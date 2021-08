in

Gagner dans Madden NFL 22 est simple, vous devez marquer plus de points que votre adversaire. Peu importe à quel point votre défense est étouffante si vous ne pouvez pas vous inscrire au tableau de bord. La NFL est une ligue de pointage, et vous avez besoin d’un système offensif qui facilite ce travail.

De bons schémas créeront des décalages, où les avantages de vitesse et de puissance en votre faveur rendent votre attaque difficile à arrêter. Ils mènent à des récepteurs ouverts et à des coureurs avec de l’espace. Voici les meilleurs playbooks offensifs de Madden NFL 22.

(Crédit image : EA)

Infraction des corbeaux

L’offensive des Ravens reste le roi des quarts-arrières. Cette année, ils ont en fait réduit le nombre de jeux sous le centre pour se concentrer davantage sur la façon dont Lamar Jackson, le quart-arrière le plus mobile de la ligue, dirige l’offensive.

Cela inclut Shotgun Split Wing Nasty, une formation à trois jeux unique à ce livre de jeu avec rien d’autre qu’un mouvement de pré-enclenchement et des RPO. Empty Quads est une autre option inhabituelle, mettant quatre récepteurs d’un côté du terrain et un de l’autre. C’est idéal pour étaler la défense, vous permettant soit de trouver un homme ouvert, soit de décoller avec un quart-arrière rapide pour un gros gain.

(Crédit image : EA)

Dauphins de Miami

Miami gère l’une des infractions les plus populaires pour le jeu en ligne. Il est extrêmement polyvalent, vous permettant de jouer sur vos points forts et d’exploiter les ouvertures fournies par la défense.

Les formations Pistol et Shotgun ont toutes deux des livres de jeu élargis, vous donnant de la place pour vous asseoir et séparer les défenses. La formation Trips TE de Shotgun a presque tous les types de jeu. Il y a un avantage significatif à présenter la même composition à votre adversaire et à exécuter des jeux complètement différents à chaque fois.

(Crédit image : EA)

Poulains

L’offensive du Colt est l’une des meilleures attaques de passes de Madden NFL 22. La formation standard à un seul dos offre une vaste combinaison d’options de passes et peut également courir à l’intérieur, à l’extérieur et sur la ligne de touche.

Les formations de paquets, qui regroupent étroitement trois récepteurs d’un côté, créent des décalages, conduisant à des récepteurs ouverts. Le poteau maillé permet des passes sûres et fiables vers les récepteurs sous-jacents, mais offre également de grandes opportunités de jeu. Le double poteau est l’un des jeux de passes profondes les plus forts de Madden. Les deux sont dans la formation Shotgun Bunch Offset.

(Crédit image : EA)

Raiders

Les Raiders dirigent l’offensive classique de la côte ouest de John Gruden, avec un livre de jeu facile à utiliser qui a un potentiel explosif et peut exécuter presque n’importe quel type de jeu. Il existe d’excellentes options de course de zone en fusil de chasse et en dos simple, tandis que trois formations I différentes se prêtent au football de puissance à l’ancienne.

Un vaste assortiment de formations Shotgun a tout ce que vous pourriez demander. La vraie pièce de résistance, cependant, est Redzone Hb Corner. Exécuté à partir de Shotgun Split Twins, cela envoie vos deux meilleurs récepteurs larges sur les routes de poste, tandis que votre demi offensif se faufile sur la touche qu’ils viennent de quitter. Le résultat est un porteur de ballon souvent grand ouvert, prêt à rattraper facilement le terrain en profondeur près de la ligne de touche.

(Crédit image : EA)

Niners

Le mandat de Kyle Shanahan à San Francisco a été extrêmement fructueux jusqu’à présent, en grande partie grâce à une conception de jeu exceptionnelle pour son attaque. C’est également vrai dans Madden 22. Le playbook est extrêmement bien équilibré. Il y a des courses et des passes solides, sans faiblesses flagrantes.

Semblable aux poulains, il a un grand nombre de formations à un seul dos. Bunch TE a une traînée croisée, qui a un itinéraire de croisement à chaque niveau du terrain, et une bulle d’alerte de puissance, vous donnant la possibilité de lancer rapidement vers un récepteur avec des bloqueurs, ou de transférer, selon la situation.

La course forte conduit à l’un des meilleurs jeux de passes d’action, et l’étirement de la formation rapprochée de la fente I est idéal pour faire croire à votre adversaire que vous courez à l’intérieur, alors que vous courez vraiment à l’extérieur pour un gain important.