable avec autant de jus. Ce taux de rafraîchissement incroyablement fluide de 360 ​​Hz est toujours là aussi. De plus, cela ne coûte pas beaucoup plus cher que le Blade 15. Cette mise à niveau est importante pour les joueurs qui ont besoin d’un écran plus grand en déplacement.

Prix ​​le plus constant : Maingear Vector Pro

Vous n’avez peut-être pas entendu parler de Maingear si vous êtes un joueur d’ordinateur portable, mais cette société assemble de très bons ordinateurs de bureau de jeu depuis quelques années maintenant. Poursuivant ce thème, ils ont mis au point une excellente machine qui semble être la plus abordable de cette liste. Le Maingear Vector Pro comprend un Core i7-11800H, 32 Go de RAM et un fantastique écran QHD 165 Hz de 17 pouces. Le GPU du système fonctionne à un maximum de 140 W, encore une fois, pendant de courtes périodes pour maximiser l’efficacité.

Pour 2 500 $ au moment de la rédaction, c’est la machine qui a eu le prix le plus constant de la liste. Selon Honey, le prix n’a ni augmenté ni baissé depuis un bon moment. Quoi qu’il en soit, les E/S ne s’effondrent pas sur le Vector Pro ; ayant assemblé des ordinateurs de bureau depuis longtemps, l’entreprise sait quels ports les gens utilisent beaucoup. Il comprend trois ports USB-A, des prises casque et micro séparées, USB-C, microSD, Ethernet et HDMI. En réalité, il pourrait remplacer un ordinateur de bureau de jeu si vous le souhaitez.

Bien que ce ne soit pas tous les ordinateurs portables RTX 3080, ce sont quelques-uns des meilleurs que vous puissiez trouver sur le marché actuel. Assurez-vous également de vous procurer un refroidisseur pour ordinateur portable afin de pouvoir fonctionner au maximum de son efficacité.

