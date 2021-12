Les meilleurs paris et choix d’un programme double de Covid

Le plan initial pour Monday Night Football au cours de la semaine 15 était simplement de regarder les Bears de Chicago et les Vikings du Minnesota patauger entre des discussions infructueuses sur la question de savoir qui licencierait leur entraîneur-chef en premier. Grâce à un récent pic de tests positifs au Covid-19 dans la ligue, nous obtenons à la place deux matchs. Le lundi ET le mardi. C’est un double en-tête de football en semaine à double en-tête.

Cela signifie qu’une bataille qui déterminera si les Cleveland Browns se qualifieront pour la première place de l’AFC North ou s’enfonceront dans son sous-sol rejoindra l’ardoise lundi. Cleveland a choisi de déplacer son match de la semaine 15 de samedi grâce à ce qui aurait été un alignement minimal. C’était une nouvelle pour les Raiders de Las Vegas, qui espéraient remporter une victoire facile – que cela signifie voyager dans l’Ohio ou non.

Ils auront peut-être encore cette opportunité, même s’ils devront aller sur le terrain. La liste de réserve Covid de Cleveland retirera 18 joueurs du terrain avec l’entraîneur-chef Kevin Stefanski. Cela inclut les deux meilleurs quarts de l’équipe et plusieurs partants de chaque côté du ballon.

Donc, notre cours d’apéritif pour un match aux heures de grande écoute entre deux équipes avec des records de défaites dans une division qui a déjà été décidée est une confrontation entre une équipe de Raiders sur un dérapage 1-5 et un club de Browns contraint de jouer son unité JV.

Eh bien, peut-être que les choses se passeront mieux que prévu. Si rien d’autre, ce sera mieux que le match de dimanche soir. Toutes les cotes via Tipico.

Qui gagnera lorsque les Raiders (-150) affronteront les Browns (+122) ?



Voici une ligne qui a basculé au cours de la semaine dernière grâce à la liste de réserve COVID-19 en constante expansion de Cleveland. Les Browns ont ouvert en tant que favori de 5,5 points, puis sont passés à un outsider de 3,5 points, puis sont passés à un favori de 1,5 point lorsque le match a été déplacé à lundi.

Mais ce n’est pas tout! Juste au moment où cette nouvelle est sortie :

Les parieurs avaient repoussé la ligne en faveur de Vegas à -1,5. Il est possible que vous ayez une salle pleine de 10 parieurs qui ont tous pris les points et que la moitié d’entre eux auraient des équipes différentes et chacune aurait une ligne différente.

Il est logique que les paris sportifs n’aient aucune idée de ce qu’il faut faire de ce jeu, car je ne suis pas sûr que quelqu’un d’autre le fasse non plus. Regardez ce qui reste de la carte de profondeur de Cleveland :

Mais les Browns sont un pari tentant car ils ont grandement besoin d’une victoire pour conserver intacts leur titre de division et leurs espoirs en séries éliminatoires. Une perte réduirait leur probabilité en séries éliminatoires à 14%, selon les pronostics de FiveThirtyEight. Ils joueront également à domicile et, bien que ce soit l’éloge le plus accablant de la foi, ils pourraient faire bien pire pour un QB3 que Nick Mullen, qui avait autrefois l’air d’être un quart-arrière partant moyen dans la ligue (trois ans il y a).

Ils obtiennent également les Raiders au bon moment. Las Vegas a trébuché au milieu de la saison, ressemblant généralement à une équipe qui a perdu son meilleur joueur de large et son entraîneur-chef à cause de terribles décisions personnelles cet automne. Cette diapositive 1-5 a présenté des défaites contre des équipes inférieures de la NFC East (New York, Washington) et un dossier de 0-3 contre des adversaires de l’AFC en raison d’un score total de 121-36.

Cleveland est à peu près aussi bon que les Bengals à pleine puissance, donc la victoire de 19 points de Cincinnati en novembre devrait leur donner un peu d’espoir de vaincre les Raiders dans un état diminué. De toute façon, nous allons voir beaucoup de Mullens et D’Ernest Johnson et Anthony Schwartz. Ce n’est peut-être pas un bon jeu, mais il devrait être intéressant.

Qui gagnera lorsque les Vikings (-290) affronteront les Bears (+225) ?



Chicago était déjà désavantagé dans ce match. Maintenant, il devra affronter les Vikings sans la majeure partie de son secondaire de départ et aucun Allen Robinson pour aider à aider le jeu de passes de Justin Fields grâce à la réglementation Covid.

Le Minnesota sera également en désavantage numérique. Alexander Mattison manquera le match et Adam Thielen est discutable après s’être absenté de la semaine 14, laissant l’offensive viking fermement entre les mains des stars Dalvin Cook et Justin Jefferson. Ce manque soudain de profondeur aurait pu être un problème contre les défenses des Bears du passé, mais l’unité de cette année ne s’est classée que 24e de la ligue dans l’ensemble de la DVOA avant de perdre à peu près tout le monde sur la liste de réserve de Covid-19.

Cela créera une opportunité pour Kirk Cousins ​​de se venger d’une équipe contre laquelle il n’est que 1-4 en tant que partant à Minneapolis. Le quart-arrière grand nombre/à faible impact s’est calmé ces derniers temps, mais affiche toujours un rapport touché/interception de 27:5 et se classe parmi les 10 meilleurs passeurs de la ligue en termes de distance parcourue, de taux de touché, de rapport d’interception et de note globale.

Les Vikings ont besoin de lui pour remporter une victoire pour rester dans la course aux séries éliminatoires; une défaite réduit leurs chances en séries éliminatoires à environ une sur 20. Heureusement, ils affronteront un quart-arrière recrue qui a connu une première saison mouvementée, un entraîneur-chef tragiquement piégé dans son propre cerveau et une défense maintenue par un conduit ruban.

DFS joue un botté de dégagement qui pourrait vous élever à la gloire



Les joueurs sous-estimés dans la liste des classiques DraftKings à quatre équipes de ce soir.

RB David Montgomery (5 900 $)

WR KJ Osborn (4 500 $)

TE David Njoku (3 600 $)

Montgomery, le RB1 le moins cher de l’ardoise de ce soir, doit affronter la 26e défense au sol de la ligue et sera utilisé comme catalyseur pour créer des ouvertures vers le bas du terrain pour sa recrue QB. Les Vikings accordent plus de verges par course que toute autre équipe à l’exception des Chargers en 2021 et ont accordé plus de 100 verges au sol dans tous les matchs sauf trois. Les opportunités seront là pour Montgomery, même si Minnesota met forcément la boîte contre lui.

Osborn peut voir son nombre de snaps réduit si Adam Thielen peut jouer, mais le secondaire des Bears est tellement épuisé en ce moment qu’il pourrait être une option valable même avec un corps de réception à pleine puissance. L’écart de deuxième année a eu 16 cibles au cours des deux dernières semaines avec Thielen blessé et a transformé cela en 32 points fantastiques.

Les meilleurs matchs de Nick Mullens en tant que pro sont survenus lorsqu’il a ciblé ses extrémités serrées pour de gros gains. Certes, il s’agit principalement de George Kittle, mais il a également poussé des gars comme Ross Dwelley à des jeux solides. S’il cherche une cible à courte portée à la place d’Austin Hooper et Jarvis Landry, l’athlète TE2 sera probablement le gars.

Les paris prop que j’aime



Résultats du dimanche : 1-3 (.250). Saison à ce jour : 76-56 (.576)

Qu’avons-nous appris dimanche? Que mes paris, les espoirs des Buccaneers de remporter le titre du Sud et d’innombrables ardoises fantastiques ont été ruinés par le match de baseball d’entraînement de printemps entre la Nouvelle-Orléans et Tampa Bay aux heures de grande écoute. Dimanche était une ardoise approximative pour les accessoires des joueurs étant donné le paysage incertain de la disponibilité. Lundi sera sûrement mieux.

À droite?

Hunter Renfrow PLUS DE 76,5 verges sur réception. Il a eu 100+ dans chacun de ses trois derniers matchs et est l’airelle de Derek Carr avec Darren Waller blessé. Les Browns possèdent la 20e défensive contre les passes de la ligue.

Darnell Mooney PLUS de 3,5 réceptions. Non Allen Robinson signifie que Mooney est à nouveau le WR1 de Fields. Il a eu au moins quatre réceptions lors de quatre de ses six derniers matchs et pourrait bondir en deuxième demie si les Bears jouent par derrière.

KJ Osborn PLUS DE 42,5 verges sur réception. Le secondaire de Chicago sera obligé de démarrer plusieurs seconds-strings. Associez-le avec…

Kirk Cousins ​​PLUS DE 260,5 verges par la passe.

Et voici les paris que j’aime, mais pas assez pour recommander formellement (15-12 sur la saison) :

David Montgomery PLUS DE 58,5 verges au sol. Voir la section DFS ci-dessus. Montgomery a un meilleur affrontement au sol que son quart-arrière dans les airs, alors…

Justin Fields SOUS 211,5 verges par la passe. Les Bears ont une confrontation plus facile au sol contre les Vikings que dans les airs. Attendez-vous à une attaque de premier plan tôt avant que le jeu de passes ne débute tard si Chicago prend du retard.

Mes choix



Nous allons commencer par le plus facile. le Vikings gagner, parce qu’ils doivent arriver à 8-9 d’une manière ou d’une autre.

Raiders-Browns est beaucoup plus difficile à analyser. Las Vegas a ressemblé à une équipe des cinq derniers depuis son bye à l’exception de son match de Thanksgiving contre Dallas. Cleveland est capable d’avoir fière allure et d’avoir l’air horrible, parfois sur des disques dos à dos.

Mais les Browns ont quelque chose à jouer, surtout avec l’opportunité de se retrouver dans une égalité à trois au sommet de l’AFC Nord avec une victoire et une place au bas de la division qui se profile avec une défaite. Cette pression et une foule à la maison me poussent à dire Cleveland, même avec sa liste squelette.

