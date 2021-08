Les meilleurs outils gratuits pour tester votre site Web

Avez-vous déjà regardé votre site Web et avez-vous l’impression qu’il ne le coupe plus ? À l’époque où il était nouveau, il a vraiment laissé une impression. Mais maintenant, il semble que quelque chose manque?

D’après notre expérience, les entreprises choisissent généralement de rafraîchir leur site Web pour les raisons suivantes :

Le site Web a l’air ancien et ne reflète plus fidèlement leur marque. Il doit être restructuré pour mieux présenter et communiquer les informations que recherche son public.

Ce sont toutes de très bonnes raisons, mais il y en a une de plus qui est souvent négligée.

Depuis le premier lancement de votre site Web, vous avez ajouté du contenu, de nouveaux plugins et d’autres outils Web pour suivre l’évolution des meilleures pratiques et de votre marque. Mais comment ces mises à jour ont-elles eu un impact sur la santé globale de votre site Web ? Comment ces ressources vidéo sophistiquées ont-elles affecté la vitesse de chargement ? Comment ces interactions animées affectent-elles l’expérience mobile ? Une relance de site Web est comme une chirurgie du corps entier, une chirurgie qui aurait peut-être été évitable si vous aviez consulté un médecin pour des examens réguliers.

Donnez à votre site Web un bilan de santé avec ces outils Web gratuits

Vérifiez la vitesse de chargement de votre site Web avec Google PageSpeed ​​Insights

Cet outil de vérification de site Web vous indiquera à quelle vitesse une page de votre site se charge. La page d’accueil est la plus importante pour de nombreux visiteurs, mais assurez-vous de vérifier les autres pages importantes, en particulier les pages de destination des campagnes. Les temps de chargement affecteront les taux de rebond ainsi que le référencement de votre site et l’expérience utilisateur globale, donc si vous voyez des temps élevés et des scores faibles, vous voudrez investir du temps dans les conseils pratiques fournis par Google PageSpeed ​​Insights.

Vérifiez le contraste des couleurs de votre site Web avec le validateur d’accessibilité des contrastes de couleurs d’a11y

Pour atteindre le niveau WCAG AA, votre site Web a besoin d’un rapport de contraste de 4,5:1 pour le texte normal et de 3:1 pour le texte de grande taille. Plutôt que d’évaluer cela en extrayant manuellement les codes hexadécimaux de couleur de votre site, cet outil indique où vous respectez ou non les directives de contraste et d’accessibilité. Nous avons blogué sur l’importance de l’accessibilité du Web, alors assurez-vous d’essayer l’outil gratuit d’a11y pour voir où votre conception doit être ajustée.

Si vous vous demandez ce que sont les WCAG, voici une bonne introduction.

Vérifiez d’autres éléments d’accessibilité sur votre site Web avec Wave Web Accessibility Evaluator

Pour permettre aux utilisateurs de naviguer sur votre site Web avec des lecteurs d’écran et d’autres outils, il existe de nombreuses considérations relatives au code. Cet outil vous permet d’afficher votre site Web et d’obtenir un visuel de toutes vos erreurs, avec des liens vers des informations sur la façon de les corriger.

Consultez votre site Web sur d’autres navigateurs avec Browserling

Browserling vous permet de voir à quoi ressemble votre site Web sur d’autres navigateurs et des versions spécifiques de ceux-ci. Ce type d’informations est utile si vous constatez que d’anciennes versions de navigateur sont populaires dans Google Analytics, car elles vous permettent de voir ce que voient ces utilisateurs. À partir de là, vous pouvez effectuer des ajustements pour vous assurer que tout le monde bénéficie d’une bonne expérience de site Web, quel que soit son navigateur. Parce qu’il n’y a pas une tonne d’outils gratuits dans cet espace, il y a un certain temps d’attente. Cela dit, les informations que vous recevrez valent vraiment la peine d’attendre.

Vérifiez la lisibilité de votre site web avec Hemingway

Collez votre copie Web dans Hemingway pour obtenir une note de lisibilité ainsi qu’une liste de suggestions pour simplifier votre texte. La plupart des recommandations indiquent que vous devriez viser la 8e année ou moins. Le moyen le plus rapide de le faire est de raccourcir vos phrases. Gardez-le facile à lire (ce blog arrive en 7e année d’ailleurs) !

Comment s’est passé votre site Web ?

Si tout se passe bien après ces examens, félicitations ! Si vous avez des domaines qui pourraient nécessiter un peu de TLC (ne vous inquiétez pas, la plupart d’entre nous le font), la majorité de ces plates-formes vous diront comment vous améliorer. À partir de là, la question est de savoir combien de temps et d’énergie pouvez-vous investir pour apporter ces améliorations ? Si vous êtes satisfait de la conception et du contenu de votre site Web, pensez à mettre en place des WebOps. Si la conception et le contenu semblent obsolètes, ces vérifications peuvent peut-être conduire à lancer ce nouveau projet de site Web que vous rêviez de commencer. Quoi qu’il en soit, le point principal est que vous ayez vérifié la santé et les performances de votre site. Pour cela, les visiteurs de votre site Web vous remercieront pour une expérience meilleure et plus accessible.