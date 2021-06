Les meilleurs ordinateurs portables ultralégers légers pour le travail et les études en 2021 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Maintenant que le télétravail et les cours en ligne semblent s’installer, il est peut-être temps d’acheter un nouvel ordinateur portable. Ce sont des ULM qui se démarquent dans différents segments de prix.

Que vous n’ayez plus besoin d’être en personne au travail ou en cours pour exercer votre activité normalement est quelque chose qui est devenu assez clair ces derniers temps. Vous avez juste besoin d’une connexion Internet et d’un ordinateur portable décent, bien que de nombreuses personnes aient trouvé que leur PC n’était pas aussi compétitif qu’ils le pensaient.

Si vous faites partie de ces utilisateurs qui apprécient l’option d’acheter un nouvel ordinateur, les options ne manquent certainement pas. Il existe de nombreux ordinateurs portables bon marché pour le travail ou les étudesBien que si ce que vous recherchez en est un qui pèse également peu, nous avons quelques suggestions.

Nous avons choisi cinq ordinateurs portables ultralégers qui sont parfaits si vous prévoyez de les transporter partout, bien que leur faible poids n’implique pas qu’ils soient moins puissants, car ils ont tout le nécessaire pour fonctionner de manière très fluide.

Tous n’évoluent pas dans la même gamme de prix. Il existe des types premium et d’autres à faible coût pour des budgets un peu plus serrés, ainsi qu’avec différents systèmes d’exploitation.

Ils ne sont qu’un échantillon de ce que le marché peut offrir en ce momentBien que vous puissiez choisir l’un de ces cinq ordinateurs portables, il vous offrira un bon service à long terme.

Huawei Matebook D15

Depuis quelques mois maintenant, cet ordinateur portable Huawei s’impose comme l’une des options les plus intéressantes pour plusieurs raisons.

Pour commencer, il s’agit d’un PC déjà livré avec Windows 10 préinstallé, ce qui ne peut pas toujours être considéré comme acquis. De plus, il ne pèse que 1,53 kg, assez contenu pour avoir un écran de 15,6 pouces.

Non seulement cela, mais ses avantages sont bons. Avoir Dalle Full HD, un processeur Ryzen 5 et SSD, donc vraiment peu d’inconvénients peuvent être mis.

Le prix dans la boutique officielle est de 849 euros et ils vous offrent un sac à dos, une souris et des écouteurs FreeBuds.

Taille de l’écran : 15,6″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 1,53 kg Processeur : AMD Ryzen 5 3500U Mémoire RAM : 8 Go DDR4 Stockage : 256 Go SSD Système d’exploitation : Windows 10

MacBook Air (2020)

Passons maintenant à ce qui est sans aucun doute la principale référence en matière d’ultrabooks, le MacBook Air, plus précisément à l’édition renouvelée en cette année 2020.

Le clavier a été changé comme principale nouveauté, laissant derrière lui le clavier papillon controversé et le remplaçant par un mécanisme à ciseaux que nous avons déjà vu dans d’autres ordinateurs de la marque.

De plus, il existe maintenant une édition avec Intel Core i3 comme processeur, la moins chère de toutes. Officiellement, il a un prix de 1 999 €, bien que PcComponentes l’ait un peu moins cher, pour 1 089 €.

Il va sans dire que la fluidité de macOS est une garantie. Si vous vous êtes habitué au système d’exploitation Apple, le MacBook Air avec i3 est le moins cher de tous leurs ordinateurs.

Taille de l’écran : 13″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 1,29 kg Processeur : Intel Core i3 Mémoire RAM : 8 Go DDR4 Stockage : 256 Go SSD Système d’exploitation : macOS Catalina

Chuwi HeroBook Pro

Si vous préférez un ordinateur portable qui pèse peu et qui est très bon marché, il existe déjà des marques asiatiques qui vendent déjà en Espagne des modèles à des prix assez bas, comme Chuwi, qui propose également des tablettes et des Mini PC.

Sur Amazon, vous pouvez trouver son Chuwi HeroBook Pro pour 269 €, un prix qui en vaut la peine pour ceux qui veulent un ordinateur portable avec Windows 10 et qui est ultraléger.

Son poids est de 1,39 kg, vous n’aurez donc aucun problème à l’emmener en voyage ou en cours, le cas échéant. Bien sûr, bien sûr, il est un peu moins puissant que d’autres ordinateurs plus chers, bien qu’avec son Intel Celeron N4000 et son SSD, il en ait plus que suffisant pour pouvoir utiliser n’importe quelle application Windows.

Taille de l’écran : 14,1″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 1,39 kg Processeur : Intel Celeron N4000 Mémoire RAM : 8 Go DDR4 Stockage : 256 Go SSD Système d’exploitation : Windows 10

Chromebook Asus Z1400CN-BV0305

Google s’est lancé cette année à l’épreuve de la concurrence, et il l’a fait en s’alliant à bon nombre de constructeurs pour renouveler ses ordinateurs portables Chromebook.

Ces PC Ils utilisent Chrome OS comme système d’exploitation, similaire à Android et avec toutes les applications essentielles pour travailler et étudier, comme Office, Google Docs, Chrome ou Slack.

Chromebook avec un écran HD de 14 pouces, un processeur Intel Celeron N3350, 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage parfait pour les étudiants.

Il existe de nombreux modèles à vendre, bien que celui d’ASUS soit assez basique, avec seulement 32 Go de capacité que vous pouvez étendre avec microSD.

Le meilleur, c’est que son prix est aussi basique : seulement 249 € et la livraison gratuite d’Amazon, une aubaine.

Taille de l’écran : 14″ Résolution de l’écran : HD Poids : 1,4 kg Processeur : Intel Celeron N3350 Mémoire RAM : 4 Go DDR4 Stockage : 32 Go eMMC Système d’exploitation : Chrome OS

ASUS ZenBook 14

Ce modèle s’adresse à ceux qui recherchent un ordinateur portable un peu plus puissant, pas tant comme une alternative au MacBook Air qu’au MacBook Pro.

Par exemple, équipez un Processeur AMD Ryzen 7, une longueur d’avance sur les autres ordinateurs portables mentionnés ci-dessus. Il dispose également de 16 Go de mémoire RAM, donc évidemment ses performances sont au dessus des autres modèles plus basiques

Le prix est de 1049€, très correct si l’on regarde ses caractéristiques et son design, qui en plus d’être très léger est assez fin.

L’inconvénient est qu’il est livré avec Endless OS, une version assez basique de Linux, bien que vous puissiez installer Windows 10 à partir de zéro avec ce tutoriel.

Taille de l’écran : 14″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 1,39 kg Processeur : AMD Ryzen 7 3700U Mémoire RAM : 16 Go DDR4 Stockage : 512 Go SSD Système d’exploitation : Endless OS

