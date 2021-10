les meilleurs paris d’accessoires pour Colts-Ravens

Résultats du dimanche : 4-1 (0,800). Saison à ce jour : 19-12 (.613)

Qu’avons-nous appris dimanche? Croire à l’offensive des Jets est une erreur, mais la décoloration de David Johnson reste une stratégie d’investissement rentable. Cela a aidé à surmonter un jeudi soir brutal. Voyons si cela se traduit lundi.

Lamar Jackson la plus longue course de plus de 17,5 verges. Encore une fois, Ryan Tannehill a récolté en moyenne 19 verges par mêlée contre les Colts au cours de la troisième semaine. Jackson a arraché une course de plus de 20 verges dans trois des quatre matchs cette saison – bien que sa longue course contre les Colts en 2020 n’ait été que de huit verges.

Marquise Brown plus longue réception PLUS de 21,5 verges. Brown a récolté au moins 25 verges dans chacun de ses huit derniers matchs et 10 de ses 11 derniers. Indianapolis vient de terminer un match où il a permis à Jacoby Brissett de compléter cinq passes différentes de plus de 22 verges la semaine dernière. Certes, la plupart d’entre eux sont arrivés à l’heure des ordures, mais quand même.

Michael Pittman PLUS DE 4,5 réceptions. Je remarque que j’ai un penchant vers le over dans ces paris prop. Cette tendance se poursuit ce soir. Pittman a été le moteur le plus fiable dans le jeu de passes d’Indianapolis avec 20 attrapés pour 250 verges lors de ses trois derniers matchs. Si le problème est qu’une défense avec un corner All-Pro peut l’arrêter, ne cherchez pas plus loin que sa performance de huit captures et 123 verges contre les Rams lors de la semaine 2.