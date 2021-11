Les meilleurs philanthropes de l’Inde : 11 industriels ont fait un don de plus de 100 crore au cours de l’exercice 21 ; Azim Premji conserve la première place

Azim Premji de Wipro a conservé pour la deuxième fois la première place parmi les milliardaires philanthropes indiens. Image : PTI

L’Inde a vu 11 personnes faire un don annuel de plus de 100 crores de roupies au cours de l’exercice 2020-2021. Azim Premji de Wipro a conservé pour la deuxième fois la première place parmi les milliardaires philanthropes de l’Inde. Premji a augmenté ses dons de 23% par rapport à l’exercice précédent, selon la récente liste de philanthropie EdelGive Hurun India 2021. Hurun India et EdelGive ont publié la huitième édition de la liste, classant les personnes les plus généreuses en Inde en fonction de la valeur de leurs dons. entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021. Parmi les philanthropes, l’éducation était la cause la plus favorisée, recevant un total de Rs 9 659 crore de 72 donateurs. Alors que l’investisseur de premier plan Rakesh Jhunjhunwala était en tête de la liste des nouveaux entrants, faisant don d’un quart de son revenu annuel ou Rs 50 crore à des œuvres caritatives au cours de l’exercice 21.

Azim Premji : Le président fondateur de Wipro, Azim Premji & family, a fait don de 9 713 crores de Rs ou 27 crores de Rs par jour au cours de l’exercice 21, en tête de la liste de philanthropie EdelGive Hurun India 2021. La Fondation Azim Premji a presque doublé son allocation pour la pandémie de 1 125 crores de Rs à Rs 2 125 crores cette année en juin, pour étendre les travaux sur la vaccination dans dix États, avec un engagement à les augmenter davantage si les besoins l’exigent.

Shiv Nadar : Le président fondateur de HCL Technologies, Shiv Nadar et sa famille, ont conservé la deuxième place sur la liste de philanthropie EdelGive Hurun India 2021, faisant un don de Rs 1 263 crore. En 2021, Nadar a investi près d’un milliard de dollars via la fondation pour toucher directement plus de 30 000 étudiants. Rien qu’en 2021, la fondation Shiv Nadar a fait un don de 70 roupies pour le soulagement de la pandémie de COVID.

Mukesh Ambani : Mukesh Ambani et sa famille de Reliance Industries Ltd ont fait don de 557 crores de roupies au cours du dernier exercice et ont occupé la troisième place dans la liste de philanthropie indienne EdelGive Hurun 2021. RIL a produit plus de 1 000 tonnes d’oxygène liquide de qualité médicale par jour, soit 11% de la production totale de l’Inde et a fourni gratuitement plus de 55 000 tonnes d’oxygène liquide de qualité médicale à travers le pays.

Kumar Mangalam Birla : Kumar Mangalam Birla et sa famille ont fait un don de Rs 377 crore et se sont classés quatrième sur la liste de la philanthropie. Le groupe Aditya Birla a fait un don de Rs 400 crore au fonds PM CARES et Rs 50 crore au FICCI-Aditya Birla CSR Center for Excellence. Birla a également alloué Rs 50 crore pour la fourniture de masques N95, d’EPI et de ventilateurs en Inde.

Nandan Nilekani : Nandan Nilekani d’Infosys a fait don de Rs 183 crore et a été classé 5e sur la liste. Nandan Nilekani a fait don de Rs 138 crore pour la pensée sociétale au cours de l’exercice 2021. De plus, Nandan Nilekani et Rohini Nilekani ont signé le Giving Pledge en 2017 et se sont engagés à faire don de la moitié de leur richesse à la philanthropie.

Famille hindouja : La famille Hinduja a fait don de 166 crores de roupies au cours de l’exercice 21 et occupait la sixième position sur la liste EdelGive Hurun India Philanthropy. La Fondation Hinduja, créée en 1968, se concentre sur l’intendance de l’eau, les soins de santé, l’éducation, le développement rural et les arts et la culture.

Famille Bajaj : La famille Bajaj se situait au septième rang alors que le groupe a fait don de 136 crores de roupies au cours de l’exercice 21. La famille Bajaj a toujours été connue pour ses actions philanthropiques. Cette année, en mai, ils se sont engagés à faire un don de Rs 200 crore pour renforcer les capacités et les ressources nécessaires pour lutter contre la pandémie. Ce montant s’ajoutait aux 100 crores de roupies donnés par le groupe Bajaj au cours de l’exercice 21.

Gautam Adani: Gautam Adani et sa famille ont fait don de 130 crores de roupies au cours de l’exercice 21 et ont été classés huitième sur la liste de philanthropie EdelGive Hurun India 2021. La Fondation Adani travaille dans les domaines de l’éducation, de la santé communautaire, des moyens de subsistance durables et du développement des infrastructures communautaires conformément aux objectifs de développement durable. La Fondation a fait un don de Rs 122 crore pour soutenir les efforts de secours liés à COVID-19 à travers le pays.

Anil Agarwal : Anil Agarwal et sa famille ont fait un don de Rs 130 crore au cours de l’exercice précédent et ont partagé le 8e rang avec Gautam Adani sur la liste de philanthropie EdelGive Hurun India 2021. En juillet de cette année, la Fondation Anil Agarwal a annoncé le Rs 5,000 crore ‘Swasth Gaon Abhiyaan’ fournira des solutions de soins de santé de bout en bout à travers le paysage rural couvrant 1 000 villages dans 24 districts et 12 États du pays.

Famille birmane : La famille birmane a fait un don de 114 crores de roupies et a atteint la 10e place sur la liste de philanthropie EdelGive Hurun India 2021. Le groupe Dabur a créé le « Dabur Care Fund for COVID-19 », pour protéger les vies et les moyens de subsistance, et soutenir ceux touchés par la pandémie de COVID-19.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.