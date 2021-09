JJ Redick a annoncé aujourd’hui sa retraite en tant que professionnel après 15 saisons en NBA avec une moyenne de 12,8 points et 2 passes décisives par match. Il est passé par le Magic et les Bucks avant de jouer le meilleur basket de sa carrière pour les Clippers, les Sixers et les Pelicans (7 saisons consécutives en moyenne plus de 15 points par match). Voici un petit hommage avec quelques-unes des meilleures actions d’un joueur qui était bien plus qu’un simple tripleur :