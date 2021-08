Les meilleurs personnages et builds de Naraka Bladepoint pour chaque rôle

Personnages de Naraka Bladepoint sont l’âme du jeu et ce qui rend chaque match intéressant.

Chaque héros obtient une compétence spéciale et une attaque ultime, mais ce n’est pas tout. Chacun d’eux a deux variantes qui peuvent considérablement influencer les performances de votre héros au combat. Nous avons répertorié quelques versions recommandées de Naraka Bladepoint pour le lot initial de héros et nous mettrons à jour à mesure que 24 Entertainment ajoutera de nouveaux personnages à la liste.

Personnages de Naraka Bladepoint | Yoto Hime

Compétences de Yoto Hime

Yoto Hime est le personnage le plus récent ajouté au lancement, et elle est parfaite pour les styles plus agressifs. La compétence F de Yoto Hime, Spirit Slash, transforme son coup d’épée normal en une attaque à distance et permet à Yoto Hime de se téléporter à l’emplacement de l’ennemi.

Ominous Blade, son ultime, est une version méga-taille de Spirit Slash. Yoto Hime balance une lame géante qu’elle peut également utiliser comme arme à distance, et elle obtient un buff de dégâts si elle est utilisée près de Cairns. Si vous recherchez un puissant personnage Naraka Bladepoint DPS, c’est Yoto Hime.

Personnages de Naraka Bladepoint | Tarka Ji

Compétences de Tarka Ji

Tarka Ji fonctionne comme un tank offensif. Sa compétence F est Inner Fire, un mouvement qui bloque les attaques de mêlée et lui permet de répondre avec un compteur après un blocage réussi. L’alt Bide est plus situationnel et pas aussi bien adapté au jeu offensif. Il bloque les projectiles entrants, mais ne laissera pas Tarka Ji contrer tant qu’il n’aura pas bloqué trois attaques. Sa base Ultimate usurpe également son objectif.

Enfin, Gigaflame, un mouvement purement offensif qui lance une boule de feu infligeant de lourds dégâts et repoussant les ennemis.

L’Ultime de Tarka Ji est Blackout, une compétence qui fait pas mal de choses :

Récupère l’énergie plus rapidement Met le feu à Tarka Ji et augmente l’agilité Bloque les projectiles pendant que Tarka Ji sprinte Consomme de la rage

La variante Vulcan supprime le temps de recharge d’Inner Fire mais consomme de l’énergie. Frenzy utilise plus d’énergie au détriment de la rage, mais augmente l’attaque de Tarka Ji et restaure la rage lorsqu’il inflige des dégâts.

Meilleur build Tarka Ji

Si vous voulez que Tarka Ji soit un tank, les compétences de base Inner Fire et Blackout sont un choix solide qui lui permet d’infliger des dégâts sans être submergé dans le combat. Gigaflame et Frenzy sont cependant parfaits pour le DPS, les dégâts de grande envergure de Gigaflame aidant à restaurer Rage sous les effets de Frenzy.

Personnages de Naraka Bladepoint | Temulch

Temulch compétences

Temulch est un autre tank, mais plus orienté vers l’auto-préservation que la plupart. Sa principale compétence F invoque trois esprits de l’air qui peuvent bloquer les projectiles et infliger des dégâts. La variante de suivi vous permet, eh bien… de suivre les ennemis, et Assault Wisps les envoie à travers les ennemis, après quoi ils peuvent rebondir sur eux et attaquer à nouveau.

La prison de Zephyr est son ultime. Il repousse les ennemis et crée une barrière pendant 15 secondes qui bloque les projectiles. Si vous choisissez Enchanté, cela augmente le taux de récupération de Temulch et Summon crée de nouveaux Zephyr Wisps qui durent 12 secondes.

Meilleure construction de Temulch

Temulch’s Enchanted aide à augmenter l’énergie afin que vous puissiez lancer plus de feux follets d’assaut et infliger des dégâts continus, alors considérez cela si vous voulez un Temulch offensif. Plain Zephyr Wind et Summon forment également un couple solide, Summon contournant la limite de temps habituelle de Wisp.

Personnages de Naraka Bladepoint | Tianhai

Compétences de Tianhai

Tianhai est un personnage polyvalent qui s’intègre facilement dans les rôles de tank et de soutien. Sa compétence Divine Bell F bloque les attaques physiques et reflète les attaques à distance, ce qui en fait un candidat parfait à envoyer dans une mêlée. La variante Counter est un peu délicate à utiliser. Il désarme les ennemis à l’aide de Blue Focus, mais ne permet pas non plus à Tianhai de lancer Divine Bell s’il est déjà attaqué.

Blast fait ce que son nom suggère et renvoie les ennemis de Tianhai, mais encore une fois, il ne peut pas non plus l’utiliser lorsqu’il est attaqué.

Titan’s Call est ce qui fait que Tianhai mérite d’être considéré. La version de base le transforme en un Vajra, où vous pouvez attraper des ennemis et les piétiner, bien que l’énergie de Tianhai dépende du nombre de personnes dans le jeu.

La variante Garde permet à Tianhai de saisir ses alliés et de restaurer leur santé, et piétiner les ennemis restaurera sa santé. Si vous recherchez de grands mouvements et des résultats encore plus importants, Tianhai est l’un des meilleurs personnages de Naraka Bladepoint à choisir.

Meilleure construction de Tianhai

Tianhai le tank devrait donner la priorité à la simple Cloche divine et à la Garde pour l’appel du Titan. Le premier s’assure que Tianhai prend le poids des assauts ennemis et fait de lui une bonne unité de leurre dans les matchs d’équipe, tandis que Guard garde ses alliés en vie plus longtemps.

L’explosion et l’appel simple du Titan transforment Tianhai en un hybride de char DPS viable. Les effets de guérison de Titan’s Call aident à compenser le manque de protection de Divine Bell ici.

Personnages de Naraka Bladepoint | Matari

Compétences Matari

Ceux qui veulent une approche plus subtile du combat devraient essayer Matari. Sa compétence F est Silent Flutter, une capacité pratique pour l’exploration et les mouvements rapides. Silent Flutter téléporte Matari un peu plus loin d’une simple pression et l’envoie sur de plus longues distances si vous maintenez la touche enfoncée. Les variantes de cette compétence ne sont pas si impressionnantes.

Ailes invisibles, l’Ultime de Matari, réduit le temps de recharge de Silent Flutter et la rend invisible. Les ennemis peuvent toujours détecter Matari pendant qu’elle se déplace, bien que le boost furtif soit parfait pour les attaques sournoises contre quiconque n’est pas Viper Ming.

Meilleur build Matari

S’en tenir à la version de base de son seuil F est le meilleur choix, quel que soit votre objectif pour Matari. Nous recommandons Assassin for her Ultimate si vous souhaitez infliger des dégâts plus importants et que vous jouez en solo. Choisissez Group Stealth pour les matchs d’équipe si vos alliés ont besoin d’un personnage de soutien.

Personnages de Naraka Bladepoint | Kurumi

Compétences Kurumi

Kurumi est utile presque exclusivement pour les matchs d’équipe. Ward, sa compétence F, se soigne elle-même et ses alliés, mais elle ne peut pas attaquer tant qu’elle est active. Cependant, il éloigne les ennemis proches et la variante de la résurrection ravive les alliés tombés au combat.

Le Cercle Sacré est l’Ultime de Kurumi. Il soigne les alliés dans le cercle et supprime les debuffs, mais les variantes sont ce qui rend cette compétence polyvalente. L’amélioration de l’armure renforce la défense au lieu de la guérison, et la guérison rapide soigne instantanément les alliés.

Meilleure construction Kurumi

Kurumi n’est bon que pour le support, comme mentionné, mais il y a toujours de la flexibilité dans la façon dont vous construisez ce support. La double guérison et l’amélioration de l’armure aident à garder les alliés plus longtemps, tandis que la guérison rapide et la résurrection sont une combinaison solide pour réparer les blessures graves et mineures.

Personnages de Naraka Bladepoint | Vipère Ning

Compétences de Viper Ning

Viper Ning est une unité de support plus polyvalente avec un bon potentiel DPS. Sa compétence F est Yushuan Energy, un mouvement multifonctionnel qui interrompt les attaques Blue Focus et repousse les ennemis dans une explosion. Le verrouillage empêche les ennemis d’utiliser les compétences et les ultimes, mais n’affecte pas la concentration bleue, tandis qu’Enfeeble diminue les effets de guérison sur les ennemis.

Son ultime, Twilight Crimson, marque les ennemis visibles et les étourdit après l’entrée du processus de canalisation de cinq secondes Viper Ning. Elle ne peut pas bouger pendant ce temps, cependant. Seal réduit le temps d’étourdissement à deux secondes, mais empêche les ennemis d’utiliser les compétences et les ultimes, tandis que Unchained permet à Viper de se déplacer, mais n’étourdit pas les ennemis.

Meilleure construction Viper Ning

Lockdown et Unchained forment une combinaison puissante qui empêche les ennemis d’infliger des dégâts spéciaux, mais si l’équipe adverse a Kurumi sur sa liste, échangez Enfeeble pour les garder faibles.

C'est tout pour la liste des personnages de Naraka Bladepoint pour le moment, mais 24 Entertaiment en ajoutera probablement d'autres bientôt. Si vous ne pouvez pas profiter du jeu à cause du décalage, il existe peut-être un moyen de résoudre ce problème.