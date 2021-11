Les meilleurs pires clones de téléphone sur Amazon

Les clones de smartphones populaires étaient une chose massive à la fin des années 2000 et au début des années 2010, alors que des marques de troisième chaîne sans scrupules se sont appuyées sur des conceptions populaires dans l’espoir de sécuriser les ventes. Ces téléphones présentaient des prix extrêmement bas mais des spécifications horribles, ciblant souvent Apple et Samsung.

Passez à nos jours et vous penseriez que l’industrie des smartphones est devenue suffisamment mature pour que nous ne voyions plus beaucoup de clones. Mais vous ne pourriez pas être plus éloigné de la vérité, avec des appareils copieurs vraiment horribles disponibles à l’achat en ligne.

Ne nous croyez pas ? Découvrez ensuite ces clones de téléphones que nous avons trouvés sur Amazon ci-dessous. Nous vous déconseillons également fortement d’acheter ces appareils.

1. Une imitation Mate 40 Pro

Issu de la marque de smartphones préférée de tous, Fockety (heh), cet appareil à 72 $ est évidemment un clone de Huawei Mate 40 Pro. Mis à part le nom, le téléphone propose également un boîtier de caméra circulaire dans une tentative ratée de duper les acheteurs potentiels de Mate 40 Pro.

Le reste de l’appareil est convenablement terrible, avec un processeur MTK6572 budgétaire de l’ère 2013 (processeur Cortex-A7 double cœur), 1 Go de RAM, 8 Go de stockage et une batterie de 2 200 mAh qui se charge via micro-USB. La marque a répertorié le téléphone comme ayant « 128 Go de stockage extensible », ce qui signifie en fait qu’il offre une extension microSD jusqu’à 128 Go. Sinon, l’arrière ne arbore qu’une seule caméra arrière 5MP malgré la présence de tant de « lentilles ».

Nous ne savons pas non plus exactement ce que signifie « dix fois le visage » dans le graphique de déverrouillage du visage ci-dessous.

Les notes des utilisateurs sont actuellement évaluées à une moyenne de 2,7 étoiles sur cinq, ce qui m’amène à me demander si les quelques notes à cinq étoiles étaient sommaires au départ. Certains utilisateurs notent que le téléphone a en fait Android 4.4 plutôt qu’Android 6.0 comme promis, que la fonction de déverrouillage par empreinte digitale était en fait cosmétique et pouvait être déverrouillée par n’importe quel doigt, et que beaucoup ne pouvaient pas trouver d’emplacements SIM.

Une critique de lecteur a également joint une photo qui montre des lunettes beaucoup plus épaisses que les rendus – une tactique sommaire courante que nous avons déjà appelée. L’ensemble de la liste vous fait vraiment vous demander comment ce clone de téléphone a passé les contrôles d’Amazon et a été mis en vente en premier lieu.

2. Redmi K30 est cloné

Nous vivons une époque étrange où un fabricant de smartphones qui avait la réputation de copier une autre marque à ses débuts est maintenant lui-même l’objet de copie. C’est exactement ce qui s’est passé avec le Xgody K30 à 82 $, qui est un clone de téléphone Redmi K30.

Cette similitude ne se limite pas non plus au nom, car Xgody s’est clairement inspiré du boîtier distinctif de l’appareil photo à fente (jusqu’à l’emplacement du flash). Découvrez une image du Redmi K30 d’origine ci-dessous.

En parlant de caméras, vous regardez ce qui semble être quatre objectifs ici, mais la société n’arrive pas à décider si elle a une ou deux caméras arrière 5MP. Parmi les autres caractéristiques notables, citons un processeur quad-core sans nom et probablement horrible, 1 Go de RAM, 8 Go de stockage extensible, une batterie de 3 000 mAh et aucune prise en charge 4G.

Un autre signe révélateur d’un appareil de merde est la découpe perforée qui est en fait attachée à la lunette supérieure plutôt que de se tenir seule. Il n’y a rien de mal à cela dans la pratique, mais même les marques de téléphones de niche comme Oukitel offrent des découpes appropriées.

Les avis des utilisateurs ici sont particulièrement cinglants. Un client a déclaré avoir pris des photos qui semblaient provenir de 1835, et de nombreux clients se sont plaints que l’appareil ne fonctionnait pas avec leurs réseaux. Une personne a même noté que l’adresse e-mail de quelqu’un d’autre avait été connectée au téléphone lors du déballage. Aïe.

3. Un iPhone de la taille d’une paume ?

Un autre modèle de smartphone imitateur est cet appareil, et il est clair que la société derrière lui a copié les goûts de la série iPhone 6. Cela s’étend aux lignes d’antenne identiques à l’arrière ainsi qu’au boîtier de caméra similaire.

Au moins, la société est allée dans une direction complètement différente avec un écran de 2,5 pouces, ce n’est donc pas seulement un smartphone à faible effort. Au lieu de cela, c’est un smartphone compact à faible effort.

Un processeur vers 2016, 1 Go de RAM et une batterie de 600 mAh, qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ?

En parlant de faible effort, la meilleure partie est peut-être que presque toutes les images promotionnelles montrent un téléphone de taille normale. On pourrait penser que ce serait un détail qu’ils garderaient à l’esprit étant donné que c’est le principal argument de vente de l’appareil. Vous pouvez voir certaines de ces images ci-dessous.

Les spécifications de base sont presque aussi bas de gamme que possible en 2021, avec un processeur économique quadricœur MT6580 de l’ère 2016, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Tout cela est alimenté par une batterie de 600 mAh, qui n’est pas beaucoup plus grosse que la batterie d’un étui de charge pour de véritables écouteurs sans fil.

Parmi les autres fonctionnalités notables, citons la prise en charge de la 3G (5G ? ne soyez pas stupide, il n’y a même pas de 4G ici), l’intégration de Google Play Store (prétendument), une caméra arrière 5MP, un selfie shooter 2MP et une extension microSD.

Certaines critiques indiquent que le téléphone reste bloqué sur l’écran de configuration « pendant des heures », souffre d’une autonomie de batterie épouvantable ou est sujet à une surchauffe. Donc, même si vous êtes d’accord avec un petit clone d’iPhone, vous devriez éviter cela en faveur de quelque chose comme un téléphone Palm, ou juste un petit téléphone ordinaire comme l’Asus Zenfone 8 ou… eh bien… l’iPhone 13 Mini !

4. Un iPhone pleine grandeur

Que serait une liste de clones de téléphones sans un iPhone imitateur ? Oui, Amazon stocke un faux iPhone surnommé i12 Pro Max. L’inspiration de l’appareil n’est clairement pas un secret à en juger par le nom seul.

L’i12 Pro Max dispose également d’un boîtier d’appareil photo similaire à celui de la série iPhone 12 Pro, bien que vous ayez ici une encoche en forme de goutte d’eau plus agréable qu’une grosse encoche Apple. Là encore, les téléphones Apple ont un déverrouillage du visage 3D.

En ce qui concerne le reste de la fiche technique, ce copieur contient un processeur 3G SC7731E obsolète, un écran «HD+» de 6,26 pouces, 1 Go de RAM, 8 Go de stockage extensible et une batterie de 1 950 mAh. Il va presque sans dire qu’il fonctionne sous Android plutôt qu’iOS, bien qu’avec Android 8.1.

Les avis des utilisateurs n’étaient pas non plus favorables à l’iPhone cloné, car les consommateurs critiquaient les performances « très médiocres », l’impossibilité de télécharger des applications, le manque de prise en charge des opérateurs et la terrible autonomie de la batterie.

Nous devons également inclure une mention honorable sous la forme du Goophone 13Pro Max, qui est un appareil cloné de la série iPhone 13. Il est répertorié avec 512 Go de stockage et 12 Go de RAM, ce dont nous doutons fortement que ce soit le cas. Cependant, aucun prix n’est indiqué sur Amazon.

Curieusement, Goophone aurait menacé de poursuivre Apple en Chine pour son clone de l’iPhone 5, qui a été révélé des mois avant l’iPhone 5. Maintenant, c’est du courage.

5. Le Galaxy Note qui n’a jamais existé

La série Galaxy Note 21 a été annulée par Samsung, la société ayant choisi d’apporter le S Pen au Galaxy S21 Ultra et au Galaxy Z Fold 3. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas obtenir un téléphone appelé Note 21.

Oui, le Note 21U est une version clonée d’un téléphone qui ne l’a jamais été, pour commencer. Mais même le premier Galaxy Note en 2011 a généralement de meilleures spécifications que cette imitation de 107 $. Vous obtenez ce qui semble être un chipset Unisoc SC7731 (Cortex-A7 quadricœur, Mali-400, 28 nm, 3G), 1 Go de RAM et 8 Go de stockage extensible.

Ce n’est pas la note que vous recherchez.

Le reste de la fiche technique descend d’ici, avec un écran de 6,26 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau (résolution de 1 014 x 480), une batterie de 2 400 mAh, une caméra selfie de 2 MP et un tireur arrière de 2 MP. Encore une fois, les deux autres lentilles à l’arrière sont juste pour le spectacle.

Vous obtenez apparemment Android 6.0 ici, qui a été lancé pour la première fois en 2015. Et il semble également que la société derrière cet appareil sommaire a balayé les icônes de Samsung pour le navigateur, l’appareil photo, l’application de galerie, etc.

Cette société vante également un clone de téléphone Galaxy S20 Ultra tout aussi horrible (vu en haut de la page), au cas où vous voudriez une version copiée d’un appareil qui est déjà disponible sur le marché.

Y a-t-il d’autres clones de téléphones notables que vous avez vus sur Amazon ? Avez-vous déjà acheté un appareil copieur? Faites-nous savoir via les commentaires ci-dessous!

