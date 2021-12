Les meilleurs outils pour supprimer des objets et des personnes des photos de votre mobile | La technologie

Il vous est sûrement déjà arrivé que lorsque vous prenez une photo, quelque chose vous gêne et l’aggrave. Eh bien, aujourd’hui, nous allons vous montrer plusieurs outils avec lesquels vous pouvez effacer cette personne qui apparaît sur la photo ou quelque chose que vous ne voulez pas voir, et ainsi avoir l’instantané que vous vouliez.

Lorsque nous prenons un selfie ou une photo avec la caméra arrière de notre mobile, nous espérons tous que c’est exactement ce que nous avons en tête, mais il y a des moments où quelque chose ne va pas, qu’une personne se faufile dans l’image, que vous voyez un papier dans le sol ou quoi que ce soit d’autre du genre.

Si nous avions un Google Pixel 6, nous pourrions résoudre ce problème dans les photos avec la fonction Magic Eraser, qui se charge de supprimer cette partie des photos qui les abîme. Il est capable d’identifier des personnes ou des objets en arrière-plan pour l’éliminer d’un simple toucher.

Si vous n’avez pas de terminal de ce type, ne vous inquiétez pas, car il existe des outils qui remplissent cette même fonction. Tous ne sont pas gratuits et d’autres sont un peu plus limités que les logiciels de Google, cependant, même de cette manière, ils valent la peine d’être essayés et de vérifier s’ils sont suffisants pour ce dont nous avons besoin.

Gomme magique

Bien qu’il ne soit disponible que pour les terminaux Pixel 6 et que l’on suppose que certains autres de cette même famille qui ont Android 12, la vérité est que nous devons d’abord en parler.

Il s’agit d’une fonction intégré à l’application Photos donc aucun des utilisateurs qui ont ces terminaux ne doit le télécharger.

On peut mettre comme la grande différence de cette fonction par rapport aux autres outils que nous allons voir, en ce qu’elle est capable de identifier automatiquement des personnes ou des objets qui apparaissent sur la photo, dans la grande majorité du temps, donc si nous voulons en effacer, nous le faisons très facilement.

La gomme magique est utilisée comme suit :

Nous ouvrons l’image et touchons Éditer. Passons à l’onglet Outils et nous avons joué sur Magic Eraser. Si vous êtes capable d’identifier des objets ou des personnes, ils seront masqués dans un calque blanc. En ce moment touchons ils vont disparaître. Il peut être peint sur l’élément que l’on veut éliminer ou même l’entourer.

Le seul problème que peut avoir Magic Eraser est qu’il n’est toujours pas capable, dans de nombreux cas, de prendre en compte les ombres qui continuent d’apparaître une fois qu’on a effacé un objet,

Sinon il est très efficace et surtout simple d’utilisation.

Snapseed

C’est aussi un outil propriété de Google avec lequel nous pouvons éditer des photos de différentes manières.

C’est l’un des plus puissants et fiables qu’il existe actuellement pour les appareils mobiles, nous permettant retirer des objets ou des personnes images indésirables.

Un autre aspect positif de cette l’outil est qu’il est gratuit et il est disponible pour Android et iOS.

Travailler avec est très simple :

Nous chargeons une image et cliquons sur Outils. Nous choisissons Guérison au menu et simplement nous peignons sur les objets que nous voulons supprimer. Nous verrons comment ils s’effacent. Aussi simple que cela.

Ce n’est pas aussi efficace que le cas précédent, mais les résultats en général ne sont pas mauvais, bien qu’il y ait des moments où il est très visible qu’il utilise en fait les pixels voisins pour combler le vide qu’il efface.

En tout cas, c’est une bonne alternative pour mener à bien la tâche dont nous parlons aujourd’hui.

Lightroom

Dans ce cas, nous sommes plus dans un outil professionnel qu’un utilisateur de niveau intermédiaire. Nous pouvons modifier les photos de nombreuses manières différentes, parmi lesquelles supprimer un type d’objet ou de personne, bien que dans ce cas, le processus ne soit pas vraiment rapide.

Lightroom pour Android est uniquement disponible sur abonnement, vous devrez donc le payer pour pouvoir l’utiliser. Il est disponible sur Android et iOS.

Pour obtenir l’effet dont nous avons parlé tout au long de l’article dans Lightroom, nous devons procéder comme suit :

Nous sélectionnons les images que nous voulons importer et éditer en utilisant le FAB dans le coin inférieur droit Nous choisissons le Outil de guérison dans la partie inférieure et peindre sur la partie l’objet que nous allons éliminer. À présent nous sélectionnons la partie de l’image dans lequel nous voulons remplacer la partie supprimée. Une fois que le résultat est ce que nous attendions, il suffit de cliquer sur le coche dans le coin supérieur droit.

Le problème avec Lightroom est qu’il s’agit d’une application professionnelle. C’est-à-dire que pour obtenir des résultats optimaux, vous devez vous armer de patience et procéder par étapes, car si nous voulons que cela se fasse en même temps comme cela se produit dans d’autres outils, les résultats ne seront pas trop bons.

Si nous prenons le temps et connaissons tous les tenants et aboutissants de l’application, les résultats peuvent être spectaculaires.

Photos.nettoyage

Dans ce cas il s’agit d’un outil web, il sera donc disponible sur n’importe quel terminal mobile, ordinateur ou tablette.

Il est totalement gratuit et surprend pour deux choses. La première parce qu’elle n’a pas un iota de publicité et la seconde parce qu’elle obtient des résultats spectaculaires, bien mieux que ce que nous aurions imaginé au début.

Pour travailler avec, il vous suffit de faire ce qui suit :

Nous devons aller sur le site Web Cleanup.pictures et télécharger l’image avec laquelle nous voulons travailler. Nous modifions la taille du pinceau selon nos besoins, nous marquons la partie que nous voulons supprimer et au moment où nous arrêtons d’appuyer sur la souris, cela supprime automatiquement ce que nous avons marqué.

Il est vraiment très surprenant de voir à quel point cet outil Web fonctionne bien, devenant l’un des meilleurs (sinon le meilleur) dont nous parlons aujourd’hui.

S’agissant d’un site Web, il est accessible à tous ceux qui souhaitent l’utiliser, quel que soit l’appareil utilisé.

ToucherRetoucher

C’est un outil qui a des De très bons résultats et qu’il est également facile à manipuler.

Le problème est que c’est payé, mais si cela ne vous dérange pas de payer les 1,99 euros que cela coûte à la fois pour Android et iOS, vous aurez une application qui parvient très efficacement à effacer les parties des photos que nous ne voulons pas apparaître.

Pour l’utiliser il suffit de :

Cliquer sur Albums et nous chargeons l’image. Maintenant, nous devons cliquer sur Suppression d’objets, nous mettons en évidence les parties que nous voulons supprimer, puis nous effleurons simplement Aller.

C’est une très bonne option, car il y a même des moments où il est même capable de supprimer les ombres de certains objets.

De bons résultats pour une application facile à utiliser.

Galerie Samsung

Dans la galerie des derniers modèles Samsung, il y a un éliminateur d’objets intégré, bien que peu de gens en soient conscients.

Certains des modèles qui intègrent ces modules complémentaires sont les séries Note20, S20, S21, Flip et Fold avec OneUI 3.1.

Cela fonctionne de la manière suivante :

Nous ouvrons le Galerie et après nous sélectionnons la photo que nous voulons éditer. Maintenant, nous devons cliquer sur l’icône Éditer (forme de crayon) à partir du bas puis cliquez sur les trois points verticaux. Nous ouvrons Laboratoires puis nous cliquons sur l’interrupteur à côté du Gomme d’objet pour que cette fonction soit activée. À ce stade, nous verrons qu’il y a une icône de gomme dans le package d’édition. La dernière chose est de mettre en évidence un objet ou une personne, puis de toucher Supprimer pour le supprimer.

Il est surprenant de voir à quel point cet outil Samsung fonctionne bien, mais la même chose arrive à Magic Eraser, il a le problème d’être limité uniquement à certains terminaux de cette marque.

Comme vous avez pu le lire, nous avons plusieurs moyens de nous assurer que les parties des photos que nous ne souhaitons pas voir soient éliminées et de conserver des photos tout aussi spectaculaires.