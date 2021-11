Les meilleurs périphériques de stockage Samsung sont proposés pour le Black Friday

Il ne sert à rien d’avoir un téléphone avec un appareil photo 48MP si vous ne pouvez pas stocker tous ces rendus époustouflants. Ce n’est pas l’achat le plus excitant, mais le stockage de mémoire numérique est de plus en plus important à mesure que vous mettez à niveau votre technologie. Samsung est évidemment l’un des détaillants premium de ce matériel, et certains de ses meilleurs appareils sont en vente jusqu’au Black Friday.

La sélection est large, avec des cartes microSD à insérer dans votre technologie et des disques SSD portables à emporter avec vous comme sauvegarde lors de vos déplacements. Vous disposez de différentes options de mémoire pour chaque produit et même de différents coloris sur les SSD élégants. Nous avons résumé ci-dessous les meilleures offres sur les périphériques de stockage Samsung.

MicroSD Samsung Pro Plus 512 Go

Meilleure marque de mémoire flash au monde

L’une des cartes mémoire flash les plus rapides du marché. Parfait pour stocker des vidéos 4K et des jeux.

Offres sur les appareils de stockage Samsung

Cartes MicroSD

Disques SSD

Autant d’offres qu’il y a ci-dessus, elles ne couvrent même pas toute la gamme de périphériques de stockage Samsung proposés pour le Black Friday. Vous pouvez consulter l’ensemble de la sélection via le bouton ci-dessous.

